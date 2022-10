Im Spitzenspiel am Sonntag trennten sich der LASK und der FK Austria Wien in der ADMIRAL Bundesliga 2:2-Unentschieden. Nach einer mauen ersten Hälfte vielen die Tore nach dem Seitenwechsel. Die Austria drehte das Spiel zwischenzeitlich zum 1:2, Sascha Horvath sicherte den Linzern in der Schlussphase aber noch einen Punkt.

Wenig los in Hälfte eins

Von Anfang an schenkten sich beide Teams nichts, frühe Gelbe Karten auf beiden Seiten waren die Folge. Die erste wirklich Chance hatte der LASK durch Thomas Goiginger, sein Schuss ging abgefälscht am Kreuzeck vorbei (13.). Ansonsten passierte vor den beiden Toren aber lange nur wenig - die Partie war zwar umkämpft, allerdings taten sich die Teams schwer, Chancen zu kreieren. Beide Teams scheiterten zuhauf am berühmt-berüchtigten „letzten“ Pass. Ohne allzu viel Gefährliches ging es so in die Pause.

Später Ausgleich

Besser war da schon die zweite Hälfte. Branko Jovicic prüfte Christian Früchtl im Austria-Tor in Minute 49 ein erstes Mal, dieser ließ sich aber nicht überraschen. Ein Elfmeter war es dann, der den Bann brach: Robert Zulj kam im Zweikampf mit Galvão im Sechzehner zu Fall, der Strafstoß überstand auch den VAR-Check. Der Gefoulte verwandelte selber, brachte den LASK mit 1:0 in Führung. Die Linzer drückten zwar auf das 2:0 - stattdessen kam aber die Austria heran.

Dominik Fitz bedient Manuel Polster mustergültig in die Schnittstelle, dieser setzte sich gegen Stojkovic durch. Mit dem ersten Torschuss der Austria in Hälfte zwei stellte der Youngster dann auf 1:1 (61.). Die Tore taten dem Spiel gut, Marin Ljubicic fand die nächste gute Chance für den LASK vor, schoss aber vom Sechzehner über das Tor (75.). Jovicic hatte sein Ziel da schon etwas genauer eingestellt, traf per Kopf in der 78. Minute aber nur die Latte. Und obwohl wieder der LASK am Drücker war, machte die Austria erneut das Tor.

Ein weiter Freistoß aus dem Halbfeld fand Marvin Martins, per Kopf setzte er sich gegen René Renner durch und nickte ins lange Eck ein (82.). Es sollte nicht die Entscheidung sein. Der LASK kam noch einmal heran: Zulj bediente Sascha Horvath, der 26-Jährige machte einen Haken, aus der Drehung schweißte er den Ball zum 2:2 ins Eck (87.). Zugleich war das der Endstand im Spitzenspiel. Die Punkteteilung nützt beiden Mannschaften nur wenig - der LASK ist weiter auf Rang drei, die Austria steht mit 16 Zählern auf Tabellenrang sechs.

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

LASK - FK Austria Wien 2:2 (0:0)

Sonntag, 23. Oktober 2022, 17 Uhr; Raiffeisen Arena, 5000 Zuschauer; SR Sebastian Gishamer

LASK: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Jovicic, Michorl (86. Koulouris); Horvath, Zulj (89. Celic), Goiginger (74. Flecker); Ljubicic

FK Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Galvão, Meisl, Martins; Braunöder, Fischer; Teigl, Fitz (89. Holland), Polster; Dovedan (77. Tabakovic)

Torfolge: 1:0 Robert Zulj (55./Strafstoß), 1:1 Manuel Polster (61.), 2:1 Sascha Horvath (87.), 2:2 Marvin Martins (83.)

Gelbe Karten: Stojkovic (2.), Renner (65.), Jovicic (72.) bzw. Ranftl (9.), Galvão (53.), Teigl (71.), Polster (79.)

Fotocredits: Harald Dostal/sport-bilder.at