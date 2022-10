Im Nachtragsspiel der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfing der SK Rapid Wien, den TSV Egger Glas Hartberg in Wien-Hütteldorf. Die Grün-Weißen setzten sich mit 5:1 durch und feierten im Hinblick auf die Meistergruppe einen wichtigen Heimerfolg. Bei dem Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller einen Triple-Pack schnürte - siehe auch Torschützenliste. Weiters feierte Christopher Dibon (1. Foto, re.) ein gelungenes Comeback bei seinem ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison!

Die erste Chance in dieser Partie gehörte den Hausherren, Druijf schirmte den Ball nach einem Stanglpass von Schick gut ab, sein Abschluss kullerte aber am Tor vorbei. Rapid dominierte die Anfangsphase nach Belieben, die Oststeirer wurde in ihre Hälfte eingeschnürt. Es entwickelte sich ein riesiges Chancenplus für Grün-Weiß, dass allerdings wie so oft in dieser Saison mit fehlender Effizienz behaftet war. Die Hartberger vergaben allerdings in Folge auch zwei gute Tormöglichkeiten durch Providence und Aydin.

Feine Klinge von Burgstaller

Nach gutem Aufbauspiel der Hausherren, kam der Ball zu Schick auf die rechte Seite, der den Ball scharf zur Mitte brachte, wo Burgstaller den Ball in grandioser Manier mit der Hacke in die Maschen beförderte. Zu diesem Zeitpunkt absolut verdiente Führung für die Rapidler.

Trotz des Führungstreffers taten sich die krisengebeutelten Hütteldorfer schwer, die Partie zu kontrollieren, die Oststeirer kamen zu einer weiteren Topmöglichkeit, Rapid Leihgabe Kriwak tankte sich auf den Flügel durch und wollte Tadic bedienen, Querfeld war aber gerade noch so vor den Topscorer der Hartberger zur Stelle und klärte zum Eckball.

Hartberger Ausgleich kurz vor der Pause

Dann die kalte Dusche für Rapid - Tadic verarbeitete einen langen Ball auf der rechten Seite technisch fein, zog nach innen und schickte Aydin in die Gasse, der Torhüter Hedl überhob. Das Schiedsrichterteam entschied fälschlicherweise auf Abseits, der VAR schaltete sich ein und gab den Treffer.

Die engagiert aufspielenden Rapidler mussten somit wieder mit einem Rückschlag den Gang in die Kabinen antreten.

Triplepack für Burgstaller und Patzer von Swete

Die zweite Halbzeit begann wie die Erste, Rapid mit einem energischen Beginn, Hartberg ließ auf den Flügeln viel zu viele Räume, die Rapid optimal zu nützen wusste. Nachdem Burgstaller vorhin noch knapp an einer Flanke von Schick vorbeisegelte, kam Grüll auf der gegenüberliegenden Seite zur Flanke, die Schick und die Stange fand. Burgstaller stand goldrichtig, nahm sich das Spielgerät noch einmal mit und traf ganz cool zum Doppelpack und zur erneuten Führung für Grün-Weiß. Hartberg Keeper Swete konnte den Ball bei einem Schuss von Burgstaller nicht festhalten, Grüll verstolperte den Abstauber fast, erwischte den Ball noch irgendwie mit dem linken Fuß, Horvat konnte den Ball augenscheinlich nicht mehr vor der Linie retten, da es keine Torlinientechnik gibt, musste der VAR herhalten - es war klar ersichtlich, dass sich der Ball hinter der Torlinie befand - 3:1 für Rapid.

Die Hausherren setzten kurz darauf noch einmal nach, Auer entwischte seinen Bewachern auf der linken Seite, flankte auf Burgstaller, der mit einem Volley-Aufsitzer seinen Dreierpack vollendete. Rapid spielte nun befreit auf und war einen weiteren Treffer näher, als die Oststeirer, die nicht mehr zusetzen konnten. Gleichzeitige Aufregung und Kuriosum zum Ende der Partie.

Schiedsrichter Altmann ahndete ein Vergehen an Greil mit einem Elfmeter. Druijf trat an - Swete hielt. Der VAR schaltete sich wie so oft in dieser Partie ein - ließ den Elfmeter wiederholen, weil ein Hartberger zu früh einlief. Druijf versuchte es erneut und schoss den Ball am linken Pfosten vorbei. Rapid erhöhte in der Nachspielzeit trotzdem auf 1:5, weil Kühn der Hartberger Abwehr davonlief und Swete mustergültig überhob. Ein Heimsieg, der auch in der Höhe vollkommen in Ordnung geht, weil sich die Hartberger vor allem in der zweiten Halbzeit desolat verhielten. Rapid damit wieder tabellarisch in der Meistergruppe, die Oststeirer am Tabellenende.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

SK Rapid Wien - TSV Egger Glas Hartberg 5:1 (1:1)

Mittwoch, 26. Oktober, 16:00 Uhr; Allianz Stadion, Wien-Hütteldorf; SR: Walter Altmann

SK Rapid Wien (4-4-2): Hedl - Koscelnik, Querfeld, Dibon (73. Moormann), Auer - Schick (66. Kühn), Knasmüllner (66. Greil), Pejic (64. Kerschbaum), Grüll (73. Bajic) - Druijf, Burgstaller. Trainer: Zoran Barisic

TSV Hartberg (3-4-1-2): Swete - Horvat, Sonnleitner (79. Steinwender), Karamarko - Frieser, Heil, Fadinger (7. Kainz), Providence (65. Farkas) - Aydin (79. Gollner) - Kriwak (79. Almog), Tadic. Trainer: Klaus Schmidt

Torfolge: Burgstaller 1:0 (26.), Aydin 1:1 (44.), Burgstaller 2:1 (53.), Grüll 3:1 (68.), Burgstaller 4:1 (72.), Kühn 5:1 (92.)

Gelbe Karten: Providence (14.), Burgstaller (37.), Kainz (67.), Heil (77.)

Zum Live-Ticker: SK Rapid Wien - TSV Hartberg

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL