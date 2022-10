In der 14. Rd. der ADMIRAL Bundesliga empfing Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg an diesem letzten Oktober-Samstag Schlusslicht TSV Egger Glas Hartberg in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. 5 Tage vor dem "Finale" der Champions League-Gruppe F der Roten Bullen beim AC Milan um den Achtelfinal-Aufstieg ließ Chefcoach Matthias Jaissle im letzten Heimspiel des Jahres personell rotieren und kam am Ende zu einem 1:0-Sieg dank Joker Noah Okafor. Doch Schlusslicht TSV Hartberg wehrte sich tapfer und zeigte zum Ende seiner "englischen Woche" ein anderes Gesicht wie bei den beiden 1:5-Klatschen zuvor.

Matija Horvat (re.) und Schlusslicht TSV Hartberg stemmten sich lange gegen die drohende Niederlage gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, mit Roko Šimić.

Salzburg mit 7er-Rotation

Salzburgs Chefcoach Matthias Jaissle rotierte erwartungsgemäß inmitten der Champions League-Highlights gegen Chelsea (1:2) und AC Milan (kommenden Mittwoch in San Siro, ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Gegenüber der vergangenen Dienstag-Partie in der Königsklasse waren gegen den TSV gleich sieben Neue in der Startelf: Van der Brempt, Piatkowski, Diarra, Kameri, Agyekum und das Angriffs-Duo Šimić & Šeško anstelle von Dedić, Pavlović, Gourna-Douath, Sučić, Kjærgaard, Junior Adamu und Okafor.

Auch die Gäste in ihrer - ungewohnt - "englischen Woche" mit personellen Veränderungen, fünf an der Zahl: Steinwender, Saison-Debütant Rotter, der Ex-Salzburger Farkas, Ejupi und Stürmer Paintsil rückten rein anstelle von Routinier Sonnleitner, dem verletzten Fadinger, Providence, Kriwak und TSV-Toptorjäger Tadic. Nach 10 Gegentoren in den vergangenen beiden Spielen hieß es für die Hartberger erstmal "Safety first" gegen den Favoriten.

Der zwar die Partie vom Anpfiff weg in eine Richtung steuerte und durch Kameri eine Top-Schusschance vorfand (Fußabwehr Schlussmann Swete), doch ansonsten vor der Pause ohne zwingende Torchancen gegen die - defensiv - 5er-Abwehrkette der Schmidt-Elf blieb. Die kompakt und diszipliniert dagegen hielt, während es der neuformierten Salzburger Mannschaft an Kreativität und Genauigkeit im Angriffs-Drittel fehlte. Der (personell) "2. Anzug" wollte noch nicht passen bei den Mozartstädtern.

Maximilian Wöber, hier beim Kopfball, und Benjamin Šeško taten sich gegen die vielbeinige Hartberger Abwehr um Schlussmann René Swete und Verteidiger Patrick Farkas schwer.

Jürgen Heil beinahe mit Gäste-Führung

Auf der Gegenseite suchte kurz vor der Pause Jürgen Heil sein Heil mit einem Distanzschuss, der die rechte Stange verfehlte (44.). Nach einer zwar ansonsten einseitigen, doch höhepunktarmen Partie ging es mit 0:0 in die Pause.

Mit dem Seitenwechsel nahm RBS-Coach Matthias Jaissle einen Dreifach-Tausch vor, brachte anstelle von Wöber, Seiwald und Šeško neu "Oberbulle" Ulmer (einen Tag vor seinem 37. Geburtstag), Kjærgaard und Okafor. Und letztere beiden brachen den Bann per Co-Produktion.

Brachten mit Wiederbeginn frischen Wind in das Salzburger Spiel: das Einwechsel-Trio Ulmer, Okafor und Kjærgaard. Letztere beiden waren für das 1:0-Siegtor verantwortlich. Nach drei Remis in Folge in der ADMIRAL Bundesliga mal wieder ein Dreier für den Spitzenreiter aus der Mozartstadt.

Joker Okafor & Kjærgaard stechen - Hartberger antworten!

Maurits Kjærgaard mit dem Tiefenlauf und Willen, mit dem Punch im gegnerischen Sechzehner, über den "zweiten Bildungsweg" flog die Kugel dann vor Noah Okafor und der 22-jährige Schweizer mit seiner ersten Ballberührung freistehend halblinks per überlegter Direktabnahme ins lange Eck (48.).

6. BL-Saisontor in diesem Herbst für den Nationalspieler der Eidgenossen.

Doch entgegen der letzten beiden Partien wehrten sich die Hartberger diesmal gegen die drohende Niederlage und kamen gar zu Ausgleichschancen, doch ein Schussball von Aydin (55.) wurde ebenso abgeblockt wie jener von Heil (63.). Im dritten Versuch ist der Ball dann zwar im Netz, doch Paintsil stand nach feinem Zuspiel von Aydin knapp im Abseits (64.). Immerhin: ein Lebenszeichen vom Schlusslicht. Die Hartberger mit Moral & Mentalität.

Und Schlussmann Swete diesmal in Top-Form. Der 32-jährige Kapitän fischte einen Freistoßball von Kjærgaard aus dem Eck (76.). Die Salzburger wollten die Entscheidung, doch vertändelten hernach die Möglichkeit zum 2:0 gegen die vielbeinige, leidenschaftliche Gäste-Hintermannschaft. Dann zog der 18-jährige Lawrence Agyekum zwei Mal vom Sechzehner flach ab, verfehlte jedoch jeweils rechts und links das Tor. Gegen müder werdene Hartberger drückten die Roten Bullen nun "hinten heraus", doch die Ost-Steirer brachten irgendwie immer noch ein Körperteil dazwischen.

RB Salzburg vor Auswärts-, TSV Hartberg vor Heimspiel-Doppel

Mit dem 10. BL-Sieg in diesem Herbst verteidigt der Serienmeister Rang 1, stellt auf 33 Zähler vor den beiden verbleibenden Gastspielen in Kärnten (WAC & Austria Klagenfurt). Während der TSV Hartberg vor seinem finalen Heimspiel-Doppel im Kalenderjahr auf die Leistung & Haltung aufbauen können gegen nächsten Samstag Austria Lustenau und Samstag darauf Rapid Wien (jeweils 17 Uhr).

ADMIRAL Bundesliga, Runde 14

FC Red Bull Salzburg (1.) - TSV Egger Glas Hartberg (12.) 1:0 (0:0)

Samstag, 29. Oktober 2022, Red Bull Arena, Z: 10.300, SR: Ing. Gerhard Grobelnik

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn - Van der Brempt, Piatkowski, Bernardo, Wöber (K, 46. Ulmer) - N. Seiwald (46. Kjærgaard), Diarra, Kameri (64. Gourna-Douath), Agyekum (88. Baidoo) - Šimić, Šeško (46. Okafor). Trainer: Matthias Jaissle.

TSV Hartberg (5-3-2): Swete (K) - Farkas, Steinwender, Rotter (87.Kriwak), Horvat, Karamarko - Ejupi (78. Almog), Aydin, Heil (87. Kainz)- Frieser, Paintsil (70. Tadic). Trainer: Klaus Schmidt.

Tor: 1:0 Okafor (48., Kjærgaard).

Gelbe Karten: Keine

