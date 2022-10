14. Runde der ADMIRAL Bundesliga - drei Punkte trennten den Tabellenvierten SK Austria Klagenfurt vom Tabellensechsten WSG Tirol - ein Duell zweier aufstrebender Mannschaften, eine spannende Partie war vorprogrammiert. Die Tiroler führten bereits mit 0:2, die Klagenfurter kamen durch Doppelpacker Pink zurück. Valentino Müller machte den Auswärtssieg für die WSG perfekt.

Schnelle Führung und dominante Tiroler

Keine zwei Minuten waren gespielt in Klagenfurt, stand es schon 0:1 für die Gäste aus Tirol. Sulzbacher spielte im richtigen Moment Ogrinec frei, der ungehindert flanken konnte. Im Luftduell setzte sich Thomas Sabitzer gegen Wernitznig durch und köpfte die WSG zur Führung. Die Silberberger-Elf war auch in Folge das gefährlichere Team, Sabitzer hatte erneut per Kopf die Tormöglichkeit, der Ball allerdings zu leicht und zu unplatziert, deshalb ein leichtes Spiel für Keeper Menzel.

Vor der Pause, dann wieder mehr Spannung im Spiel. Ein ungefährlicher Eckball führte zum zweiten Tor für die Gäste. Die Tiroler schalteten schnell um, Sulzbacher mit einem Energieanfall, luchste Irving den Ball ab, sprintete den rechten Flügel entlang und bediente mit einer herrlichen Flanke Ranacher, der per Kopf vollendete. Die bislang mau agierenden Gastgeber hatten allerings sofort eine Antwort parat. Sinan Karweina setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte die Flanke punktgenau auf Toptorjäger Pink, der sich nicht zweimal bitten ließ und wuchtig einköpfte.

Klagenfurt erhöht Druck - 10. Tor für Pink

Die Klagenfurter nahmen in Halbzeit 2 das Zepter in die Hand, der Spielaufbau funktiontierte besser und die Aktionen wurden zielstrebiger, lediglich im letzten Drittel fehlte die Genauigkeit. Die Passivität der Tiroler wurde bei einer Standardsituation bestraft. Wernitznig chipte den Ball auf die zweite Stange, wo Pink mutterseelenalleine gelassen wurde. Er traf zum Ausgleich und 10. BL Treffer in der aktuellen Spielzeit, womit er die Führung der Torschützenliste übernahm.

Müller mit Lucky Punch

Spannung pur in der Schlussphase - Beide Mannschaften hatten Torchancen, um die Partie zu entscheiden. Klagenfurt verlor die Zuordnung - eine Flanke von der rechten Seite fand Valentino Müller, der sich das Spielgerät noch einmal mitnahm und die WSG erneut in Führung brachte. Die Klagenfurter warfen darauf noch einmal alles nach vor, außer einem Kopfball von Wimmer kam aber nicht mehr heraus. Die WSG Tirol überholt damit den SK Austria Klagenfurt und den SK Rapid Wien in der Tabelle und setzt sich auf Rang Vier.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

SK Austria Klagenfurt - WSG Tirol 2:3 (1:2)

Samstag, 29. Oktober, 17:00 Uhr; 28 Black Arena/ Wörthersee Stadion, Klagenfurt; 3.600 Zuschauer; SR Manuel Schüttengruber

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Wernitznig (85. Schumacher), Mahrer, Wimmer, Moreira - Irving (70. Straudi), Gezos, Cvetko - Karweina (46. Benatelli), Pink, Rieder (46. Arweiler). Trainer: Peter Pacult

WSG Tirol (4-3-1-2): Oswald - Ranacher, Bacher, Behounek, Schulz - Sulzbacher, Blume (70. Rogelj), Müller - Sabitzer (85. Prica) - Ogrinec (64. Okungbowa), Prelec. Trainer: Thomas Silberberger

Torfolge:Sabitzer 0:1 (2., Assist Ogrinec), Ranacher 0:2 (43., Assist Sulzbacher), Pink 1:2 (44., Assist Karweina), Pink 2:2 (76., Assist Wernitznig), Müller 2:3 (90., Assist Rogelj)

Gelbe Karten: Blume (12.), Ogrinec (28.), Rieder (37.), Irving (43.), Sabitzer (45.), Moreira (83.), Prelec (84.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL

Spielfilm im Live-Ticker