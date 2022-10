Zwei Punkte trennten den Tabellensiebenten FK Austria Wien und den Tabellenneunten SCR Altach vor der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Die Austria entschied die Partie dank eines Doppelpacks von Dominik Fitz (unten im Bild) und gewann mit 2:1.

In den ersten Minuten passierte nicht sehr viel, beide Teams spielten einmal auf Abwarten. Nach rund 15 Minuten übernahmen die Violetten das Kommando. Die erste dicke Chance ließ aber bis zur 28. Minute auf sich warten, Ranftl tankte sich stark in den Strafraum, lupfte den Ball in die Mitte, Fitz mit der starken Übernahme, traf dabei nur Polster, der aber schnell reagiert und zum Abschluss kam. Casali konnte sich auszeichnen. Bei einem Torschuss von Fitz war der Winkel zu spitz, der Ball fand nur das Außennetz.

Amankwah versenkte Freistoß

Nach einem Foul von Fischer an Nuhiu wurde den Altacher kurz vor der Pause ein Freistoß aus gefährlicher Distanz zugesprochen. Forson Amankwah trat das Leder mustergültig über die Mauer, Früchtl kam zwar noch mit den Fingerspitzen an den Ball, konnte das Tor aber nicht verhindern. Die Gäste führten völlig entgegen des Spielverlaufs, bei der Austria fehlte bis dahin die Effizienz.

Violetter Blitzstart in Halbzeit 2

Die Heimischen starteten energisch in den zweiten Durchgang. Auf der linken Seite setzte sich Polster durch, bediente Fitz im Rückraum, der hatte keine Schwierigkeiten den Ausgleich zu erzielen. Die Austria infolge mit mehr Spielanteilen. Keles knallte aus der zweiten Reihe einen Ball auf den rechten Pfosten aus. Quasi im Minutentakt liefen die Hausherren auf den Kasten von Casali zu.

Klose reagierte und stellte auf eine Viererkette um, mit dem Ziel wieder mehr Zugriff auf das Spielgeschehen zu bekommen. Das gelang den Vorarlberger auch, das Spiel wurde etwas ruhiger - bis zur 75. Minute. Tabakovic wurde von Holland fein bedient, aus rund 15 Metern schoss der Stürmer fahrlässig aber deutlich über das Tor. Die Schlussphase hatte es noch einmal in sich, zuerst vergaben Fitz und Fischer aus der Distanz den 19. und 20. Abschluss der Austria, dann aus dem Nichts die Chance für die Gäste. Nuhiu kam bei der Flanke von Bukta zum Kopfball, setzte den Ball aber neben das Tor.

Doppelpack für Fitz: Elfmeter sorgt für Violette Feierstimmung

Strauss beging ein Foul im Sechzehner, der Unparteiische zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Fitz schnappte sich das Spielgerät und zimmerte den Ball in den rechten oberen Winkel. Feierstimmung in Wien Favoriten, die Austria überholt damit wieder den Rivalen aus Hütteldorf und spült sich wieder in die Meistergruppe. Altach rangiert trotz der Niederlage weiterhin auf Platz Neun.

ADMIRAL Bundesliga, 14. Runde

FK Austria Wien - SC Cashpoint Rheindorf Altach 2:1 (0:1)

Sonntag, 30. Oktober, 14:30 Uhr; Generali Arena, Wien-Favoriten; 12.495 Zuschauer, SR Christopher Jäger

FK Austria Wien (4-2-3-1): Früchtl - Ranftl, Galvao, Meisl, Martins - Fischer, Braunöder (73. Holland) - Keles (72. Teigl), Fitz (94. Handl), Polster (73. Drame) - Dovedan (66. Tabakovic). Trainer: Manfred Schmid

SCR Altach (5-3-2): Casali - Strauss, Jurec (80. Tartarotti), Jäger, Zwischenbrugger, Edokpolor - Tibidi (87. Schreiner), Nimaga (56. Haudum), Amankwah (80. Bukta) - Nuhiu, Bischof (56. Thurnwald). Trainer: Miroslav Klose

Torfolge: Amankwah 0:1 (43.), Fitz 1:1 (47.), Fitz 2:1 (93.)

Gelbe Karten: Fischer (6.), Galvao (19.), Nimaga (25.), Strauss (27.), Tibidi (60.)

