Wenn die SV Guntamatic Ried und Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga aufeinandertreffen, war bisher kein Torfestival gegeben. Anders in Rd. 15 der aktuellen Saison. Die Kärntner Violetten mit der Empfehlung von 4 Auswärtssiegen en suite ins Innviertel gekommen, die Wikinger für ihre Heimstärke bekannt, wollten dies im letzten Heimspiel des Jahres unter Beweis stellen. Es entwickelte sich eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und spannende Partie. Erst die SV Ried 1:0 vorn, dann Klagenfurt 2:1, am Ende 2:2. Spiel der Comebacker-Mentalität und auch der Doppelpacker Seifedin Chabbi & Markus Pink!

Kreativkopf Stefan Nutz (li., hier mit Matthias Gragger) brachte das Rieder Führungstor mal wieder auf den Weg, Philipp Pomer als Zwischenstation, ehe Seifedin Chabbi den blitzsauberen Angriff in Torjäger-Manier vollendete.

Heinle vertraut auf "Grazer Startelf", Pacult mit 2 Veränderungen

Während SV Ried-Chefcoach Christian Heinle auf die gleiche Startelf vertraute wie vor einer Woche bei der 2:1-Niederlage bei Sturm Graz und 2-Tore-Stürmer Christoph Monschein wegen angeblich mangelnder Trainingsleistungen unter der Woche diesmal nicht im Kader auftauchte, nahm Gäste-Coach Peter Pacult zwei Veränderungen vor. Der seit wenigen Tagen 63-jährige Wiener brachte Blauensteiner und Schumacher (beide als Außenverteidiger in der Vierer-Abwehrkette) für Moreira und Karweina, die sich beide zunächst auf die Bank setzte.

Den ersten Torschuss setzte nach 5 Spielminuten Christopher Cvetko für die Kärntner Violetten, nach Hereingabe von Linksverteidiger Till Schumacher von links - drüber. Der nächste Angriffs-Akzent folgte dann wieder durch Cvetko, dessen Schussball diesmal abgeblockt wurde (16.). Und aller guten Dinge...waren nicht drei...! Cvetko nahm einen prima langen Flugball sauber an, der Abschluss aus 16 Metern vom 25-jährige, gebürtigen Klagenfurter wurde jedoch ins Toraus abgewehrt (19.).

Nutz - Pomer - Chabbi = 1:0 SV Ried

Die auswärtsstarken Klagenfurter, mit der Empfehlung von 4 Auswärts-Dreiern en suite ins Innviertel gekommen, investierten mehr in das Spiel, hatte Chancen, doch das Tor machten die effizienteren Rieder. Eingefädelt vom Top-Assistgeber Stefan Nutz aus der Zentrale spielte Philipp Pomer links den halbhohen Flugball volley nach innen, wo an der ersten Stange Seifedin Chabbi handlungsschnell zur Stelle war und vor Nicolas Wimmer die Kugel direkt ins Netz bugsierte (30.) zu seinem ersten Saisontor. Und der 29-jährige Österreicher mit tunesischer Abstammung beinahe mit dem Doppelpack, doch von halbrechts im 16-er traf Chabbi diesmal nur den linken Pfosten (37.).

Chabbi also mit seinem Premierentor in diesem BL-Herbst. Doch was war mit dem 10-Tore-Stürmer und Führenden der Torschützenliste - Markus Pink? Der 31-jährige Klagenfurter Kapitän bewies mal wieder seine Kopfball-Qualität nach feiner Linksflanke von wieder Mal. Doch den durchaus ambitioniert angetragen Kopfball parierte der seit Wochen in bestechender Form befindlich SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger bei seiner ersten "Abschluss-Prüfung" der Austria (40.) Kurz vor dem Pausenpfiff beherzter Antritt vom Gäste-Spieler Rieder, heute in seinem 100. BL-Spiel, der es von links kommend im gegnerischen Strafraum fast mit der gesamten Rieder Abwehr aufnahm, am letzten Akteur jedoch hängen blieb (44.).

Bewährtes Duo: Karweina auf Pink = Tor

Nach Wiederbeginn ließ Matthias Gragger nach Rechtsflanke die Gelegenheit zum 2:0 aus. Die Austria-Antwort folgte prompt...und zwar durch das "Dream-Duo" - excellentes Zuspiel vom eingewechselten, 23-jährigen Deutschen Sinan Karweina auf Markus Pink...und wie der Routinier abschließt ist Extraklasse. Allein vor SVR-Goalie Sahin-Radlinger lupfte der 31-Jährige im "Privat-Duell" der Kapitäne die Lederkugel elegant über den sich ihm entgegen werfenden Rieder Rückhalt zu seinem 11. Saisontor (52.). Zum wiederholten Male in dieser Saison bediente Karweina, der das Klagenfurter Spiel belebte, Pink!

Phänomen Pink - Tor-Dutzend voll gemacht

Mit dem Ausgleichstreffer verlief die Partie fortan auf Augenhöhe und mutierte zum offenen Schlagabtausch. Beide wollten den Sieg. Und Florian Rieder sein Jubiläums-Tor...wieder zog der 26-jährige Innsbrucker von links nach innen und mit rechts ab - doch Glanzparade von Sahin-Radlinger (71.). Die Austria in dieser Phase dem Führungstor näher. Ein Gäste-Tor lag in der Luft...und von dort aus fiel es auch...Ecbkall von links durch Rieder mit rechts, Wimmer verlängerte am ersten Pfosten, Pink stand am zweiten goldrichtig und brachte die Kugel aus Nahdistanz über die Torlinie (74.) - Phänomen Pink! 12. Saisontor.

Doch die SV Ried für ihre Comebacker-Qualitäten bekannt, kam schnell wieder zum Ausgleich und hatte ihrerseits mit Seifedin Chabbi einen Doppel-Packer. Der 29-jährige Mittelstürmer verwandelte nach einem Handspiel von Nicolas Wimmer den fälligen Elfmeter sicher und platziert in die linke Ecke zum 2:2 (77.). Während Wimmer seine fünfte gelbe Karte kassierte und damit vorzeitig Winterpause hat und im abschließenden Heimspiel in einer Woche gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg fehlen wird.

Wenig fehlte Stefan Nutz bei seinem Fernschuss aus ca. 45 Metern. Klagenfurts Keeper Menzel stand weit vor seinem Tor...der Rieder Regisseur schaute auf, doch der Flugball flog über das Gäste-Gehäuse...beinahe das "Tor des Jahres" (85.). Dann nochmal die Pacult-Elf, scharfe Hereingabe auf Zielspieler Markus Pink, der gerade noch in höchster Not am Fünfmeterraum vor seinem möglichen dritten Treffer gestört wurde (89.).

Somit blieb es beim Unentschieden, dem dritten im 4. Bundesliga-Duell zwischen beiden Teams. Die SV Ried wartet weiter auf den ersten Dreier gegen Klagenfurt und bleibt Tabellen-Vorletzter.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

Samstag, 5. November 2022, 17 Uhr, josko Arena, SR: Mag. Markus Hameter/NÖ

SV Guntamatic Ried - SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:0)

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger (K) - Ungar, Turi, Plavotic - Gragger, Michael (62. Wießmeier), Martin, Pomer - S. Nutz, Chabbi (82. Kronberger), Mikic. Trainer: Christian Heinle.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Blauensteiner, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher - Irving, Gkezos (87. Moreina), Cvetko - Wernitznig (46. Karweina), Pink (K), Rieder (78. Arweiler). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 Chabbi (30., Assist Pomer), 1:1 Pink (52., Karweina), 1:2 Pink (74., Wimmer), 2:2 Chabbi (77., Elfer).

Gelbe Karten: xxx / Wernitznig (39., Foulspiel), N. Wimmer (76., Handspiel), Mahrer (82. Foulspiel).

