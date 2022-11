In der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfing der SCR Altach im Ländle den SK Sturm Graz. In einem äußerst unterhaltsamen Spiel reichte es für die Elf von Christian Ilzer im Ländle nur zu einem 1:1-Remis. Altach zeigte gegen die Grazer eine beherzte Leistung, hatte aber in der Schlussphase bei einer Schiedsrichter-Entscheidung auch eine ordentliche Portion Glück.

Frühe Führung, rascher Ausgleich

Den besseren Start in das Spiel erwischten die Grazer. Nach rund zehn Minuten wurde Prass von den Beinen geholt, Schüttengruber entschied auf Freistoß. Der VAR überprüfte, der Kontakt war innerhalb des Sechzehners. Ob es aber auch ein Foul war? Umstritten. Otar Kiteishvili trat jedenfalls zum Elfmeter an und traf souverän zum Führungstreffer für die "Blackies" (11.). Die Heimischen hatten aber nur kurze Zeit später die richtige Antwort parat. Toptorjäger Nuhiu traf wie schon so oft in dieser Saison per Kopf nach Flanke von Jan Jurec. Damit stand es wieder pari. Die Gäste drückten in Folge auf den erneuten Führungstreffer, waren im Ländle klar spielbestimmend. Ein Treffer bis zur Halbzeit gelang ihnen allerdings nicht.

David Schnegg jagte einen Ball noch mit voller Wucht an die Stange (26.), Ein Kopfball von Gregory Wüthrich wurde von Tino Casali noch stark entschärft (30.). Kiteisvili verpasste in Minute 34 knapp das Tor, Emegha traf aus Abseitsposition, Borkovic köpfte eine Flanke am Fünfer direkt in die Arme von Casali (45.). Die Altacher hingegen wurden durch einen abgefälschten Jurcec-Schuss gefährlich (22.), Noah Bischof verpasste das kurze Eck per Volleyschuss nur um Zentimeter (38.). Eine chancenreiche erste Halbzeit fand so ihr Ende, mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Ein Aufreger verhindert Grazer Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel ging es unterhaltsam weiter, Altach lauerte auf Umschaltsituationen, Sturm visierte die erneute Führung an. Adthe Nuhiu hatte die erste gute Möglichkeit, schoss aber auf's Tornetz (54.). Auf der Gegenseite rettete Casali mit den Fingerspitzen gegen Bøving (56.) und Kiteishvili (57.). Auch in Minute 72 blieb Casali gegen Kiteisvili Sieger, parierte stark am kurzen Eck.

In der 77. Spielminute landete der Ball schließlich im Tor. Der eben erst eingewechselte Albian Ajeti profitierte von einem Fehler der Altacher Defensive, schloss ins kurze Eck ab. Allerdings meldete sich der VAR wegen eines vermeintlichen Foulspiels in der Entstehung des 1:2 - Felix Strauss ging im Zweikampf mit Ajeti zu Boden. Der Unparteiische nahm den Treffer zurück - eine Entscheidung, die äußerst umstritten war. Für ein Tor sollte es in weiterer Folge auf beiden Seiten nicht mehr reichen, auch wenn die Schlussphase Spannung versprach. Altachs Tibidi setzte den Ball zwar noch knapp neben die Stange (82.), viel mehr passierte vor den Toren aber nicht mehr.

Während Altach mit einer starken kämpferischen Leistung einen Punkt gegen Sturm feiern durfte, haderten die Gäste vor allem mit der schlechten Chancenverwertung und einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Der Rückstand der Grazer auf Tabellenführer Salzburg beträgt nun vier Punkte.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

Cashpoint SC Rheindorf Altach - SK Sturm Graz 1:1 (1:1)

Sonntag, 6. November 2022, 14:30; CASHPOINT Arena, Altach; SR Manuel Schüttengruber

SCR Altach (3-4-3): Casali - Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor - Jurcec (90. Aigner), Jäger, Haudum (46. Nimaga/90./+5 Abdijanovic)), Bukta - Bischof (82. Forson), Nuhiu, Tibidi. Trainer: Miroslav Klose.

SK Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl - Gazibegovic, Wüthrich, Borkovic, Schnegg - Stankovic, Hierländer (64. Ljubic), Prass (46. Horvat) - Kiteishvili (72. Ajeti) - Emegha (71. Jantscher), Bøving (82. Sarkaria). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Otar Kiteishvili (11. Elfmeter), 1:1 Adthe Nuhiu (15.)

Gelbe Karten: Edokpolor (31.), Nuhiu (79.) bzw. Gazibegovic (52.), Schnegg (72.), Ajeti (78.)

Zum Live-Ticker: SCR Altach - SK Sturm Graz

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL