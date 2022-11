Im Spiel zwischen der WSG Tirol und dem FK Austria Wien fielen in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga keine Treffer. Nachdem besonders in der ersten Hälfte beide Teams gute Chancen vorfanden, flachte die Partie in der zweiten Hälfte etwas ab. Schlussendlich reichte es für beide Mannschaften zu keinem Tor - Wattens und die Veilchen trennten sich mit 0:0.

Chancen auf beiden Seiten

Bereits nach 69 Sekunden hatten die Gastgeber die erste gute Möglichkeit auf dem Fuß: Nach einem Ballverlust der Austria kombinierte sich die WSG nach vorne, den Abschluss von Lukas Sulzbacher konnte Christian Früchtl aber entschärfen (2.). Auf der Gegenseite klopfte Dominik Fitz erstmals an (10.), verpasste aber knapp das Tor. Das Spiel war recht ausgeglichen, präsentierte sich äußerst flott - und beiden Teams boten sich weiterhin gute Einschussmöglichkeiten.

Während die WSG einen Konter etwas zu überhastet zu Ende spielten (11.), konnte Manuel Polster einen Kopfball nicht gut genug platzieren (14.). In weiterer Folge flachte das Spielgeschehen aber etwas ab, erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde es vor den Toren wieder gefährlich. So fehlten der Austria zunächst nur Zentimeter zur Führung: Matthias Braunöder schloss aus gut 20 Metern ab, sein Schuss klatschte an den Pfosten und von dort in’s Aus (41.). Doch auch Wattens hätte noch vor der Pause den ersten Treffer der Partie erzielen können - wenn nicht sogar müssen. Nik Prelec setzte sich auf der rechten Seite durch, seine Flanke fand Sandi Ogrinec, der am zweiten Pfosten komplett frei stand. Der Slowene setzte den Ball vor dem leeren Tor aber über die Latte - und damit ging es ohne Tore in die Pause.

Zu wenig für einen Sieg

Nach der Pause war die Partie zunächst sehr zerfahren, beide Defensivreihen ließen nur wenig zu, offensiv passierte wenig. Es dauerte bis zur 67. Spielminute, ehe wieder ein bisschen Gefahr aufkam. Eine Flanke von der rechten Seite konnte Tim Prica am Fünfer aber nicht verwerten. Zwei Minuten später kam die Austria zur nächsten Möglichkeit, Ferdinand Oswald parierte aber gegen Andreas Gruber, der zudem auch noch im Abseits stand (69.).

In weiterer Folge war die WSG deutlich präsenter im Spiel, verpasste es aber, Kapital daraus zu schlagen. Kofi Schulz köpfte eine Sulzbacher-Flanke direkt in die Arme von Früchtl (73.), ein Abschluss von Zan Rogelj wurde noch abgefälscht, wenig später setzte Tim Prica einen Fallrückzieher über das Tor (78.). Der eingewechselte Julius Ertlthaler scheiterte zudem noch an Früchtl, der aus zehn Metern abwehrte (89.).

Die Austria kam zwar gegen Ende der Partie noch einmal auf, eine Dreifachchance wurde jeweils durch WSG-Verteidiger geblockt (87.). Am Ende war es aber auf beiden Seiten zu wenig für einen Sieg - die WSG und die Austria trennen sich torlos 0:0. Dadurch bleibt die Elf von Thomas Silberberger in der Tabelle weiterhin einen Punkt vor den Veilchen, die bei 20 Zählern halten.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

WSG Tirol - FK Austria Wien 0:0 (0:0)

Sonntag, 6. November 2022, 14:30 Uhr; Tivoli Stadion Tirol; 3000 Zuschauer; SR Dieter Muckenhammer

WSG Tirol (4-3-1-2): Oswald - Ranacher, Bacher, Behounek, Schulz; Sulzbacher, Müller, Blume (85. Okungbowa); Ogrinec (64. Prica); Prelec (74. Rogelj), Sabitzer (74. Ertlthaler)

Austria Wien (4-2-3-1): Früchtl - Ranftl, Handl, Meisl, Martins; Braunöder, Fischer; Jukic (62. Gruber), Fitz, Polster (69. Keles); Dovedan (62. Dramé)

Gelbe Karten: Ertlthaler (85.) bzw. Dramé (90./+2)

