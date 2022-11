In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga entwickelte sich in der Oststeiermark zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Rapid Wien eine ausgeglichene Partie, alles deutete auf ein Unentschieden hin, bis Zimmermann in der 89.Spielminute den Ball über die Linie drückte und doch noch das 1:2 erzielte.

Grüll köpft Rapid zur Führung

Während die ersten Minuten die Hausherren den Ton angaben, ließ sich Rapid erst nach zehn Minuten im gegnerischen Sechzehner blicken. Die ersten beiden Annäherungsversuche durch Burgstaller und Moormann stellten allerdings keine Gefahr für Swete dar. Nach einem Einwurf kam Auer vom rechten Halbfeld an den Ball, flankte mustergültig auf Grüll, der aus kürzester Distanz Swete keine Chance ließ. Danach war die Partie aufgrund einer Pyro-Show der Rapid Ultras unterbrochen. Rapid hatte nach Wiederbeginn bessere Aktionen im Spiel. Burgstaller kam aber Sechzehner zum Abschluss, der Ball ging allerdings am Pfosten vorbei.

Aydin mit technischem "Zuckerl" zum Ausgleich

Nach kurzer spielerischen Abstinenz der Oststeirer nahmen sie in den letzten Minuten der ersten Halbzeit noch einmal Druck. Nachdem Okan Aydin vorher noch an Hedl scheiterte, war es erneut der Spielmacher der Hartberger der gefährlich wurde. Frieser bediente ihn mit einem herrlichen Chipass aus dem Halbfeld. Aydin nahm der Ball mit der Hacke mit und schob überlegt zum Ausgleich ein.

Die zweite Halbzeit war mehr durch Kampf geprägt als spielerischer Klasse. Rapid war nun förmlich eingeschüchtert von den Hartbergern, die nun deutlich mehr Ballbesitz vorfanden. Die Räume in der Abwehr der Hausherren wussten sie aber dennoch auszunützen. Schick nach Zauberpass von Burgstaller brachte aber die Kugel nicht aufs Tor. Mit den Einwechslungen von Kühn und Zimmermann kam einer neuer Schwung in das Offensivspiel der Grün-Weißen.

Lucky Punch durch Joker Zimmermann

Der Offensivschwung sollte sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit auszahlen. Burgstaller verlängerte eine Flanke von Koscelnik. Kerschbaum kam an den Ball, sein Abschluss wurde noch abgefälscht und landete bei Zimmermann der den Ball nur mehr über die Linie drücken musste. Rapid hatte durch Kühn eine weitere Einschussmöglichkeit, die allerdings nur den Pfosten fand. So blieb es beim 1:2, der Rapid in der Tabelle guttut, im Gegenteil die Hartberger ihrerseits die rote Laterne über die Winterpause behalten werden.

DAS WAR’S. Das Pflichtspieljahr 2022 endet mit einem Auswärtssieg! 💚

📸 Red Ring Shots

____________________

FT’| TSV Hartberg 1:2 SK Rapid#SCR2022 | #HTBSCR pic.twitter.com/iEJxbxynGK — SK Rapid (@skrapid) November 12, 2022

16. Runde, ADMIRAL BUNDESLIGA

TSV Egger Glas Hartberg - SK Rapid Wien 1:2 (1:1)

Samstag, 12. November, 17:00 Uhr; Profertil Arena, Hartberg; SR Stefan Ebner

TSV Hartberg (5-4-1): Swete - Frieser, Steinwender, Rotter, Horvat, Karamarko - Providence (75. Almog), Fadinger, Heil (93. Kainz), Aydin (81. Kröpfl) - Tadic (75. Kriwak). Trainer: Klaus Schmidt

SK Rapid Wien (4-2-3-1): Hedl - Koscelnik, Querfeld, Moormann, Auer - Pejic, Knasmüllner (70. Zimmermann) - Schick (70. Kühn), Druijf (46. Kerschbaum), Grüll (83. Bajic) - Burgstaller

Torfolge: 0:1 Grüll (16., Assist Auer), 1:1 Aydin (44., Assist Frieser), 1:2 Zimmermann (88.)

Gelbe Karten: Fadinger (48.), Steinwender (66.), Knasmüllner (66.), Rotter (67.), Auer (80.), Pejic (93.)

