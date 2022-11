Der FK Austria Wien muss sich dem RZ Pellets WAC in der letzten Runde vor der Winterpause in der ADMIRAL Bundesliga mit 0:1 geschlagen geben. In einem lange chancenarmen Partie war es der eingewechselte Thierno Ballo, dem das Goldtor für die Wolfsberger gelang. Die Elf von Robin Dutt feiert damit nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Wenig Action vor der Pause

Die Partie wurde zunächst von beiden Seiten mit hohem Tempo geführt, Torchancen blieben anfangs aber noch Raritäten. Mehr vom Spiel hatte jedoch die Austria, die dominanter auftrat, ohne diese spielerische Überlegenheit in Gefahr vor dem gegnerischen Tor umzumünzen.

Und so dauerte es satte 39 Spielminuten, ehe es dann erstmals brenzlig wurde. Der Ball landete sogar im Tor - der VAR verhinderte aber den ersten Treffer des Spiels. Der obendrein nicht für die Austria, sondern für den WAC - der immer besser ins Spiel fand - gefallen wäre: Tai Baribo platzierte seinen Fuß bei der Aktion allerdings etwas zu hoch in der Luft, wegen gefährlichen Spiels wurde der Treffer nicht anerkannt (40.). Die Austria versuchte es zwar nach einem Freistoß durch Fischer, aus spitzem Winkel rettete Omic aber das 0:0 in die Pause.

WAC siegt trotz zweier Nicht-Tore

Austria-Trainer Manfred Schmid reagierte in der Halbzeit, brachte mit Nikolas Dovedan und Can Keles zwei Neue für die Offensive. Dovedan leitete sogleich auch die erste Möglichkeit nach Wiederbeginn ein: Nach einem Ballgewinn machte er das Spiel über rechts schnell, Dominik Fitz verpasste das Tor aber knapp (53.), nach einem Eckball schoss Galvão wenig später zu zentral auf’s Tor (54.). Die Austria war am Drücker.

Doch der Ball landete erneut im Tor von Früchtl. Erneut aber wurde der Treffer nicht gegeben. Baribo war es wieder, der durchstartete, nachdem er den Ball in den Lauf bekam - allerdings von Austrianer Matteo Meisl. Schiedsrichter Walter Altmann entschied auf Abseits, der VAR intervenierte, Altmann schaute sich die Szene selbst an, entschied aber trotzdem auf Abseits. Der WAC zeigte sich weiter gefährlicher, Maurice Malone setzte den Ball mit einem Flugkopfball an den Pfosten (78.). Und dann war der Ball erneut im Tor - und dieses Mal zählte der Treffer. Die Austria zeigte sich schlampig im Spielaufbau, Taferner bediente Röcher - und der bediente den erst eine Minute zuvor eingewechselten Thierno Ballo, der sich eiskalt zeigte und auf 0:1 stellte (82.).

Und obwohl die Austria in der Schlussphase noch alles nach vorne warf - der Ausgleichstreffer gelang den Veilchen nicht mehr. Während das Team vom Verteilerkreis sich so mit einer Niederlage in den Winter verabschiedet, gelingt dem WAC mit dem 1:0 nach zuletzt fünf Niederlagen en suite wieder ein Sieg.

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

FK Austria Wien - RZ Pellets WAC 0:1 (0:0)

Sonntag, 13. November 2022; Generali-Arena; 11.700 Zuschauer; SR Walter Altmann

Austria Wien (4-2-3-1): Früchtl - Ranftl, Galvão, Meisl, Martins; Braunöder (84. Tabakovic), Fischer; Gruber (64. Dramé), Jukic (46. Keles), Polster (46. Dovedan); Fitz

WAC (5-3-2): Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Schifferl, Novak, Anzolin (90. Gugganig); Taferner, Omic, Boakye (81. Ballo); Malone (90. Kerschbaumer), Baribo (73. Röcher)

Torfolge: 0:1 Thierno Ballo (82.)

Gelbe Karten: Omic (25.), Taferner (42.), Veratschnig (86.)

Fotocredits: Josef Parak