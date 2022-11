12 Tore. Die WSG Tirol besiegte im ersten von drei Testspielen, die vor der Winterpause angesetzt wurden, eine Unterländer Auswahl in Söll mit 12:1. Die Zuschauer bekamen Tore, der Sozialsprengel Geld.

Ein Auftritt wie dieser ist das Salz in jeder (Fußball-)Suppe. Einer, der meistens allen schmeckt.

Den Spielern von Bundesligist WSG Tirol, die trotz meisterschaftsfreier Zeit Spaß an der Freud hatten und Ball sowie Gegner ein wenig laufen lassen konnten. Vor allem Raffael Behounek, der Abwehrchef, der mit vier Toren zum Vater des Kantersiegs avancierte.

Den Spielern der Unterländer Auswahl, die in der Salvenarena von Söll 90 Minuten lang Zeit hatten, sich beim Tabellenfünften der ADMIRAL Bundesliga zu präsentieren.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger, der das Spiel ansetzte, um seine Jungs bis zur Winterpause im Spielrhythmus zu halten und sich darüber freute, dass sich dabei keiner verletzte.

Den rund 600 Fans, die 13 Tore geboten bekamen, darunter eines vom eigenen Team. Und last but not least dem Veranstalter, der beim Benefizspiel eine ordentliche Stange Geld für den Sozialsprengel Sölllandl und den Sozialfonds Söll lukrierte.

Die WSG Tirol spielte:

Benjamin OZEGOVIC (46. Paul SCHERMER); David JAUNEGG (46. Alexander RANACHER), Raffael BEHOUNEK, Marcel DOSCH (46. Felix PLONER), Dominik STUMBERGER; Osarenren OKUNGBOWA (46. Kilian BAUERNFEIND); Sandi OGRINEC (46. Julius ERTLTHALER), Johannes NASCHBERGER (46. Cem ÜSTÜNDAG), Žan ROGELJ (46. Lukas SULZBACHER); Justin FORST (46. Nik PRELEC), Lautaro RINALDI (46. Denis TOMIC).

Stimme zum Spiel:

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Wir haben 12 Tore geschossen, trotzdem wieder extrem viel liegen gelassen. Aber das ist normal. Keiner hat sich verletzt – das ist das Wichtigste.“

