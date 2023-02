Keller-Duell! Vorletzter kontra Letzter! Es ging gleich in der ersten Frühjahrs-Runde der ADMIRAL Bundesliga, zugleich die 17. in der Saison, um BigPoints zwischen der SV Guntamatic Ried und dem TSV Egger-Glas Hartberg an diesem Sonntag in der josko Arena. Beim 100. BL-Spiel als TSV-Trainer erlebte Markus Schopp eine Leistungsteigerung nach der Pause und durch das "Goldtor" von Dominik Frieser nicht nur den ersten BL-Sieg in Ried, sondern auch 3. Dreier in dieser Saison. Allesamt gegen OÖ-Klubs: 2x gegen die SV Ried, 1x gegen den LASK. Die Gäste ließen zugleich damit die Rote Laterne im Innviertel.

Bundesliga-Feuertaufe für Jonas Wendlinger

Bei beiden Teams fehlten die Stamm-Rückhalte aus dem Herbst: Samuel Sahin-Radlinger und René Swete. Der 30-jährige gebürtige Rieder fällt wegen einer Meniskusverletzung länger aus, während der 32-jährige, gebürtige Wiener René Swete ja im Winter seine "Handschuhe an den Nagel hängte". Somit stand - wie bereits im Hinspiel - beim Schlusslicht Raphael Sallinger zwischen den Pfosten, während bei der SV Ried der Winter-Neuzugang und Ex-Rapidler Richard Strebinger noch nicht seine Heim- und Bundesliga-Premiere im Schlussmann-Sweater der Innviertler absolvierte.

Sondern Jonas Wendlinger (Foto oben) erhielt das Vertrauen von SVR-Coach Christian Heinle. Der 22-jährige Torhüter (Jugendvereine SV Thiersee, AKA Tirol und 1.FC Nürnberg) kam zu seiner Bundesliga-Feuertaufe, der Sohn des ehemaligen Formel 1-Rennfahrers Karl Wendlinger. Wenn auch nicht gerade im High-Speed so doch flott begann das Duell der Kellerklubs.

Leo Mikic zu eigensinnig

Nach 8 Minuten kam ein langer Flugball der Rieder hinter die Vierer-Abwehrkette der Hartberger auf Leo Mikic, der jedoch links im 16-er den im Zentrum freistehenden Christoph Lang übersah und zu eigensinnig und obendrein überhastet abschloss - drüber.

Ansonsten neutralisieren sich beide Teams über weiter Strecken, wobei die SV Ried ein Spielanteil- und auch Chancen-Plus hatte. Letzteres auch bedingt durch leichtfertige Abwehrfehler der Steirer. So spitzelte Stefan Nutz, der zuvor schon nach einem prima Zuspiel von Mikic allein vor und an Schlussmann Sallinger scheiterte (27.), der Hartberger Hintermannschaft den Ball weg, ehe der 30-jährige Steirer (geboren in Judenburg) von halblinks im 16er mit seinem Flachschuss die rechte Stange verfehlte (29.).

Ohnehin hinten schon anfällig schied dann auch noch bei der Schopp-Elf Routinier & Abwehrchef Mario Sonnleitner aus (Muskelverletzung im Oberschenkel). Die Gäste in dieser Phase zu Zehnt und demgegenüber Ried mit der nächsten Großchance. Erneut mit einer Balleroberung gegen sorglose TSVler durch Christoph Lang. Doch so gekonnt der 21-jährige Deutschlandsberger auch das Spielgerät erlangte, so fehlerhaft versprang ihm dieses allein vor Schlussmann Sallinger (41.).

Symptomatisch für eine doch dürftige 1. Halbzeit mit zwar hoher Zweikampf-Intensität, doch niederiger Fußball-Qualität. Fehlende Spielpraxis nach der langen Pause und mangelndes Selbstvertrauen - auch in Anbetracht der prekären Tabellensituation.

Bei seinem 100. Bundesliga-Spiel als TSV-Trainer sah Markus Schopp bei seinen Schützlingen noch "viel Luft nach oben"...doch immerhin mal wieder einen Sieg!

TSV nach Seitenwechsel aktiver im Spiel nach Vorne

In Teil 1 seines Heimspiel-Doppels zum Bundesliga-Jahresstart (nächsten Samstag kommt es in der josko Arena zum OÖ-Duell mit dem LASK, 17 Uhr), sahen sich die Rieder nach dem Seitenwechsel zunächst in der Rückwärtsbegegnung. Doch bei seiner ersten Bundesliga-Bewährungsprobe war SVR-Keeper Jonas Wendlinger gegen den Flachschuss von Tobias Kainz aus 20 Metern auf dem Posten und sicher (49.).

Das war der 22-jährige Tiroler auch beim nächsten Distanzsschuss von Jürgen Heil (69.) in einer bis dato ansonsten höhepunktarmen Partie, die von der Spannung lebte. Und in der die Gäste, bei denen Markus Schopp mittlerweile Top-Torjäger Dario Tadic (5 BL-Saisontreffer) eingewechselt hatte, in der 2. Halbzeit das aktivere Team waren. Während bis zur Schlussviertelstunde von den Innviertlern wenig bis gar nichts nach Vorne und in Richtung ihres "Heim-Tores" lief.

Ex-LASKler Dominik Frieser per Kopfball zum Tor des Tages

Es kursierte meist (und beiderseits) die "allgemeine Verunsicherung", wiederholt Abspielfehler, wodurch vielversprechende Offensivaktionen im Keim erstickt wurden.

Vieles deutete auf ein 0:0 hin...doch dann der "Paukenschlag"....:Die Hartberger gingen nach einem Einwurf am linken Strafraumeck beherzt drauf, eroberten den Ball durch Heil und den eingewechselten Providence, dessen abgefälschter Schussball den Weg zu Dominik Frieser fand und der Ex-LASKler staubte per Kopfball aus Nahdistanz zum Führungstor für den TSV ab (78.). Erstes BL-Saisontor im 11. Einsatz für den 29-jährigen Grazer und TSV-Rückkehrer.

Ein enorm Wichtiges, zumal es beim 1:0 blieb, nachdem kurz vor Spielende Wendlinger noch einen Drehschuss von Tadic bravourös parierte (86.), sein Gegenüber Sallinger ebenfalls in höchster Not seine Klasse bewies (89.) und Chabbi mit der letzten Torgelegenheit der Partie drüber schoss (90. +3)

Nach 7 Niederlagen in den letzten 9 BL-Spielen im Herbst der ersehnte Dreier für die Blau-Weißen. Der dritte in dieser Saison und "zu Null". Und... Ironie des Schicksals: alle gegen OÖ-Klubs. 2:0 im Hinspiel gegen die SV Ried, 3:0 beim LASK in Pasching und nun 1:0 in Ried. Erster BL-Auswärtssieg der Ost-Steirer überhaupt in der josko Arena, wodurch der TSV Hartberg auch die Rote Laterne bei den Wikingern lässt. Deren Fans in der Nachspielzeit ihrem Unmut freien Lauf ließen und Becher in den Hartberger 16-er warfen, sodass der souveräne Schiedsrichter Harald Lechner mahnend einwirkte.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde, Sonntag, 12.02.2023, 14:30 Uhr

SV Guntamatic Ried vs. TSV Egger Glas Hartberg 0:1 (0:0) Z: 3.080, SR: Harald Lechner/Wien

SV Guntamatic Ried (4-4-2): Wendlinger - Gragger, Turi, Plavotic, Jurišić - Kronberger (73. Wiessmeier), Martin, Cosgun (83. Chabbi), Mikić (59. Monschein) - S. Nutz (K, 73. Michael), C. Lang. Trainer: Christian Heinle.

TSV Egger Glas Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Horvat, Sonnleitner (42. Rotter), Karamarko, Pfeifer - Kainz (79. Prokop), Heil (K) - Frieser, Fadinger, Avidjaj (63. Providence) - Kriwak (63. Tadic). Trainer: Markus Schopp.

Tor: 0:1 Frieser (78., Providence).

Gelbe Karten: Cosgun (48., Foulspiel), Monschein (90., Foulspiel) / Keine

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger und RiPu