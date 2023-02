Ungleiche Voraussetzungen bei der 66. Neuauflage des OÖ-Derbies zwischen der SV Guntamatic Ried und des LASK in Rd. 18 der ADMIRAL Bundesliga. Hier die mit dem Rücken zur Wand stehenden Innviertler, dort der im Flow befindliche Tabellendritte aus Linz. Der wenige Tage vor der Stadion-Premiere auf der Gugl (Fr., 24.02.23, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der josko Arena gerade noch mit einem "blauen Auge" davon kam, sich jedoch - wie im Hinspiel - mit einem 1:1 zu begnügen hatte und damit zum 4. Mal in Folge gegen die Rieder sieglos ist. LASK-Spieler Luckeneder sah die rote Karte und wird bei der Stadioneröffnung fehlen.

Einmal mehr begegneten die kampfstarken Wikinger der individuellen, fußballerischen Klasse des LASK mit beherztem Einsatz und blieben auch im 4. Duell in Folge gegen die Linzer unbesiegt. Die Rieder zeigten eine Reaktion auf die 0:1-Heimniederlage vor einer Woche an gleicher Wirkungsstätte.

Furioser Rieder Auftakt - Mikic & Lang finden in Schlager Meister

Beide OÖ-Teams hatten Spieler vorzugeben. Beim LASK fehlten Jovicic (1 Spiel Sperre), Renner (erkrankt) sowie Wiesinger und die verletzten Letard & Anselm. Bei der SV Ried die Kapitäne Ziegl (erneut Arthroskopie, dazu Knorpelschaden) & Torhüter Sahin-Radlinger sowie Stosic (Kreuzbandriss). Und beinahe auch der Ex-LASKler Monschein, der nach dem Aufwärmen beim Retourgang im Kabinentrakt wegrutschte, doch standfest blieb...!

Das bliebt auch LASK-Keeper Schlager beim wuchtigen, doch zu zentralen Linksschuss von Leo Mikic (2.), um wenige Sekunden später auch eine Direktabnahme von Lang im Eck zu parieren (3.). Nach einem weiten Einwurf von rechts durch den wiedergenesenen Ungar dann schon wieder "Brennpunkt LASK-16er". Diesmal wurde ein Volley mit links von SVR-Kapitän Stefan Nutz gerade noch von Stojkovic abgeblockt (4.). Wie schon gegen Hartberg betrieben die Rieder "Chancenwucher."

Der Tabellendritte aus der Stahlstadt, bei dem der 22-jährige, ukrainische Winterneuzugang Maksym Talovierov zum Startelf-Debüt kam, zu diesem Zeitpunkt mit dem 0:0 gut bedient, um gegen defensiv disziplinierte, aggressive und griffige Rieder auch weiter schwer ins Spiel zu kommen.

Erst nach einem Standardball von rechts durch Horvath brannte es erstmals und gleich lichterloh im Rieder 16er (18.)! Der gebürtige Linzer Luckeneder mit dem Kopfball, den Keeper Wendlinger bei seiner ersten Bewährungsprobe via Innenstange parierte. Der Ball fiel dabei direkt vor Robert Zulj im Fünfmeterraum, der Ex-Rieder scheiterte beim "Abstauber" gegen Turi, von dessen (angelegtem Arm) der Ball zurück zu Zulj kam, der im zweiten Versuch mit seinem abgefälschten Schussball die Torlatte touchierte (19.). Auch nach VAR-Check kein Elfer für die Linzer.

Gebrauchter Samstag für einen der konstantesten LASK-Spieler in dieser Saison: Felix Luckeneder, der alle bisherigen 17 BL-Partien über die gesamte Spieldauer absolvierte, sah nach seiner "Torwart-Parade" als letzter Linzer in seinem 129. Bundesliga-Spiel die erste Rote Karte im LASK-Dress (eine zweite beim TSV Hartberg) und fehlt damit definitiv ausgerechnet bie der Premiere der neuen Raiffeisen Arean auf der Linzer Gugl am nächsten Freitag. Gerade er als gebürtiger Linzer...tragisch.

Aktivposten Lang, Torschütze Lang - Handelfer zum 1:0-Pausenstand

Im Gegenzug wenig später die vierte Rieder Torchance. Mikic bediente Lang, dessen Torschuss gerade noch von Potzmann abgeblockt wurde (22.). Glück dann für den LASK und Luckeneder (letzter Mann!), dass Referee Weinberger (vor dem 16er) ein Handspiel des Athletiker-Abwehrspielers im "1-gegen-1" mit Lang übersah (33.). Das in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit dann jedoch nicht zu übersehen war.

Wieder der omnipräsente Christoph Lang halbrechts im Sechzehner, Schlager warf sich dem Sturm Graz-Leihspieler entgegen, parierte...Stefan Nutz mit dem Nachschuss, Felix Luckeneder mit dem Hechsprung und der Hand-Parade in Torhüter-Manier auf der Linie - Elfmeter & Rote Karte. Wie im Hinspiel (und vor einer Woche in Altach) die Linzer wieder mit dem Ausschluss.

Während Christoph Lang die Gunst der Gelegenheit nutzte und den fälligen Elfer sicher verwandelte - Schussball vom Schützen aus nach rechts, Schlager flog nach links (45.+2). Fortan stieg auch der Adrenalin-Pegel an, kam es in der fünfminütigen Nachspielzeit noch zu einer hitzigen Auseinandersetzung nach einem Gerangel zwischen Turi und dem LASKler Goiginger, in das sich hernacha auch noch Kapitän Alexander Schlager einmischte. Konsequenz: Triplepack an gelb!

Danach durften sich die erhitzten Gemüter erstmal beim Pausentee abkühlen.

Schiedsrichter Weinberger aus Wien hat die Rote Karte für Felix Luckeneder noch in der Hand und zeigt den Elfmeter an. Eine Schlüsselszene im 66. Duell zwischen den Schwarz-Grünen und den Schwarz-Weißen.

Nakamura rettet für 10 Linzer 1:1-Remis

Mit Wiederbeginn nahm LASK-Coach Dietmar Kühbauer einen Doppeltausch vor, brachte Michorl & Abwehrspieler Kecskes für Startelf-Debütant Talovierov und den Welser Robert Žulj. Die erste Schusschance hatten jedoch die Rieder, der Freistoßball von Stefan Nutz zischte knapp über das Gäste-Gehäuse (47.).

Die Linzer zu Zehnt und mit Umstellungen dann mit der Ausgleichs-Chance. Michorl mit einem seiner raffinierten Freistoßbälle, Ziereis ließ passieren, was es umso schwieriger macht für Jonas Wendlinger, doch der 22-jährige Tiroler Torhüter vor dem LASK-Fansektor mit einer großartigen Fußabwehr (75.). Doch die Linzer haben ja noch ihren Unterschiedsspieler Keito Nakamura. Der 22-jährige Japaner erzielte in der Schlussminute der regulären Spielzeit mit einer feinen Einzelleistung den 1:1-Endstand.

Im 9. BL-Auswärtsspiel verlor der LASK damit sein zweites.

Nächste Spiele: SV Guntamatic Ried in Salzburg ( So., 26.02., 17 Uhr, Red Bull Arena); LASK vs. SC Austria Lustenau (Fr., 24.02., 20:30 Uhr, Eröffnung neue Raiffeisen Arena in Linz).

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

Samstag, 18.02.2023, 17 Uhr, josko Arena Ried, Z: 6530, SR: Julian Weinberger/Wien

SV Guntamatic Ried - LASK 1:1 (1:0)

SV Guntamatic Ried (4-3-3): Wendlinger - Ungar, Turi, Plavotic, Jurišić - S. Nutz (K), Martin, Cosgun (87. Chabbi) - Pomer, Lang (77. Monschein), Mikic (83. Michael). Trainer: Christian Heinle.

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K) - Stojković, Ziereis, Luckeneder, Potzmann - Talovierov (46. Keckes), Horvath - Goiginger (64. Usor), Žulj (46. Michorl), Nakamura - Ljubičić (64. Mustapha). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Tore: 1:0 C. Lang (45.+2, Handelfmeter), 1:1 Nakamura (90.).

Gelbe Karten: Jurišić (45.+5, Unsportlichkeit), Ungar (53., Foulspiel),Cosgun (74., Foulspiel) / Goiginger (45.+5, Unsportlichkeit), Schlager (45.+5, Unsportlichkeit), Potzmann (53., Foulspiel), Ziereis (68., Foulspiel), Coach Dietmar Kühbauer (70., SR-Kritik).

Rote Karte: Luckinger/LASK (45.+1, Torraub per Handspiel auf Torlinie).

SPIELFILM siehe Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at