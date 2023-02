Der Samstag in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga verprach mit drei Derbys spannende Vorzeichen. Im prestigeträchtigen Kärntner Derby zwischen dem Tabellensiebenten SK Austria Klagenfurt und dem Tabellenneunten RZ Pellets WAC setzten sich die Gäste klar mit einem 0:3 Kantersieg durch. Die Elf von Robert Dutt präsentierte sich vor allem in Halbzeit Eins extrem aggressiv und erwischte die sonst so ballsicheren Klagenfurter mit schnellem Umschaltspiel am falschen Fuß.

Aggressives Wolfsberger Umschaltspiel überrascht Klagenfurt

Auch wenn die Klagenfurter den Ball gut in den eigenen Reihen hielten, erwischten die Lavanttaler den besseren Beginn, waren in den Zweikämpfen giftiger und hatten durch Baribo auch die ersten gefährlichen Strafraumszenen. Die Klagenfurter suchten vor allem Toptorjäger Pink, der in der Fünferkette des WAC allerdings gut bewacht wurde.

WAC-Spieler Jasic hatte nach rund 14 Minuten die erste richtig gute Möglichkeit. Sein Schuss ging nur knapp am linken Pfosten vorbei. Die Lavanttaler zogen sich in das Mittelfeldpressing zurück und überließen den Heimischen den Ball. Im Spielaufbau passierte Abwehrchef Wimmer dabei ein verheerender Abspielfehler. Der WAC schaltete schnell um. Jasic schickte Malone auf die Reise, der sich im Laufduell gegen Mahrer durchsetzte, den Torhüter umkurvte und locker zur Führung für die Lavanttaler einschob.

Katastrophales Abwehrverhalten der Gastgeber

Doppelschlag für den WAC. Nur fünf Minuten später, klingelte es schon wieder im Tor der Pacult-Elf. Taferner setzte mit guter Übersicht Veratschnig in Szene. Moreira schien sich leicht zu verschätzen und übersah den heranstürmenden WAC-Akteur. Der lief auf Keeper Menzel zu, legte uneigennützig auf Malone quer, der seinerseits sich fast verdribbelte, eigentlich einen schlechten Pass in den Rücken von Baribo spielte. Letztgenannter blieb allerdings cool, ließ mit einer Schussantäuschung den Klagenfurter Verteidiger noch einmal aussteigen und schloss souverän mit links zur Zwei-Tore Führung ab. Mehr als ein Freistoß für die Austria schaute infolge nicht heraus und so wurde der WAC erneut gefährlich. Baribo scheiterte zuvor noch alleine vor Menzel. Die Hintermannschaft konnte den Ball allerdings nicht entscheidend klären und ließ die nötige Aggressivität gegen den Ball vermissen. Taferner spielte abermals einen guten Steckpass auf Anzolin, dessen Hereingabe konnte Menzel nur vor die Füße von Baribo parieren. Der wenig Mühe hatte, aus kurzer Distanz seinen Doppelpack zu schnüren.

Der Spielplan des WAC ging voll auf. Sie überließen den Klagenfurtern das Spielgerät und lauerten auf die freien Räume hinter den Abwehrreihen der Heimischen. Die Klagenfurter konnten sich vom Ballbesitz nichts kaufen, der WAC nutzte die Fehler der Heimischen eiskalt aus. Mit einem 0:3 für die Wolfsberger ging es in die Halbzeitpause.

Baribo (rechts im Bild) trug sich am Samstagnachmittag gleich doppelt in die Schützenliste ein. Es waren dies bereits seine Treffer neun und zehn in der laufenden Spielsaison.

Pacult reagierte in der Pause und brachte drei neue Spieler in die Partie. Die Wolfsberger standen allerdings tief und sehr kompakt. Ein Durchkommen erwies sich als sehr schwierig. Die Gäste lauerten gefährlich auf Konter und waren dem 0:4 näher. Baribo und Taferner hatten noch gute Einschussmöglichkeiten, die ungenützt blieben. Das Offensivspiel der Klagenfurter funktionierte nicht gut, man kam sehr selten in die gefährlichen Zonen und auch die Spielerwechsel brachten keine Trendumkehr. Lediglich einen Abschluss verzeichneten die Klagenfurter aufs Tor in diesem Spiel. Die beste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit hatte Anzulin in der 91. Spielminute. Sein Schuss ging aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Es blieb beim 0:3 für die Wolfsberger, welche bis auf einen Punkt auf Austria Klagenfurt heranrücken. Bei noch vier Runden vor der Tabellenteilung dürfen sich beide Mannschaften noch kleine Hoffnungen auf die Meistergruppe machen, müssen allerdings hoffen, dass die Wiener Klubs am morgigen Spieltag Punkte liegen lassen.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

SK Austria Klagenfurt - RZ Pellets WAC 0:3 (0:3)

Samstag, 18. Februar 2023, 17 Uhr, 28 Black Arena, Z.: 4500, SR Sebastian Gishamer

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Blauensteiner (46. Soto), Mahrer, Wimmer, Moreira (46. Rieder) - Irving, Gkezos (46. Benatelli), Cvetko (60. Demaku) - Straudi (74. Binder), Pink, Jaritz. Trainer: Peter Pacult.

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann - Oermann, Piesinger, Bukusu - Veratschnig, Taferner, Omic, Jasic (82. Kerschbaumer), Anzolin - Malone (82. Ballo), Baribo (70. Röcher). Trainer: Robin Dutt.

Torfolge: 0:1 Malone (25., Assist Jasic), 0:2 Baribo (31., Assist Malone), 0:3 Baribo (44., Assist Anzolin)

Gelbe Karten: Cvetko (32.), Veratschnig (37.)

Zum Live-Ticker: SK Austria Klagenfurt - RZ Pellets WAC

Fotocredit: Josef Parak, GEPA/ADMIRAL