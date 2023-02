In der 18. Runde der Admiral-Bundesliga empfing der TSV Hartberg im Steirer-Derby den SK Sturm Graz. Die Hartberger konnten in der vergangenen Runde mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen die SV Ried die Rote Laterne an die Innviertler abgeben und wollten den „Drive“ auch in das Derby gegen Sturm mitnehmen. Die Grazer gingen allerdings auch mit breiter Brust ins steirische Duell, nach dem Sensationssieg gegen Red Bull Salzburg im Cup konnte auch Rapid in letzter Minute niedergerungen werden, womit man weiterhin erster Verfolger der Mozartstädter war.

Mutiger Beginn der Hartberger, aber die frühe Führung für den SK Sturm

Vor ausverkauftem Haus in der Hartberger Profertil-Arena erwischten die Gastgeber einen guten Start und präsentierten sich sehr mutig. Erst nach rund zehn Minuten konnten sich die Gäste aus Graz erstmals richtig festsetzen und dann auch gleich mit der ersten Möglichkeit die Führung erzielen. Schnegg kam über die linke Seite, hatte viel Platz, platzierte die Flanke ideal und Sarkaria nickte per Kopf zum 0:1 ein.

Praktisch im Gegenzug dann aber schon die große Möglichkeit auf den Ausgleich. Kriwak prüfte mit einem starken Kopfball Keeper Okonkwo, der gerade noch zur Ecke abwehren konnte.

Nach rund einer halben Stunde dominierten die Grazer die Partie und hätten in der 27. Minute auch die Führung erhöhen können. Rotter rutschte weg, Teixeira kam völlig frei aus halblinker Position zum Abschluss, brachte den Ball aber nicht aufs Tor.

Sturm erhöhte noch vor der Pause

Gegen Ende der ersten Halbzeit sahen die Besucher dann einen offenen Schlagabtausch und auch Schiedsrichter Muckenhammer hatte aufgrund einer Vielzahl an Zweikämpfe alle Hände voll zu tun. Praktisch mit dem Pausenpfiff konnte die Elf von Christian Ilzer dann aber doch noch den so wichtigen zweiten Treffer erzielen. Teixeira nahm Karamoko den Ball ab, tankte sich auf der rechten Seite durch, fand Horvat im Rückraum und der ließ sich die Chance nicht nehmen.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte bekamen die Besucher eine kampfbetonte und intensive Partie zu sehen. Hartberg versuchte das Spiel zu machen, kam auch zu Möglichkeiten, aber die Grazer Defensive war nicht zu bezwingen. Auf der anderen Seite nützte der Tabellenzweite die Räume für schnelle Gegenstöße.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend

Rund um die 70. Spielminute konnten die Hausherren dann noch einmal einen Gang höher schalten und drückten auf den Anschlusstreffer. Die großen Möglichkeiten hatten aber weiterhin nur die Gäste. Der kurz zuvor eingewechselte Diakite mit dem Ballverlust. Sarkaria hatte freie Bahn, rutschte aber weg und setzte den Ball neben das Tor.

In der 75. Minute war es dann aber passiert und bei den Heimischen kam noch einmal Hoffnung auf. Nach einer schönen Kombination schloss Avdijaj ab - Okonkwo zeichnete sich aus, aber Tadic stand goldrichtig und erzielte den 1:2 Anschlusstreffer.

Tadic und Providence sorgen nach ihren Einwechselungen zwar für frischen Wind, ein weiterer Treffer sollte den Gastgebern aber nicht mehr gelingen. Der SK Sturm entschied damit das Steirer-Derby für sich und schwimmt weiter auf der Erfolgswelle.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz 1:2 (0:2)

Samstag, 18. Februar 2023, 17:00 Uhr, Profertil Arena, Zuschauer: 4.800, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

TSV Hartberg (4-2-3-1): Sallinger; Horvat, Rotter, Karamarko, Pfeifer; Kainz, Heil (K); Frieser, Fadinger, Avdijaj; Kriwak Trainer: Markus Schopp

SK Sturm Graz (4-3-1-2): Okonkwo; Schnegg, Borkovic, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierländer (K); Teixeira, Sarkaria Trainer: Christian Ilzer

Torfolge: 0:1 M. Sarkaria (11.), 0:2 T. Horvat (44.), 1:2 D. Tadic (75.)

Gelbe Karten: M. Sarkaria (27.), T. Rotter (41.), I. Ljubic (92.), T. Kainz (94.)

Fotocredit: Richard Purgstaller