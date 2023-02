Die WSG Tirol muss im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine klare 1:3-Niederlage hinnehmen. Ein unglückliches Eigentor von Schulz bringt die "Bullen" vor dem Pausenpfiff in Führung, nach dem Seitenwechsel sorgen die eingewechselten Sesko und Konaté für die Entscheidung. Tomic sorgt nur mehr für Ergebniskosmetik.

Unglückliches Eigentor vor der Pause

Salzburg-Coach Matthias Jaissle schont im Vergleich zum Europa-League-Hinspiel gegen die AS Roma gleich mehrere Leistungsträger, gleich sechs Neue stehen in der Startelf der "Bullen". Und Salzburg ist es auch, das die erste Chance der Partie vorfindet: Routinier Andreas Ulmer prüft in der achten Minute WSG-Keeper Oswald, dieser kann parieren. So wirklich konkret wurde das Offensivspiel in weiterer Folge aber auf beiden Seiten nicht. Ein erster guter Abschluss der WSG durch Prica ist kein Problem für Köhn (24.). Ansonsten ist es eine erste Hälfte, die alles andere als ansehnlich ist.

Kurz vor Ende der ersten Hälfte muss Wattens Thomas Sabitzer ausgetauscht werden, er verletzt sich nach einem Zweikampf am Kopf (43.). Youngster Justin Forst ersetzt ihn. Nur wenig später folgt dann das - aus Wattener Sicht - höchst unglückliche 0:1. Ferdinand Oswald verschätzt sich erst bei einer Ecke, am zweiten Pfosten springt der Ball dann von Pavlovic an den Oberschenkel von Kofi Schulz - dessen Eigentor bedeutet zudem den 0:1-Pausenstand

Zwei Joker entscheiden Spiel

Nach der Pause kommt die WSG besser zurück ins Spiel. Forst haut den Ball zunächst knapp über das Salzburger Tor (48.), Sulzbacher schießt volley knapp daneben (50.). Das Tor allerdings macht wieder Salzburg: Der eingewechselte Seiwald findet Sucic am zweiten Pfosten, dieser legt per Kopf von der Grundlinie zum - ebenfalls eingewechselten - Sesko ab. Aus kurzer Distanz stellt der Youngster auf 0:2 (56.).

Das zweite Tor beflügelt die Bullen, Adamu trifft in weiterer Folge das Außennetz (62.), Sucic verpasst ebenso knapp (64.). Auf der Gegenseite hat die WSG die Chance auf den Anschlusstreffer, bei einem Kopfball von Blume fehlen allerdings Zentimeter (75.).

Die Schlussphase gehört dann wieder Salzburg. Nach einem Ballverlust von Ranacher bedient Pavlovic Konaté, der Joker lässt Keeper Oswald aussteigen - trifft dann aber nur die Stange (84.). Nur eine Minute später belohnt sich Konaté aber: Nach einer Ecke nickt der 18-Jährige aus kurzer Distanz zur Entscheidung ein. Ein Wattener Tor durch Denis Tomic in der Nachspielzeit kommt zu spät für die Hausherren.

Durch den souveränen 3:1-Erfolg hält Salzburg Verfolger Sturm Graz weiterhin sechs Punkte auf Distanz. Die WSG Tirol hingegen muss Platz drei an den LASK abgeben und hält weiter bei 27 Punkten.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

WSG Tirol - FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

Sonntag, 19. Februar 2023; Tivoli Stadion Tirol; 5000 Zuschauer; SR Alain Sadikovski

WSG Tirol (4-3-1-2): Oswald - Rogelj (66. Ranacher), Bacher, Behounek, Schulz - Sulzbacher - Naschberger (66. Okungbowa), Blume - Ogrinec (66. Skrbo) - Prica (77. Tomic), Sabitzer (43. Forst)

FC Red Bull Salzburg (4-4-2 Raute): Köhn - van der Brempt, Bernardo, Pavlovic, Ulmer (63. Dedic) - Gourna-Douath (46. Seiwald), Sucic (63. Forson), Kjaergaard, Gloukh - Adamu (75. Konaté), Koita (46. Sesko)

Torfolge: 0:1 Kofi Schulz (45./+1, Eigentor), 0:2 Benjamin Sesko (56.), 0:3 Karim Konaté (85.), 1:3 Denis Tomic (90./+1)

Gelbe Karte: 58. Ulmer

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL