Der SK Puntigamer Sturm Graz muss gegen den SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Durch einen turbulenten Beginn mit je einem Treffer von David Affengruber in jedes Tor geht es mit 1:1 in die Pause, in Hälfte zwei erzielt Markus Pink den 1:2-Endstand. Sturm trifft vier (!) Mal nur Aluminium.

Kurioser Beginn von Affengruber

Die Grazer starten besser in die Partie. Gleich die erste Möglichkeit bedeutet die 1:0-Führung für die Ilzer-Elf. Bei einem Freistoß von Sarkaria sind die Klagenfurter in der Defensive ungeordnet, Affengruber köpfte unhaltbar ein (11.). Die Führung hält nicht lange - und wird ausgerechnet durch Affengruber zunichtegemacht. Nur Sekunden nach seinem Tor zur Führung trifft der 21-Jährige erneut - allerdings ins eigene Tor. Straudi bringt den Ball scharf an den ersten Pfosten, Affengruber lenkt den Ball dann in die Maschen (13.). Ein schnell abgespielter Freistoß der Klagenfurter leitete die Situation ein, Sturm wirkte da vollkommen überrascht.

Klagenfurt versteckt sich weiter nicht, ein Schuss von Benatelli verpasst sein Ziel in Minute 21 nur knapp. Auch Binder kommt nach einem Freistoß gefährlich zum Ball, es fehlen nur Zentimeter zur Klagenfurter Führung (31.). Sturm hingegen tut sich schwer - und hat auch wenig Glück. Ein Abschluss von Sarkaria touchiert so etwa nur die Unterkante der Latte (39.). Und auch in Minute 42 verhindert Aluminium die neuerliche Sturm-Führung: Mahrer versenkte den Ball nach einer Hereingabe beinahe im eigenen Tor, der Pfosten verhinderte dies (42.).

Der Pfosten als Spielverderber

Für Sturm kommt es sogar noch bitterer - denn Klagenfurt geht nach der Pause in Führung. Goalgetter Markus Pink schlägt in der 55. Minute wieder zu: Straudi bedient Pink ideal, im Eins-gegen-Eins behält dieser dann die Nerven. Die Sturm-Defensive zeigte sich bei der Aktion allerdings viel zu wenig störend (54.).

Die "Schwoazn" mühten sich weiter - aber es wollte nicht sein. Denn auch die wenigen wirklich guten Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Nach einem Eckball setzte Borkovic den Ball per Kopf an die Stange, den Rebound können die Grazer ebenfalls nicht verwerten (73.). Auch Grgic hat wenig später Pech - und zum vierten (!) Mal rettet Aluminium für die Klagenfurter Austria. Grgic setzt den Ball zwar stark an Menzel vorbei - am langen Eck ist dann aber der Pfosten im Weg (86.).

Am Ende verhindern vier Pfostentreffer Zählbares für den SK Sturm, der mit seiner zweiten Saisonniederlage im Titelkampf wichtige Punkte liegen lässt. Klagenfurt hingegen darf sich über einen "Dreier" in Graz freuen und kämpft weiterhin um die Teilnahme am oberen Play-off.

Das Alu-Festival in Graz-Liebenau findet für uns einen unbefriedigenden Ausgang. Trotz zweier Stangen und zweier Lattentreffer gehen wir als Verlierer vom Platz. #sturmgraz #AdmiralBL #STUSKA

STU 1:2 SKA | ⏱️90+4' pic.twitter.com/4aVxmcS6y2 — SK Sturm Graz (@SKSturm) February 25, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 19. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)

Samstag, 25. Februar 2023; Merkur Arena, 11.000 Zuschauer; SR: Alan Kijas

Sturm Graz (4-3-1-2): Okonkwo - Gazibegovic (65. Ingolitsch), Affengruber, Borkovic (73. Grgic), Schnegg (46. Danté) - Horvat, Gorenc-Stankovic, Prass - Sarkaria (65. Ljubicic) - Emegha, Teixeira

Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Demaku (62. Wernitznig), Mahrer, Wimmer, Schumacher - Benatelli (90./+3 Irving), Gkezos, Cvetko - Binder (78. Jaritz), Pink, Straudi

Torfolge: 1:0 David Affengruber (11.), 1:1 David Affengruber (13./Eigentor), 1:2 Markus Pink (54.)

Gelbe Karte: Straudi (16.)

Zum Live-Ticker: SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt

Fotocredits: Richard Purgstaller