In der 19.Rd der ADMIRAL Bundesliga empfing der FK Austria Wien den TSV Hartberg in Wien-Favoriten. Im Gegensatz zur Vorwoche präsentierte sich die Austria sehr effizient und ist mit dem klaren 3:0 Erfolg über Hartberg, dem Ziel nach der Punkteteilung ober dem Strich zu stehen, einen Schritt näher gekommen. Die Hartberger müssen nach der Derby Niederlage gegen Sturm neuerlich eine Niederlage einstecken und kommen vorerst nicht vom Tabellenende weg.

Neo-Trainer Michael Wimmer konnte nach der Niederlage gegen Lustenau die richtigen Schlüsse ziehen. Seine Mannschaft präsentierte sich am regnerischen Samstag in Wien-Favoriten sehr gut und macht einen wichtigen Schritt in Richtung Meistergruppe.

Nach der Niederlage im Ländle war die Austria zum Siegen verdammt, wenn man unter den Top Sechs mitspielen möchte. Das merkte man, die Hausherren übernahmen schnell das Kommando in dieser Partie. Mit kontrolliertem Spielaufbau und der nötigen Breiten- und Tiefenstaffelung ließ man die Gäste laufen. Bis auf einen harmlosen Freistoß der Hartberger war in den ersten 15 Minuten nicht viel los. Dann erhöhte die Austria den Druck, besonders das Spiel über die beiden schnellen Außenspieler Ranftl und Polster wurde forciert. Letzgenannter hatte auch die erste gefährliche Aktion der Austria. Nach Zuspiel von Tabakovic ging sein Abschluss aber klar am rechten Torpfosten vorbei. (16.) Ein paar Minuten später hatte Nikola Dovedan die Führung eine hunderprozentige Einschussmöglichkeit. Sein Abschluss nach Vorarbeit Fischer von der linken Seite war zu zentral, Sallinger konnte per Fußabwehr parieren. (25.) Eine Minute danach hätte es fast im Tor der Heimischen geklingelt. Nach Laufpass von Frieser, hätte beinahe Prokop gegen seinen Jugend- und ersten Profiverein getroffen, Früchtl konnte zur Ecke klären.

Tabakovic bringt Austria in Führung

Nach einem Laufpass von Braunöder, konnte sich Dovedan gegen zwei Hartberger am rechten Flügel durchsetzen und den Ball noch zu Polster spitzeln. Der sprintete mit Tempo in den Strafraum und bediente Tabakovic per Stanglpass optimal. Der großgewachsene Stürmer, in der Woche zuvor noch einige Chancen vergeben, ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und brachte die Violetten in Front. (31.) Danach setzte in Generali Arena strömender Regen ein und der brachte fast den Ausgleich für die Oststeirer mit sich. Providence Schuss wurde von Früchtl ausgelassen, Avdijaj konnte den Ball aus spitzem Winkel zum Glück der Austria nicht im Tor unterbringen.

Christian Früchtl musste mit einer Gehirnerschütterung nach einem Zusammenprall mit Providence in Halbzeit Eins für Mirko Kos ausgewechselt werden. Auch Markus Schopp brachte statt Patrick Farkas mit Ousmane Diakite einen neuen Mann. Prompt nach Wiederanpfiff beinahe der Ausgleich für die Oststeirer, abermals in Person von Ex-Austrianer Dominik Prokop, der die Kugel per Volley übernahm. Kos konnte allerdings zur Seite abwehren und die Gefahr bereinigen. (46.)

Doppelpacker, Matchwinner und Deja-Vu: In der Woche zuvor mit zahlreichen Topchancen glücklos geblieben, zeigte sich Tabakovic zurück in guter Frühjahrsform. Schon beim Frühjahrsauftakt gegen Klagenfurt traf der baumlange Mittelstürmer doppelt.

Vorentscheidung nach Doppelschlag

Die Hartberger versuchten zunehmend offensiver zu agieren. Dadurch ergaben sich allerdings für die Austria gute Umschaltsituationen. Polster setzte Ranftl auf der rechten Seite in Szene, der mit einer Finte seinen Gegenspieler aussteigen ließ. Karamarko war aber schon per Grätsche unterwegs und traf Ranftl klar und deutlich an den Beinen. Tabakovic schnappte sich das Spielgerät und schob locker rechts im Eck ein. (55.)

Es wurde noch bitterer für die Hartberger, nachdem Schopp zwei neue Kräfte brachte, nutzte die Austria eine weitere Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste aus. Plötzlich lief Dovedan von rechts alleine auf das Hartberger Tor zu, er schloss allerdings nicht selbst ab, sondern legte auf den mitgesprinteten Fischer quer, der aus wenigen Metern nur mehr einschieben musste. (62.)

Die Oststeirer waren zwar bemüht, offensiv noch etwas Gefährliches zu kreieren, allerdings fehlte es an der Genauigkeit und Durschlagskraft. Die Austria konzentrierte sich zunehmend auf die Defensive und verwaltete die komfortable Führung. Zum Ende der Partie spielte sich viel auf dem Mittelkreis ab. Avidijaj hatte nach Stanglpass von Tadic in der 91. Spielminute das 1:3 am Fuß, mehr als Ergebniskosmetik wäre es aber ohnehin nicht gewesen.

19. Runde, ADMIRAL Bundesliga

Samstag, 25. Februar, 17:00 Uhr, Generali Arena, SR Sebastian Gishamer

Austria Wien (3-4-3): Früchtl (46. Kos) - Handl, Martins, Mühl (66. Meisl) - Ranftl, Braunöder, Jukic, Polster (66. Leidner) - Fischer (78. Gruber), Tabakovic, Dovedan (78. Keles). Trainer: Michael Wimmer.

Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Farkas (46. Diakite), Rotter, Karamarko, Pfeifer - Kainz, Heil (61. Sangare) - Frieser (77. Fadinger), Prokop (60. Tadic), Providence (77. Kriwak) - Avdijaj. Trainer: Markus Schopp

Torfolge: 1:0 Tabakovic (31., Assist Polster), 2:0 Tabakovic (55., Elfmeter), 3:0 Fischer (62. Assist Dovedan)

Gelbe Karten: Rotter (52.), Fadinger (88.)

Fotocredit: Richard Purgstaller, GEPA/ADMIRAL