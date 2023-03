Premieren-Partie in der ADMIRAL Bundesliga als Chefcoach für Maximilian Senft, der bei der SV Guntamatic Ried unter der Woche den erfolg- und glücklosen Christian Heinle ablöste und sogleich auf seinen Ex-Klub FK Austria Wien traf. Bei den Violetten war der mit 33 Jahren aktuell jüngste BL-Trainer und gebürtige Wiener 2018/2019 als Co sowie Videoanalyst tätig. Nach 7 BL-Partien ohne Dreier kassierte der Tabellenletzte aus dem Innviertel heute seine 12. BL-Niederlage in dieser Saison und nach 1:0-Führung noch eine 1:3-Pleite. Kurz nach der Pause erhielt David Ungar obendrein die Rote Karte.

Dritter Dreier im vierten Spiel in 2023 in der ADMIRAL Bundesliga für Austria Wien: Die Wimmer-Schützlinge im Frühjahrs-Flow. Während die Rieder "den Blues haben".

Geniestreich von Stefan Nutz im 100-sten!

ADMIRAL Bundesliga-Feuertaufe also für Trainer-Youngster Maximilian Senft, der die Rieder Unserie nach 7 BL-Partien ohne Dreier stoppen sollte und eine Politur der misslichen Bilanz von kärglichen 14 Punkten und gerademal 13 Toren nach 19 Runden betreiben sollte. Der 33-jährige Wiener nahm eine personelle Veränderung gegenüber der Startelf von der 0:2-Niederlage vor einer Woche in Salzburg vor: Matthias Gragger kam für Leo Mikic, spielte allerdings rechts hinten in der Vierer-Abwehrkette gemäß Grundaufstellung.

Nach der ersten Abtastphase kamen die Rieder nach feinem Zuspiel auf Aleksandar Lutovac zur ersten Top-Möglichkeit, doch der 25-jährige Serbe wurde beim Abschluss gerade noch vom zurück eilenden Ex-LASKler Nikola Dovedan entscheidend gestört (12.). Doch Lutovac blieb weiter ein Aktivposten und beschäftigte die Defensiv-Abteilung der Austria, um den nächsten Cornerball herauszuholen.

Und der sollte es in sich haben. Filigrantechniker Stefan Nutz von rechts mit viel Gefühl & Effet...mit links senkte sich die Kugel Richtung Gäste-Gehäuse, über Keeper Früchtl hinweg...Marvin Martins versuchte noch zu retten, um beim Abwehrversuch nichts mehr retten zu können (22.). Stefan Nutz in seinem 100. BL-Match für die Innviertler mit einem angemessenen Gala-Tor - siehe auch! Ein direkt verwandelter Eckball gelang Tomislav Tomic im Oktober 2020 bei der Admira als letztem Spieler in der Bundesliga. Letztendlich wurde der Treffer verdientermaßen Stefan Nutz zugeordnet und nicht Marvin Martins per Eigentor.

1:0-Führung für die SV Guntamatic Ried! Doch die Austria-Antwort folgte...und wohl dem, der derzeit einen Haris Tabakovic hat. Der 28-jährige Schweizer mit bosnischen Wurzeln hat derzeit einen Lauf und das Selbstverständnis beim Abschluss. Aleksandar Jukic mit dem perfekten Schnittstellen-Pass auf Haris Tabakovic, der von halbrechts im 16-er die Kugel zu seinem 7. Saisontreffer (5 allein im Frühjahr!) in die Maschen hämmerte (35.). Zum 1:1-Pausenstand.

David Ungar (li.) kassierte seine zweite Rote Karte in dieser Saison. Die erste erhielt der 22-jährige Abwehrspieler der SV Ried im Herbst ebenfalls in der josko Arena, gegen den FC Red Bull Salzburg. Rechts Nikola Dovedan, der wieder Mal zu den Austria-Aktivposten zählte.

6. Ausschluss für SV Ried in dieser Saison

Den ersten Aufreger gab es sogleich nach Wiederbeginn...wie beim Rieder Führungstor war wieder Austria-Abwehrspieler Marvin Martins involviert. Diesmal allerdings als "Opfer", hatte der 28-jährige Niederländer doch eine rüde Attacke von David Ungar einzustecken. Der Rieder per gestrecktem Bein mit der Grätsche, worauf Referee Markus Hameter sofort die rote Karte zückte. 6. Ausschluss in dieser Saison bereits in der ADMIRAL Bundesliga für die Innviertler, der zweite für David Ungar. Ried folglich zu Zehnt.

Austria Wien witterte seine Chance, braucht einen Dreier bei der "Mission Meistergruppe". Und es blieb weiter eine Partie der kuriosen und spektakulären Tore. Cornerball für die Wiener Austria von Dovedan auf Marvin Martins, dessen Abschluss per Kopfball setzt auf, ehe Julian Turi die Kugel abgefälscht mit dem Kopf ins eigene Netz (56.). Die Wimmer-Schützlinge hatten die Partie gedreht.

Doch die kampfstarken, dezimierten Wikinger mit der Antwort. Der kurz zuvor eingewechselte Luca Kronberger mit der Ausgleichschance. Der 21-jährige Leihspieler vom SK Sturm Graz wurde prima in Szene gesetzt, sucht auch sofort den Abschluss - knapp vorbei (67.). Auf der Gegenseite ließ der ebenfalls eingewechselte Can Keles per Doppelchance den Matchball aus (73., abgeblockt; 75. vorbei). Doch dann stach ein anderer Austria-Akteur: Andreas Gruber.

Im Anschluss an einen Freistoßball der Wiener kam der Ball über Umwege zum 26-jährigen Ex-LASKler, der zum 1:3-Endstand und seinem 5. Saisontor abstaubte (81.). In "Teil 1" ihres "Auswärtsspiel-Doppels" binnen einer Woche feiern die Violetten am 43. Geburtstag ihres Sportdirektors Manuel Ortlechner (gebürtiger Rieder) ihren bereits dritten Dreier im 4. Spiel im Frühjahr (den ersten auswärts) und sind damit wieder auf Kurs Meistergruppe bei aktuell 29 Zählern und Rang 5. Wie im Vorjahr blühen die Veilchen auch diesmal im Frühjahr wieder auf. Während bei Schlusslicht SV Guntamatic Ried weiter Tristesse herrscht und der Trainer-Effekt ausblieb. Knackpunkt sicher der Ausschluss kurz nach dem Seitenwechsel.

Restprogramm für beide Klubs im Grunddurchgang

SV Guntamatic Ried: SCR Altach (auswärts, 12.03., Rd. 21), RZ Pellets WAC (heim, 19.03., Rd. 22)

FK Austria Wien: SK Sturm Graz (auswärts, 12.03., Rd. 21), SK Rapid Wien (heim, 19.03., Rd. 22)

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde, Samstag, 04.03.2023, 17 Uhr

SV Guntamatic Ried vs. FK Austria Wien 1:3 (1:1), josko Arean Ried, Z: 4.450, SR: Markus Hameter/NÖ

SV Guntamatic Ried (4-3-3): Wendlinger - Gragger (57. Monschein), Turi, Plavotic, Jurišić - S. Nutz (K), Ungar, Martin - Lutovac (66. Kronberger), C. Lang (72. Chabbi), Pomer. Trainer: Maximilian Senft.

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl, Martins, Mühl (K) - Ranftl, Braunöder (70. Keles), Jukic (90.+3 Meisl), Polster (46. Leidner) - Fischer, Tabakovic (87. Vucic), Dovedan (70. A. Gruber). Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 1:0 S. Nutz (21., direkt verwandelter Eckball), 1:1 Tabakovic (35., Jukic), 1:2 Eigentor Turi (56.), 1:3 A. Gruber (81.)

Gelbe Karten: Chabbi (74.) Jurišić (79.) Martin (81.) / Mühl (50.), Martins (59.).

Rote Karte: Ungar (48., Foulspiel).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL