Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg über den SCR Altach in der 20. Rd. der ADMIRAL Bundesliga bleibt der SK Austria Klagenfurt weiter im Rennen um die Meistergruppe. Schon von Beginn der Partie merkte man, dass die Elf von Peter Pacult mit den Top-6 noch nicht abgeschlossen hat. Ein entscheidender Faktor war Startelf-Rückkehrer Florian Rieder, der in der 1. Halbzeit bei allen 3 Treffern beteiligt war. In der 2. Halbzeit fanden die Gäste zwar besser ins Spiel, ein Ehrentreffer war ihnen aber nicht vergönnt.

Patzer von Jungdal bringt Klagenfurt in Führung

Der SK Austria Klagenfurt startete mit viel Ballkontrolle in das Spielgeschehen, die Gäste aus dem Ländle verteidigten im Mittelfeldpressing. Bei der ersten gefährlichen Aktion zappelte der Ball auch schon im Netz. Pinks Treffer wurde allerdings aberkannt, da Rico Benatelli bei seinem vorangegangenen Abschluss im Abseits stand. In weiterer Folge dominierte Klagenfurt weiterhin das Spielgeschehen.

Altach war bis dato in dieser Partie überhaupt nicht vorhanden. Bei einem Rückpass von Strauss auf Jungdal wurde der junge Schlussmann der Altacher von Rieder unter Druck gesetzt. Der Abschlag misslang und fand dem am Sechzehner stehenden Straudi, der den Ball an die Latte köpfelte. Im Nachschuss hatte Rieder keine Mühe zur Führung einzuschieben. (13.)

Rieder Doppelpack per Schlenzer

Dann fanden die Gäste ein wenig besser ins Spiel hinein. Eine Torchance von Balic landete aber lediglich im Außennetz. (21.) Das Aufbäumen der Vorarlberger hielt allerdings nicht lange an. Schnell übernahmen die Gastgeber wieder die Spielkontrolle.

Vom Zentrum bekam Florian Rieder den Ball am linken Flügel. Mit einem starken Tempodribbling zog er in die Mitte, tunnelte Abwehrspieler Edokpolor und schloss mit einem herrlichen Schlenzer in das lange Eck ab. Der Ball prallte von der Stange in die Maschen, Jungdal war zum zweiten Mal geschlagen, bei diesem Tor allerdings chancenlos. (26.)

Pink erhöht auf 3:0

Die Pacult-Elf ließ auch im weiteren Spielverlauf nicht locker. Wieder war der herausragend agierende Rieder Ausgangspunkt für den nächsten Treffer. Nach Hinterlaufen von Schuhmacher fand dessen mustergültige Flanke Topscorer Pink, der mit dem Kopf seinen 14. Treffer in der Bundesligasaison erzielte. (33.) Das war dann auch schon die Vorentscheidung, denn Klagenfurt machte keine Anzeichen, auf Verwalten zu spielen.

Es ging weiterhin nur in eine Richtung. Schumacher hatte kurz vor der Halbzeitpause, die Chance auf das 4:0. Jungdal konnte den Abschluss aus kurzer Distanz aber parieren.

Altach in Halbzeit Zwei besser im Spiel

In der zweiten Halbzeit blieb das Spielgeschehen unverändert. Klagenfurt weiterhin mit viel Ruhe im Ballbesitz. Auch die drei Wechsel brachten keine Trendumkehr. In der 55. Minute wurde es wieder gefährlich. Nach einem abgefälschten Abschluss von Rieder kam Pink am zweiten Pfosten allerdings nicht an den Ball heran, da ein Altacher dazwischen war. Die Gäste kamen in Folge zu einer Halbchance durch Jäger.

Der Kopfball war allerdings zu schwach. Menzel war zur Stelle. (58.) Die Partie entwickelte sich in Folge ein bisschen offener. Klagenfurt mit etwas weniger Spielkontrolle. Cvetko hatte bei einem Abschluss Aluminiumpech. (63.) Praktisch im Gegenzug hatten die Altacher ihre beste Einschussmöglichkeit. Eine tolle Parade von Menzel verhinderte das 3:1 durch Nuhiu aus spitzem Winkel. (64.) Kurz darauf hatten Balic und Jäger die Chance auf den Ehrentreffer, beide blieben allerdings erfolglos. (67.)

In Folge kontrollierten die Hausherren die Partie wieder und spielten die Zeit geschickt herunter. Bähre hatte nach einem Chaos im Strafraum eine gefährliche Chance. Der Ball ging allerdings knapp am Kasten vorbei. Mehr als die gelb-rote Karte von Edokpolor geschah nicht mehr und so blieb es beim 3:0 Kantersieg für Klagenfurt, der den Kampf um die Meistergruppe spannend gestaltet.

ADMIRAL Bundesliga, 20. Spielrunde

SK Austria Klagenfurt - SC Cashpoint Rheindorf Altach 3:0 (3:0)

Sonntag, 5. März 2023, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt, Z.: 3.100, SR Julian Weinberger

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Wernitznig, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Demaku (65. Irving), Benatelli, Cvetko (80. Moreira) - Straudi (88. Bonnah), Pink (88. Jaritz), Rieder (88. Binder). Trainer: Peter Pacult

SCR Altach (3-5-2): Jungdal - Strauss, Haudum, Edokpolor - Nelson (46. Aigner), Jurcec (46. Lazetić), Jäger, Bähre (86. Tartarotti), Herold - Balic (75. Bukta), Abdijanovic (46. Nuhiu). Trainer: Mirsolav Klose

Torfolge: 1:0 Rieder (13.), 2:0 Rieder (26.), 3:0 Pink (33.)

Gelbe Karten: Edokpolor (39.), Aigner (48.), Mahrer (56.), Schumacher (84.)

Gelb-Rote Karte: Edokpolor (90+1.)

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Richard Purgstaller, GEPA/ADMIRAL