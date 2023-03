Der SK Austria Klagenfurt fährt gegen den TSV Egger Glas Hartberg den nächsten Sieg in der ADMIRAL Bundesliga ein. Die Pacult-Elf rückt mit dem knappen 1:0-Sieg über die Steirer immer näher Richtung Meistergruppe. Matchwinner war einmal mehr Goalgetter Markus Pink, der das entscheidende Tor erzielte.

Pink richtet's

Von Beginn weg sind es die Austrianer aus Klagenfurt, die den Ton angeben. Es dauert so auch nur neun Minuten, ehe der erste Treffer der Partie fällt. Und wenn am Wörthersee Tore geschossen werden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Markus Pink daran schuld ist. Saisontor Nummer 15 erzielt der Klagenfurter Angreifer per Kopf nach Blauensteiner-Flanke - die Abwehr der Hartberger steht dabei nicht wirklich gut.

In weiterer Folge müssen beide Teams erstmals verletzungsbedingt wechseln: Straudi und Avdijaj müssen raus, für die beiden kommen Jaritz und Sangare ins Spiel. Nach dem Gegentreffer kommen zudem die Hartberger besser ins Spiel, bei einer ersten Halbchance ist Menzel aber zur Stelle (15.), auch in Minute 18 ist der Klagenfurter Keeper gegen Tadic zur Stelle.

Die große Chance auf das 1:1 hat dann Prokop auf dem Fuß: Nach einem Fehler der Klagenfurter Verteidigung schalten die Hartberger schnell um, Frieser bedient Prokop - Menzel ist aber erneut zur Stelle (35.). Auch kurz vor der Pause ist es der Keeper der Gastgeber, der gegen Sangare parieren muss - und die Halbzeitführung festhält (42.).

Chancenwucher für Hartberg

Auch nach der Pause sind es die Hartberger, die beste Chancen auf die Führung auslassen. Jürgen Heil ist es, der in Minute 52 den Ball nicht an Menzel vorbeibringt. Auch Sangare schießt aus 13 Metern am Tor vorbei (78.). Kriwak und Providence scheitern in der 90. Minute gleich im Doppelpack.

Auf der Gegenseite hat aber auch Klagenfurt die Chance auf die Vorentscheidung: Schumacher schießt aber direkt in die Arme von Sallinger (65.). Jaritz wartet zu lange mit dem Abschluss (82.), Pink verzieht in Minute 86.

Am Ende bleibt es beim knappen 1:0. Markus Pink wird erneut zum Matchwinner für die Klagenfurter, die bereits das dritte Spiel in Folge gewinnen. Die Meistergruppe rückt für die Pacult-Elf damit ganz nahe.

ADMIRAL Bundesliga, 21. Runde

SK Austria Klagenfurt - TSV Egger Glas Hartberg 1:0(1:0)

Sonntag, 12. März 2023; 28 Black Arena, 3.692 Zuschauer; SR Christopher Jäger

Torfolge: 1:0 Markus Pink (9.)

Gelbe Karten: 88. Schumacher bzw. 18. Frieser, 77. Schopp, 78. Fadinger

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Blauensteiner, Mahrer, Cvetko, Schumacher - Wernitznig (83. Moreira), Benatelli, Irving (90./+1 Gkezos) - Straudi (13. Jaritz), Pink, Rieder (90./+1 Bonnah)

TSV Hartberg (4-3-3): Sallinger - Kainz, Rotter, Steinwender, Pfeifer - Avdijaj (14. Sangare), Diakite (59. Fadinger), Heil - Frieser, Tadic (59. Kriwak), Prokop (71. Providence)

Zum Live-Ticker: SK Austria Klagenfurt - TSV Egger Glas Hartberg

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL