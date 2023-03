Startschuss in die Qualifikationsgruppe! Zum Auftakt der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfing der TSV Hartberg die Austria aus Lustenau. Nach dem Grunddurchgang und der anschließenden Punkteteilung lagen beide Teams in der unteren Tabellenhälfte. Aufsteiger Austria Lustenau lag nach einer starken Hinrunde zum Start der Qualifikationsgruppe mit 13 Zählern auf Rang 2 und die Hartberger mit 9 Punkten auf Rang 4, mit nur 1 Zähler Vorsprung auf Schlusslicht SCR Altach.

Lustenau geht durch Freistoßtor in Führung

Die Gäste aus Vorarlberg erwischten den besseren Start und konnten Hartberg früh unter Druck setzen. Die große Möglichkeit war aber in der Anfangsphase nicht dabei und mit Fortdauer konnten die Steirer die sehr intensiv geführte Partie dann auch ausgeglichen gestalten.

In der 28. Minute hatten die Vorarlberger dann aber allen Grund zum jubeln, als Defensivspezialist Gruicic einen Freistoß, mit Hilfe der Stange, zur 1:0 Führung im Tor unterbrachte. Hartberg versuchte zwar im weiteren Verlauf anzulaufen. Lustenau kombinierte sich aber immer wieder klug aus den Drucksituationen heraus und blieb feldüberlegen.

Eine weitgehend chancenarme Partie ging dann auch mit der knappen Führung für die Gäste in die Kabine.

Hartberg zu Beginn der 2. Halbzeit das bessere Team

Trainer Markus Schopp dürfte in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben. Seine Mannschaft kam sehr konzentriert zurück aufs Feld und kam gleich durch Avidaj zu einer großen Möglichkeit, die allerdings ungenutzt blieb. Die Hartberger setzten sich dann regelrecht in der Hälfte des Gegners, welcher sich auf Konterchancen verlagerte, fest. Tadic, Avidaj & Co ließen allerdings große Möglichkeiten reihenweise aus.

75% Ballbesitz in der Schlussphase für die Hausherren – ein beachtlicher Wert, doch kaufen konnten sich die Steirer am Ende davon nichts. Austria Lustenau gewinnt durch ein Goldtor aus einer Standard und entführt drei wichtige Punkte mit ins Ländle.

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde

TSV Hartberg – SC Austria Lustenau 0:1 (0:1)

Freitag, 31.03.2023, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter: Alan Kijas

TSV Hartberg: Sallinger; Kainz, Rotter (K), Steinwender, Pfeifer, Diakite (Horvat, 49.), Frieser, Avdijaj (Kriwak, 80.), Fadinger, Prokop (Sangare, 63.); Providence (Kröpfl, 89.). Trainer: Markus Schopp.

SC Austria Lustenau: Schierl; Grujcic, Hugonet, Adriel; Guenouch, Tiefenbach (Türkmen, 77.), Grabher (K), Surdanovic, Anderson (Gmeiner, 32.); Diaby (Fridrikas, 64.), Motika (Cheukoua, 78.). Trainer: Markus Mader.

Tor: 0:1 Grujcic (28.).

Gelbe Karten: Fadinger (43.), Motika (43.), Avdijaj (60.), Horvat (90.), Grabher (90.)

Foto: GEPA/Admiral