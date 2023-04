In der 23. Rd. der Admiral Bundesliga fand in der Cashpoint Arena ein packendes West-Duell zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol statt. Die Heimmannschaft setzte sich schlussendlich in einer intensiven Partie durch und feierte damit den ersten Sieg unter Trainer-Rückkehrer Klaus Schmidt. Der 1:0 Erfolg katapultierte Altach auf den 4. Platz der Qualifikationsgruppe und weg vom Tabellenende. Die ersatzgeschwächte WSG Tirol hingegen, die bis zuletzt um die Meistergruppe gekämpft hatte, musste eine schmerzhafte Auswärtsniederlage einstecken.

Felix Strauss (r.) und der SCR Altach stoppten Thomas Sabitzer und die WSG Tirol sowie die lange Unserie. Die Rheindorfer feierten den ersten Sieg in 2023. Der Altacher Abwehrspieler kassierte allerdings seine 5. Gelbe Karte und wird im Vorarlberg-Derby nächste Woche gegen Austria Lustenau fehlen.

SCR Altach mit gutem Start

Die Gastgeber erwischten einen guten Start in die Partie und hatten bereits früh die erste Chance des Spiels. Tartarotti versuchte Oswald mit einer schlitzohrigen Aktion zu überraschen, während Thurnwald den Nachschuss per Luftmasche vergab.

Es dauerte 15 Minuten, bis die Tiroler offensiv zum ersten Mal gefährlich in Erscheinung traten, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Die Partie kam nicht so richtig in Fahrt, was auch durch eine Unterbrechung wegen Nasenblutens von Felix Strauss verstärkt wurde. Bis zur Halbzeitpause gab es kaum gefährliche Torraumszenen, so dass beide Mannschaften torlos in die Kabinen gingen.

Bischof trifft nach einstudierter Eckball-Variante

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren besser aus der Kabine und hatten durch Tartarotti zwei weitere gute Möglichkeiten. Altach erhöhte den Druck und nachdem Thurnwald zuvor noch an der Stange gescheitert war, erzielte Bischof den Führungstreffer.

Nach einer einstudierten Eckball-Variante stiegen Aigner und Edokpolor über den Ball, was Bischof die Möglichkeit gab, aus rund elf Metern trocken einzuschießen. WSG-Schlussmann Oswald wurde dabei die Sicht versperrt.

Gelungener Einstand für SCRA-Trainer Klaus Schmidt bei seiner Rückkehr ans Schnabelholz

SCR Altach gibt Rote Laterne an SV Ried ab

Die WSG Tirol war daraufhin gezwungen, das Zepter in die Hand zu nehmen, was dem Spiel neuen Schwung verlieh. Die Altacher hielten jedoch tapfer dagegen und zeigten sich insgesamt spielfreudiger als ihre Gäste.

In der Schlussphase verteidigte der SCR Altach seinen knappen Vorsprung erfolgreich und bescherte Klaus Schmidt ein erfolgreiches Trainer-Comeback. Der spannende Abstiegskampf ist damit eröffnet und die Vorarlberger können sich über einen wichtigen Heimsieg freuen. Die Gastgeber geben mit dem ersten Sieg im Kalenderjahr zugleich die Rote Laterne an die SV Guntamatic Ried ab.

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

SC Rheindorf Cashpoint Altach - WSG Tirol 1:0 (0:0)

Samstag, 01.04.2023, 17 Uhr, Cashpoint Arena, Altach, SR Christopher Jäger, 3.400 Zuschauer

SCR Altach: Tino Casali - Felix Strauss, Lukas Josef Gugganig, Nosa Iyobosa Edokpolor, David Herold - Csaba Bukta (46. Jan Jurcec), Sebastian Aigner (84. Stefan Haudum), Johannes Tartarotti (63. Mike-Steven Bähre), Lukas Jäger (K), Manuel Thurnwald (84. Amir Abdijanovic)- Noah Bischof (74. Marko Lazetic). Trainer: Klaus Schmidt.

WSG Tirol: Ferdinand Oswald (K) - Felix Bacher, Lukas Sulzbacher, Raffael Behounek, Kofi Yeboah Schulz - Valentino Müller, Alexander Ranacher, Johannes Naschberger (61. Tim Prica), Žan Rogelj, Julius Ertlthaler (82. Lautaro Rinaldi) - Thomas Sabitzer (71. Justin Forst). Trainer: Thomas Silberberger.

Tor: 1:0 Bischof (59., Assist Tartarotti)

Gelbe Karten: Felix Strauss (45+4., Foul), Cem Üstündag (90+1., Kritik von der Bank)

Fotocredit: GEPA ADMIRAL