In der 23. Rd. der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Aufeinandertreffen des SK Austria Klagenfurt und des FC Red Bull Salzburg in der 28 Black Arena. Der SK Austria Klagenfurt musste sich zum Auftakt in die Meistergruppe mit 0:3 geschlagen geben und muss zusätzlich ohne ihren Toptorjäger Markus Pink auskommen, der in die chinesische Superleague zu Shanghai Port wechselt. Wir berichteten! ÖFB Teamspieler Junior Adamu gelang per Hacke mit dem 0:3 ein Traumtor.

Mit einer tollen Einzelaktion erzielte der 19-Jährige Israeli Oscar Gloukh seinen Premierentreffer im Dress der Salzburger.

Goukh mit Premierentreffer

Die Partie begann zunächst verhalten, doch die Roten Bullen übernahmen schnell das Kommando und setzten die Gastgeber unter Druck. Bereits in der elften Minute kamen sie gefährlich vor das Tor, als Oscar Gloukh einen flachen Abschluss an den Pfosten und dann den Hinterkopf von Schlussmann Menzel schoss, bevor der Ball ins Toraus ging.

Doch die Salzburger hielten das Tempo hoch und konnten schließlich in der 18. Minute durch eine tolle Einzelaktion von Gloukh die Führung erzielen. Ulmer bediente den Israeli optimal, der zwei Klagenfurter stehen ließ und Menzel mit einem perfekten Abschluss ins lange Eck keine Abwehrchance ließ.

Die Gäste ließen nicht locker und hatten prompt darauf die nächste brandgefährliche Aktion. Capaldo kam unbedrängt zum nächsten Einschuss, doch sein satter Abschluss klatschte an die Latte. Auch Seskos Abschluss ging weit über das Tor. Die Klagenfurter konnten sich nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor setzen.

Ein Rückpass auf Köhn geriet zu kurz, doch der Salzburger Rückhalt konnte den Ball gerade noch vor dem heranstürmenden Klagenfurter Jaritz entschärfen. Bis auf eine harmlose Flanke von Binder auf Seiten der Klagenfurter und einem missglückten Stanglpass von Seiwald auf Koita waren keine weiteren Torchancen gegeben.

Sesko trifft vom Punkt

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie deutlich härter und Klagenfurt wurde bissiger und offensiv stärker. Soto hatte in dieser Spielphase eine gute Möglichkeit. Doch dann setzte Salzburg einen starken Konter. Koita entwischte allen und war vor Keeper Menzel am Ball und wurde umgelegt. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für Salzburg, doch die Entscheidung wurde zunächst aufgrund einer Abseitsstellung von Koita revidiert. Letztendlich gab es dann doch einen Elfmeter für Salzburg, den Sesko sicher verwandelte und damit das 0:2 für die Gäste erzielte.

Adamu besorgt per Hackenvolley die Entscheidung

Lange wurde der dritte Treffer der Salzburger überprüft, doch nach drei Minuten wurde der Treffer schließlich gegeben. Nach einer mustergültigen Freistoßflanke von Andi Ulmer übernahm Adamu das Spielgerät per Hacke aus der Luft und überraschte damit Menzel.

Die Partie war damit entschieden und Salzburg konnte den Spielstand nach Hause spielen, während der Widerstand der Klagenfurter gebrochen war.

Unterm Strich war es ein verdienter Auswärtserfolg für die Roten Bullen, die damit den SK Sturm Graz im Meisterkampf unter Zugzwang bringen konnten.

23. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe

SK Austria Klagenfurt - FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Sonntag, 2. April, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt, SR Daniel Pfister, 4.700 Zuschauer

SK Austria Klagenfurt (4-3-1-2): Menzel - Blauensteiner, Gezos, Wimmer, Schumacher - Demaku, Benatelli, Cvetko - Wernitznig (74. Miesenböck) - Binder (74. Arweiler), Jaritz (46. Soto). Trainer: Peter Pacult.

FC Red Bull Salzburg (4-3-1-2): Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (76. van der Brempt) - Capaldo, Gourna-Douath (65. Forson), Seiwald - Gloukh (81. Konate)- Koita (65. Adamu), Sesko. Trainer: Matthias Jaissle.

Torfolge: 0:1 Gloukh (16., Assist Ulmer), 0:2 Sesko (63. Elfmeter), 0:3 Adamu (72.).

Gelbe Karten: Wernitznig (49.), Gourna Douath (52.), Menzel (62.), Capaldo (67.), Gezos (73.).

Zum Live-Ticker: SK Austria Klagenfurt - FC Red Bull Salzburg

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty