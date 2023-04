Die WSG Tirol eröffnete den 2. Spieltag in der Bundesliga-Qualigruppe am heutigen Freitag gegen den WAC. Der Liga-Achte empfing dabei den Neunten in Innsbruck und sehnte ein Ende seiner Negativserie von zuletzt 4 Niederlagen am Stück herbei. Nur ein Punkt trennte die beiden Clubs im dichtgedrängten unteren Tabellensegment. „Wir müssen in unseren Aktionen zwingender sein“, forderte WSG-Profi Johannes Naschberger im Vorfeld.

Blitzstart für die Hausherren

Und besser hätte der Start für die Gastgeber nicht laufen können – es war ein echter Blitzstart für die WSG! Die Tiroler liefen aggressiv an, provozierten einen Fehlpass der Wolfsburger - Sabitzer stand goldrichtig und markierte nach exakt 12 Sekunden die 1:0 Führung. Dieser frühe Treffer war natürlich ein Dosenöffner und die Tiroler machten munter weiter.

Erst in der 10. Minute die erste richtig gute Gelegenheit für den WAC. Einen Abschluss von Jasic konnte Keeper Ozegovic gerade noch an die Stange lenken. Und als die Partie am Tivoli eigentlich so richtig ausgeglichen war, konnte die Elf von Trainer Silberberger auf 2:0 erhöhen. Nach einem Eckball von der rechten Seite war Bacher zur Stelle und ließ die rund 2.000 Besucher ein zweites Mal jubeln.

Der WAC defensiv von der Rolle und die WSG erhöhte im Minutentakt

Der WAC in der Defensive anfällig und nur wenige Minuten später wurden die Gäste erneut bitter bestraft. Es fehlte komplett die Zuordnung – Prica mit der Vorarbeit für Ertlthaler und der ließ sich die Chance auf das 3:0 nicht nehmen. Ein echtes Torfestival im Tivoli Stadion und auch im weiteren Verlauf hatten die Kärntner viel Glück.

Immer wieder waren es unnötige Ballverluste, die reihenweise Chancen für die Tiroler ergaben. Ein weiterer Gegentreffer blieb aber bis zur Pause erspart und so ging es mit einem souveränen und verdienten 3:0 für die WSG Tirol in die Kabinen.

WAC-Coach Manfred Schmid reagierte zur Pause mit einem Doppelwechsel – doch der gewünschte Effekt blieb aus. Der WAC fand einfach nicht ins Spiel und so hatten die Gastgeber leichtes Spiel. Zwar wurde die Präsenz der Gäste nach rund einer Stunde mehr, aber viel Zwingendes war nicht dabei.

Am Ende blieb das Erfolgserlebnis aus und die Zeit verrann für die Kärntner! Die Luft war raus und auch in den finalen Spielminuten wollte kein Treffer mehr gelingen. Es war heute einfach der Tag für die WSG, welche dann auch noch in der Nachspielzeit zum 4:0 kam. Nach einer Ecke war Behounek zur Stelle und fixierte den Schlusspunkt. Die drei Punkte bleiben in die Tirol. Die WSG gewinnt dank einer furiosen ersten Halbzeit klar und verdient mit 4:0.

WSG Tirol – RZ Pellets WAC 4:0 (3:0)

Freitag, 07.04.2023, 19:30 Uhr, Tivoli Stadion Innsbruck, Z: 2.000, SR: Harald Lechner.

WSG Tirol: Ozegovic; Ranacher, Bacher (K), Behounek, Schulz (Stumberger, 90+1); Sulzbacher, Müller, Naschberger (Skrbo, 90+1), Ertlthaler (Tomic, 83.); Sabitzer (Forst, 74.), Prica (Rogelj, 83.). Trainer: Thomas Silberberger

WAC: Bonnmann; Anzolin (Novak (46.), Bukusu (Schifferl, 75.), Oermann, Jasic; Taferner (K), Omic, Kerschbaumer (Müller, 75.); Malone (Ballo, 65.), Baribo, Veratschnig (Röcher, 46.). Trainer: Manfred Schmid.

Tore: 1:0 Sabitzer (1.), 2:0 Bacher (19.), 3:0 Ertlthaler (23.), 4:0 Behounek (90+1.)

Gelbe Karten: Baribo (40.), Sabitzer (72.), Ertlthaler (77.)

