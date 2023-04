Für die SV Guntamatic Ried setzt es gegen den TSV Egger Glas Hartberg in der 24. Runde in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga die nächste Pleite. Nach einem 1:3 sind die Innviertler weiter am Tabellenende. Heil, Avdijaj und Prokop treffen für Hartberg, Gragger erzielt den Anschlusstreffer.

Ried desaströs

Von Beginn an ist Hartberg gefährlicher, Sahin-Radlinger muss erstmals in Minute acht eingreifen, er hält gegen Frieser. Drei Minuten später bringt Heil den Ball nicht im Tor unter (11.), auch Providence wird noch geblockt (15.).

In der 18. Spielminute geht Hartberg dann in Führung: Avdijaj profitiert von einem Fehler im Rieder Spielaufbau, nachdem der Ball über Sangare und Providence bei ihm landet - 1:0. Auch in weiterer Folge drückt Hartberg auf den nächsten Treffer, Sahin-Radlinger pariert aber gegen Frieser (23.), Avdijaj (25.) und Sangare (40.). Damit geht es mit der knappen Hartberger Führung in die Pause - Ried wird mit Pfiffen der eigenen Fans in die Kabine verabschiedet.

Nur mehr der Anschlusstreffer

Mit drei neuen Spielern - Gragger, Beganovic und Wießmeier - starten die Gastgeber in die zweite Hälfte. Durch Mikic ist auch direkt die erste Chance da, Sallinger hat allerdings keine Probleme mit dem Abschluss (48.). Ried kann in weiterer Folge aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen - Hartberg schlägt hingegen wieder zu.

Providence bedient Heil, der überlupft Sahin-Radlinger zur Vorentscheidung zum 0:2 (63.). Ried kann durch einen Abstauber von Gragger zwar noch auf 1:2 verkürzen (71.). Doch spätestens mit dem 1:3 ist der Deckel drauf - Prokop vollendet einen Konter zum verdienten 3:1-Auswärtssieg (83.). In der Schlussphase sieht Rieds Kronberger dann auch noch Gelb-Rot für ein Foulspiel (90./+4).

ADMIRAL Bundesliga, Qualifikationsgruppe, 24. Runde

SV Guntamatic Ried - TSV Egger Glas Hartberg 1:3 (0:1)

Samstag, 08. April 2023; josko Arena, 2.850 Zuschauer, SR Arnes Talic

Torfolge: 0:1 Donis Avdijaj (19.), 0:2 Jürgen Heil (63.), 1:2 Matthias Gragger (72.), 1:3 Dominik Prokop (83.)

Gelb-Rote Karte: 90./+4 Luca Kronberger (Ried, Foul)

Gelbe Karten: 89. Lackner, 90./+2 Kronberger bzw. 27. Frieser, 77. Schopp (Trainer), 77. Pfeifer, 80. Kriwak, 88. Prokop, 89. Rotter, 90./+2 Diakite

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Ungar (46. Gragger), Lackner, Plavotic - Jurisic (46. Wießmeier), Martin, Madritsch (66. Kronberger), Mikic - Pomer, Monschein (46. Beganovic), Lutovac (70. Chabbi)

TSV Egger Glas Hartberg (4-2-3-1): Sallinger - Kainz (90. Karamarko), Rotter, Sonnleitner, Pfeifer - Diakite - Frieser, Sangare, Heil, Avdijaj (55. Prokop)- Providence (66. Kriwak)

