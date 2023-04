Der FC Red Bull Salzburg lässt gegen den FK Austria Wien in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga Punkte liegen. Trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs geben die Roten Bullen die Partie zwischenzeitlich aus der Hand. Tabakovic, Ranftl und Dovedan lassen die "Veilchen" jubeln, in der Nachspielzeit verwandelt Sesko einen Elfmeter aber noch zum 3:3-Endstand und lässt den Serienmeister auch im 38. Heimspiel in Folge unbesiegt bleiben. In einer packenden Partie mit diversen strittigen Szenen, Spekakel pur am Ostersonntag.

Mutige Austria, eiskalte Salzburger

Von Beginn an zeigt sich die Austria auswärts in Wals-Siezenheim mutig - verpasst es aber, diesen Mut auch in Tore umzumünzen. Die erste gute Chance findet Ranftl vor, er scheiterte aber im Eins-gegen-Eins an Salzburg-Keeper Köhn (5.). Mit zunehmender Spieldauer findet aber auch Salzburg in die Partie - und geht in Führung. Koita setzt sich gegen Braunöder durch, steckt durch auf Oscar Gloukh - und der Youngster bugsiert den Ball zum 1:0 ins kurze Eck (22.). Sesko hat in weiterer Folge die Chance, nachzulegen, verpasst aber um Zentimeter (26.).

Die Austria zeigt sich aber unbeeindruckt, spielt weiter gut nach vorne - muss aber Doron Leidner vorgeben. Dieser wird von Capaldo mit offener Sohle am Sprunggelenk getroffen. Auf Intervention des VAR schaute sich Schiedsrichter Ciochirca die Situation zwar noch einmal an, entschied sich aber gegen eine Rote Karte für den Salzburger. In weiterer Folge probiert es Fitz, Köhn hat den Ball im Nachfassen (37.).

Salzburg zeigte sich auf der Gegenseite treffsicherer: Inmitten der Austria-Drangphase bedient Koita per Traumpass Sesko, der scheitert zunächst an Früchtl, köpft dann aber den Nachschuss über den Keeper hinweg zum 2:0 ein (40.).

Violette Aufholjagd ohne Happy End

Die Austria startet optimal in den zweiten Durchgang: Gruber bedient Haris Tabakovic, der Goalgetter startet im richtigen Moment - und bezwingt Köhn im direkten Duell - und plötzlich steht es 1:2 (48.). Die Austria drückt auch in weiterer Folge, Gruber (55.) und Handl (62.) bringen den Ball aber nicht im Tor unter.

Ein Aufreger bot dann die 73. Minute: Reinhold Ranftl - bereits zuvor mit Gelb verwarnt, kommt im Strafraum gegen Pavlovic zu Fall, Schiedsrichter Ciochirca entscheidet auf Schwalbe - und schickt Ranftl vom Feld. Der VAR schaltete sich daraufhin ein, der Unparteiische gab zwar den geforderten Elfmeter - zurecht - nicht, nahm aber auch die Gelbe für die vermeintliche Schwalbe zurück - ebenfalls gerechtfertigt.

So bleibt Ranftl auf dem Feld - und macht nur Minuten danach den Ausgleich. Nach Hereingabe von Dovedan lässt Tabakovic durch, Ranftl schiebt aus kurzer Distanz ein (77.). Es kommt noch besser aus Austria-Sicht: Polster legt quer für Dovedan, der rutscht den Ball aus spitzem Winkel auf's Tor - der Salzburger Rettungsversuch kommt zu spät, der Ball war schon hinter der Linie (80.).

Auf der Gegenseite können die Bullen wiederum fast ausgleichen, Christian Früchtl pariert aber ganz stark gegen Pavlovic. Ein Elfmeter ist es schließlich, der die Hoffnungen auf einen Austria-Auswärtserfolg zunichtemacht. Polster klammert gegen Capaldo, letzterer geht zu Boden - auch nach einer VAR-Überprüfung bleibt Chiochirca bei seiner Entscheidung. Benjamin Sesko behält die Nerven und verwandelt zum 3:3-Endstand (90./+2).

Durch das Salzburger Remis wird der Titelkampf zumindest wieder etwas spannender - mit einem Sieg beim LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) kann Sturm den Rückstand auf einen Punkt verkürzen.

Was für ein Kampf! Wir nehmen hochverdient einen Punkt aus Salzburg mit 👏💜#faklive #RBSFAK pic.twitter.com/ECVmUPDMTI — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) April 9, 2023

24. Runde ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe 2. Runde

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien 3:3 (2:0)

Sonntag, 09. April 2023, 14:30 Uhr; Red Bull Arena in Wals-Siezenheim; Z: 9.677, SR Christian-Petru Ciochirca

FC Red Bull Salzburg (4-4-2 Raute): Köhn - Dedic (88. Konate), Solet, Pavlovic, Ulmer - Capaldo, Gourna Douath (63. Okafor), Gloukh (79. Forson), Seiwald - Koita (78. Adamu), Sesko. Trainer: Matthias Jaissle.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Handl, Martins, Mühl - Ranftl, Braunöder (69. Jukic), Fischer, Leidner (34. Polster) - Fitz (88. Holland) - Gruber (69. Dovedan), Tabakovic. Trainer: Michael Wimmer.

Torfolge: 1:0 Gloukh (22.), 2:0 Sesko (39.), 2:1 Tabakovic (48.), 2:2 Ranftl (77.), 2:3 Dovedan (80.), 3:3 Sesko (90./+2, Elfmeter)

Gelbe Karten: 31. Koita, 45. Pavlovic bzw. 67. Ranftl.

