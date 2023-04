Viertes von 5 Saison-Duellen in schwarz-weiß zwischen LASK und SK Sturm Graz, die nach dem ÖFB-Cup-Halbfinale vor 3 Tagen in Graz (1:0) im Liga-Alltag in Linz schon wieder aufeinandertrafen. Am Ostersonntag zum Top-Spiel der 24. Rd. in der ADMIRAL Bundesliga. Nach dem FC Red Bull Salzburg empfingen die Athletiker in ihren schmucken, neuen Raiffeisen Arena damit im Frühjahr den nächsten Titel-Aspiranten. Nach 0:1 und 1:1 im Herbst fehlte dem Tabellenzweiten in dieser Spielzeit nur noch ein BL-Saisonsieg gegen die Linzer in der Sturm-Sammlung. Doch am Ende feiert wieder der LASK: 2:1 - nach 0:1-Rückstand!

Der Joker stach! Matchwinner Mustapha (neben dem starken Schlussmann Schlager) für die Linzer. Der ghanaische Goalgetter erzielte mit feiner Einzelleistung beherzt und willenstark den 1:1-Ausgleich und bediente dann mit feiner Flanke Keito Nakamura beim 2:1-Siegestor.

Sturm wollte auf "LASK-Wiese" die "Gunst der Stunde" nutzen nach Salzburg-Remis

Wohlwissend, dass sich Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg im "Spektakel-Spiel" gegen starke Wiener Violette mit einem 3:3 zu begnüngen hatte, bestand für den Tabellenzweiten SK Sturm Graz im Top-Spiel beim Dritten LASK die große Chance, den Abstand auf die Roten Bullen auf nur 1 Zähler zu verringern.

Dementsprechend motiviert ging der dreifache Österreichische Meister SK Sturm (zuletzt 2011) in seinen ersten Auftritt im neuen Schmuckkasten des LASK, wobei Gäste-Coach Christian Ilzer sich zwar von der Arena beeindruckt zeigt, jedoch bei Sky augenzwinkernd monierte: "Bei der Wiese müssen sie nachschärfen."

Scharf eingestellt und "heiß" bei ca. 9 Grad und Abendsonne allemal beide Schwarz-Weiß-Klubs. Den ersten (Warn-)Schuss der Partie gab Linksbeiner Peter Michorl ab, der im Anschluss an einen abgewehrten Cornerball mit rechts (!), volley die linke Stange verfehlte (8.). Wie schon im ÖFB-Cup war ansonsten auch das erneute Duell von viel Taktik, Taxieren und Tempo geprägt.

Die Linzer, seit vier Pflichtpartien ohne Sieg, hatten sich dann bei Alexander Schlager zu bedanken. Sein Kapitän-Pendant bei Sturm - Stefan Hierländer (heute für den gesperrten Gorenc-Stankovic als "Sechser" aufgeboten) - mit dem Schnittstellen-Pass hinter die Athletiker-Abwehrkette auf Ajeti, der am reaktionsschnellen Schlussmann scheiterte (36.), ehe der Nachschuss von ÖFB-Cup-Goldtorschütze an die rechte Stange klatschte. Wäre wohl im Nachgang allerdings abseits gewesen. Alexander Schlager dann auch beim nach Horvat-Flanke allein vor ihm auftauchenden Schnegg mit einer Glanzparade gegen den Kopfball das Ex-LASKlers (43.), ehe der LASK-Keeper auch einen "Strahl" von Gazibegovic parierte und sein Team vor einem Pausen-Rückstand bewahrte.

Schon wieder ging es hoch her zwischen dem LASK (mit Renner hier) und dem SK Sturm Graz (mit Kiteishvili)...rassiges Top-Spiel zwischen dem Zweiten und Dritten der ADMIRAL Bundesliga. Die Linzer bleiben auch im 3. BL-Duell in dieser Saison gegen die Steirer unbesiegt (2S, 1U), was kein anderes Teams schaffte.

Prass mit "Köpfchen" nach sehenswertem Sturm-Spielzug

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Sturm dann schnell mit dem Führungstor. Nach einer sehenswerten Kombination über mehrer Stationen - auf den Weg gebracht von Kapitän Stefan Hierländer im zentralen Mittelfeld, ging es blitzschnell über Horvat, Sarkaria, Ajeti, ehe Endabnehmer Alexander Prass mit seinem Hechtkopfball die Aktion krönte und mit der "Ostersonntag-Schleife" zur 1:0-Gästeführung besiegelte.

Was folgte war nun beiderseits "herunter geklapptes Visier". Wieder so eine hochklassige Partie wie im ÖFB-Cup-Halbfinale am Donnerstag. Und die Linzer wieder mal mit Moral, ja in dieser erfolgreich erprobt mit Aufholjagden. Und: Mit Joker-Toren. Nach zuletzt Florian Flecker war diesmal Ibrahim Mustapha zur Stelle.

Joker Mustapha mit Tor & Assist - Nakamura wieder "Sturm-Spielverderber"

Fein vorgetragener Athletiker-Angriff über rechts, Horvath auf Usor, dessen Flanke an der zweiten Stange Nakamura findet, der an Keeper Okonkwo scheiterte (72.), ehe Mustafa nachsetzte, sich das Spielgerät schnappte, nach innen zog und zum 1:1-Ausgleich vollendete. Erstes Tor aus dem Spiel heraus im neuen Linzer Stadion - 2. Saisontreffer für den 22-jährigen Winter-Neuzugang aus Ghana.

Beflügelt vom Ausgleich wollte die Kühbauer-Elf mehr und bekam auch mehr. Wieder Mal - wie im Grunddurchgang beim 1:0-Sieg Ende August in Graz - war Keito Nakamura "Sturm-Spielverderber". Und wieder hatte "Joker" Mustapha seine Aktien beim Treffer, bediente per Rechtsflanke den 22-jährigen Japaner, der per Kopfball zur erstmaligen Linzer Führung und seinem bereits 13. Saisontreffer vollendete (79.).

Die Grazer stemmten sich zwar gegen die erste Auswärts-Niederlage in dieser BL-Saison im 12. Match in der Fremde, doch der LASK brachte den Vorsprung (auch dank dem überragenden Keeper Alexander Schlager) über die Runden und die sechsminütige Nachspielzeit, bescherte seinem Chefcoach Dietmar Kühbauer ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum 52. Wiegenfest, festigte Rang 3 und geht nun mit "breiter Brust" in das nächste Top-Spiel am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (16. Apri, 14:30 Uhr, Red Bull Arena).

Žulj: "Wahnsinn, was wir heute gemacht haben"

Zugleich glückte auch die Revanche für die Pokal-Niederlage. Ein aufgelöster Robert Žulj ins Sky-Mikro unmittlbar nach Spielende über den Sieg-Faktor: "Mit Wille & Leidenschaft. Wahnsinn was wir heute gemacht haben. Ich hoffe der Trainer gibt uns jetzt zwei Tage frei."

ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde, 2. Runde in der Meistergruppe

Ostersonntag, 09.04.2023, 17 Uhr, Raiffeisen-Arena Linz, Z: , SR: Julian Weinberger

LASK - SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:0)

LASK (4-2-3-1): Schlager (K); Stojković, Ziereis, Luckeneder, Renner; Horvath, Michorl (81. Jovičić); Usor (74. Flecker), Žulj, Nakamura (81. Taoui); Ljubičić (60. Mustapha). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Sturm Graz (4-4-2, Raute): Okonkwo; Gazibegovic, Affengruber, Geyrhofer, Schnegg (82. Dante); Horvat, Hierländer (K, 60. Ljubic)), Kiteishivili (81. Böving), Prass; Ajeti (60. Emegha), Sarkaria (81. Teixeira). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Prass (50., Kopfball, Assist Ajeti), 1:1 Mustapha (72.), 2:1 Nakamura (79., Mustapha).

Gelbe Karten: Ziereis (16., Foulspiel), Flecker (81.) Stojkovic (85.; 5. GK) / Ajeti (11., Unsportlichkeit), Hierländer (14., SR-Kritik), Trainer Ilzer (75., SR-Kritik), Schnegg (5. GK).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at