Der SC Austria Lustenau muss nach zuletzt vier Siegen gegen den RZ Pellets WAC in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Grün-Weißen gingen zwar durch Fridrikas früh in Führung, nach der Pause drehen die Kärntner die Partie durch Tore von Baribo, Piesinger und Röcher noch zu einem 3:1-Auswärtssieg. An allen drei Gäste-Treffern war Maurice Malone beteiligt.

Rasche Führung

Mit zunehmender Spieldauer zeigt sich die Lustenauer Austria im Heimspiel gegen Wolfsberg dominierender. Und die Mader-Elf ist auch effizient - die erste gute Möglichkeit bedeutet die frühe Führung für Lustenau. Über rechts startet die Austria in die Offensive, eine Hereingabe von Anderson kriegt der WAC nicht verteidigt, am linken Flügel steht Lukas Fridrikas frei, zieht nach innen und markiert das 1:0. Für Bonmann gibt es da nichts zu halten, weil Omic den Ball noch abfälscht (9.).

Auch nach der Führung ist Lustenau zunächst besser im Spiel, immer wieder sorgt Fridrikas für Gefahr. Doch auch der WAC kommt zu Chancen, wird gegen Ende der ersten Hälfte stärker: Tai Baribo verpasst aber den Abschluss gegen Schierl (26.), auch Malone kann eine Vorlage nicht verwerten (28.). Ein Schuss von Taferner ist in Minute 39 etwas zu hoch angetragen. Mit der knappen 1:0-Führung geht es für Lustenau in die Kabine.

WAC dreht die Partie

In Hälfte zwei zeigt sich der WAC dann deutlich besser. Tai Baribo trifft zwar zunächst nur das Außennetz (46.), eine Minute später netzt er nach Malone-Vorlage aber zum 1:1-Ausgleich (47.).

In weiterer Folge kommt auch Lustenau zu mehreren Gelegenheiten, lässt dabei aber die nötige Präzision vermissen. Besser macht es der WAC: Nach einer Ecke landet der Ball über Umwege bei Malone, dieser bedient Piesinger - und der köpft zum 1:2 ein (70.). Nach einem Gmeiner-Angriff kann Lustenau zwar fast ausgleichen (78.), der letzte Pass auf Surdanovic gerät aber zu ungenau.

Stattdessen macht Wolfsberg mit dem 1:3 alles klar. Mit etwas Ballglück kann Thorsten Röcher den Endstand herstellen, einen möglichen vierten Treffer durch Malone kann die Austria-Defensive im Verbund noch verhindern (81.). Auch Lustenau hat kein Abschlussglück in Minute 89, Gmeiners Abschluss landet nur am Pfosten.

Der WAC gewinnt schlussendlich verdient mit 3:1 in Lustenau, die Austria muss nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen.

ADMIRAL Bundesliga, 25. Rd., Qualifikationsgruppe Rd. 3

SC Austria Lustenau - RZ Pellets WAC 1:3 (1:0)

Samstag, 15. April 2023; Reichshofstadion; 3.771 Zuschauer; SR Stefan Ebner

Torfolge: 1:0 Lukas Fridrikas (10.), 1:1 Tai Baribo (48.), 1:2 Simon Piesinger (72.), 1:3 Thorsten Röcher (80.)

Gelbe Karten: 44. Grujcic bzw. 57. Oermann, 69. Kerschbaumer

SC Austria Lustenau (3-5-2): Schierl - Adriel (83. Schmid), Hugonet, Grujcic - Anderson (58. Gmeiner), Tiefenbach (58. Grabher), Surdanovic, Türkmen (46. Diaby), Guenouche - Motika (58. Maak), Fridrikas

RZ Pellets WAC (4-3-3): Bonmann - Piesinger, Oermann, Bukusu, Scherzer - Kerschbaumer, Omic, Taferner - Veratschnig, Baribo (75. Röcher), Malone (83. Boakye)

