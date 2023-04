Mit dem Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SCR Altach ging der Kampf gegen den Abstieg in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga in die nächste Runde. In der Vorwoche holten die Oststeirer einen 3:1-Auswärtserfolg in Ried, während die Altacher im Ländle-Derby eine knappe Niederlage einsteckten. Die Vorarlberger übernahmen nach kurzer Anlaufphase das Kommando im Spiel und führten zur Pause mit 0:2. Hartberg kam aber gut aus der Pause und erzielte binnen 5 Minuten 2 Tore und die Partie schien in Richtung der Hausherren zu kippen. Am Ende trennten sich die beiden Teams beim 2:2 pari.

SCR Altach nach Eckballtor früh in Führung

Mit genügend Selbstvertrauen im Tank startete die TSV Hartberg gut in das Spiel. Nach 5 Minuten tauchten die Oststeirer bereits gefährlich im Strafraum der Altacher auf. Nach einer tollen Kombination zwischen Pfeifer und Providence, kam Casali gut aus dem Tor heraus und verkürzte den Winkel für den Stürmer. Eine Aktion später fehlte beim finalen Pass von Sangaré auf Providence die nötige Präzision.

Altach brauchte aber nur eine Aktion um in Führung zu gehen. Eine Ecke von der linken Seite fand Innenverteidiger Gugganig, der am Fünfer ungedeckt seine Mannschaft in Führung brachte. Die Zuordnung und Kommunikation der Hartberger hat hier nicht ganz gestimmt. Der guten Anfangsphase zum Trotz gingen die Gäste aus Vorarlberg in Führung.

Obwohl die Heimmannschaft ambitionierter in die Partie startete, lag man in Rückstand. Altach wirkte dank der Führung beflügelt und erspielte sich zwei weitere Einschussmöglichkeiten. Bei einem Stanglpass von der rechten Seite rettete Sallinger vor dem heranstürmenden Bischof. Ein Abschluss von Thurnwald ging knapp am rechten Pfosten vorbei.

Nuhiu mit guter Übersicht, Jurcec trifft zum 0:2

Danach hatten die Hausherren wieder eine gute Phase im Spiel. Sangaré konnte sich bei einem Zuspiel von Heil den Ball aber nicht gut mitnehmen, sonst wäre er alleine vor den Torhüter gestanden. Im Gegenzug tauchte Nuhiu nach einem Steilpass rechts im Strafraum der Oststeirer auf.

Der für den verletzten Sonnleitner eingewechselte Innenverteidiger Karamarko gewährte den Altacher Torgarant zuviel Platz, der bewies neben seiner Torgefährlichkeit auch Qualitäten als Assistgeber und spielte einen punktgenauen Pass auf den zweiten Pfosten zu Jurcec, der den Ball aus kurzer Distanz ohne Probleme zum 0:2 einschoss. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Hartberg am Drücker - Doppelschlag innerhalb weniger Minuten

Mit der Einwechslung von Kapitän Dario Tadic und Dominik Prokop kamen die Hausherren schwungvoll aus der Pause. Der letzte Pass wollte noch nicht ankommen. Die Pausenansprache von Markus Schopp dürfte gewirkt haben, die Altacher hatten keinen Druck mehr. Nach einer tollen Kombination am Flügel spielte Avdijaj den Ball zu Heil in den Rückraum, der nahm sich das Spielgerät einmal an und versenkte einen Schlenzer in das lange Eck.

Hartberg blieb weiter dominant, wollte schnell den Ausgleichstreffer herbeiführen. Einen Abschluss von Tadic konnte Schlussmann Casali noch halten, schlagartig kam es aber zur nächsten gefährlichen Aktion. Frieser spielte einen Zuckerpass zu den in den Strafraum sprintenden Prokop. Der Hartberger Akteur versenkte den Ball in das linke Eck zum Ausgleich. Die Fahne war allerdings oben und es wurde auf Abseits entschieden. Nach längerem Überbrüfen war dann klar, dass der Treffer absolut regelkonform war und der Pass von Frieser im richtigen Moment gespielt. Somit holte Hartberg innerhalb weniger Minunten den Zweitore - Rückstand auf.

Altach lief in höchster Gefahr diese Partie komplett aus der Hand zu geben. Konstant erspielte sich die Schopp-Elf gute Möglichkeiten. Die beste vergab Tadic nach Vorarbeit von Pfeifer. Sein Lupfer ging leicht über das Tor.

Abstiegskampf weiterhin von Spannung geprägt

Der Führungstreffer für die Heimmannschaft wollte allerdings nicht fallen, so neutralisierte sich die Partie wieder und die Partie war auf Messersschneide, beide Mannschaften wollten im Abstiegskampf einen vollen Erfolg einfahren und es ging hin und her. Klare Torchancen konnten aufgrund schwindender Kräfte auf beiden Seiten nicht mehr erspielt werden. In der Schlussphase kam dann aber nochmals Aufregung auf.

Zuerst war Altach Verteidiger Strauss, der nach seiner Gelbsperre wieder mitwirkte, sauer, dass es Eckball gab, dann entstand aus dem Cornerball ein Tor. Der Treffer wurde allerdings nicht gegeben, weil der Eckball von Tadic im Out war. Es blieb beim Unentschieden. Somit kann sich kein Team vom Tabellenende absetzen. Der Abstiegskampf gestaltet sich weiterhin äußerst spannend.

ADMIRAL Bundesliga - Qualifikationsgruppe, 25. Runde

TSV Egger Glas Hartberg - SC Cashpoint Rheindorf Altach 2:2 (0:2)

Samstag, 15. April, 17 Uhr, Profertil Arena, Hartberg, SR Andreas Heiss

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Kainz, Rotter, Sonnleitner (27. Karamarko), Pfeifer - Diakité (46. Prokop), (80. Fadinger) - Frieser, Sangaré (84. Horvat), Heil, Avdijaj - Providence (46. Tadic). Trainer: Markus Schopp.

SCR Altach(4-2-3-1): Casali - Strauss, Gugganig, Edokpolor, Herold - Haudum (77. Tartarotti), Jäger - Thurnwald, Bischof (77. Lazetic), Jurcec (59. Aigner) - Nuhiu. Trainer: Klaus Schmidt.

Torfolge: 0:1 Gugganig (10., Eckball Thurnwald), 0:2 Jurcec (33., Assist Nuhiu), 1:2 Heil (58., Assist Avdijaj), 2:2 Prokop (63., Assist Frieser)

Gelbe Karten: Edokpolor (42.), Sallinger (71.), Strauss (71.), Aigner (73.), Jäger (85.)

Live-Ticker im SPIELFILM

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL, Richard Purgstaller