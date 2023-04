In der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga war der SK Sturm Graz beim SK Austria Klagenfurt in der 28 Black Arena zu Gast. Für die "Blackies" gab es im Auswärtsspiel bei der Pacult-Elf einen 2:0-Sieg durch Treffer von Tomi Horvat und Jusuf Gazibegovic. An gleicher Wirkungsstätte steigt für den Tabellenzweiten in zwei Wochen das Cupfinale gegen den SK Rapid. Zuvor kommt es am Sonntag, 23. April, für die Steirer allerdings noch zum Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, der sich heute mit einem 0:0 gegen den Dritten LASK zu begnügen hatte und nun nurmehr 2 Zähler Vorsprung vor dem SK Sturm vorweist.

SK Sturm tonangebend - Klagenfurt aufs Verteidigen fokussiert

Die Gäste aus Graz starteten wie gewohnt mit aggressivem Forechecking in die Partie, die erste gefährliche Aktion konnten allerdings die Hausherren verzeichnen. Ein Stanglpass von Binder fand allerdings in der Mitte keinen Abnehmer.

In der ersten Viertelstunde waren noch keine hundertprozentigen Möglichkeiten, im Mittelfeld war das Spiel mehrheitlich von Zweikämpfen geprägt. Die Grazer hatten zwar überwiegend das Spielgerät in ihren Reihen, die Klagenfurter verteidigten aber sehr zielstrebig und Sturm tat sich schwer klare Torchancen herauszuspielen. Der Druck der Ilzer-Mannen auf die Klagenfurter Hintermannschaft wurde immer größer, bei einer gut gespielten Aktion über Emegha, zeichnete sich Menzel durch Gedankenschnelligkeit aus. Weil aus dem Spiel heraus nichts funktionierte, versuchte Emegha im Duell mit Gkezos einen Elfmeter zu schinden, ohne Erfolg.

Dann aber Klagenfurt mit einer Doppelchance vor der Halbzeit. Nach einer herrlichen Kombination legte Bonnah auf Binder quer, dessen Abschluss noch geblockt wurde. Der Nachschuss von Irving ging knapp über den Kasten (41.). Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Ilzer-Elf kommt energisch aus der Pause

Ilzer dürfte in der Pause die nötigen Anweisungen gefunden haben. Emegha mit dem schnellen Treffer nach der Pause, da Ajeti allerdings Wimmer in der Aktion davor foulte, wurde der Treffer aberkannt. In Führung ging der SK Sturm auch nicht, als in Minute 55 ein Elfmeter zugunsten der Grazer gepfiffen wurde. Kiteishvili trat den Elfmeter richtig schlecht, Menzel erriet die Ecke.

Dann war der Bann aber gebrochen, Prass mit feiner Übersicht auf Horvat, der den Ball an Menzel vorbei zum 0:1 verwerteten. Die Grazer versuchten gleich nachzulegen, Emegha vergab die Chance auf das zweite Tor aber zu leichtfertig (69.). So kam Klagenfurt durch Cvetko fast zum Ausgleich (73.), Stankovic klärte in letzter Not.

In weiterer Folge verstolperte Sarkaria kläglich das 0:2 nach Vorarbeit von Emegha (76.), Menzel hielt stark gegen Prass (84.). Klagenfurt hatte durch Wimmer in der Nachspielzeit noch die große Chance auf das 1:1 - es fehlten aber wenige Zentimeter (90./+3). Der eingewechselte Jusuf Gazibegovic machte mit einem etwas umstrittenen Treffer zum 0:2 dann alles klar (90./+3).

Durch den 2:0-Auswärtssieg in Klagenfurt rückt das Team von Cheftrainer Christian Ilzer in der Tabelle wieder näher an Salzburg heran, die Bullen spielten gegen den LASK nur Remis. Der Rückstand von Sturm auf Platz 1 beträgt nur mehr 2 Punkte. Nächsten Sonntag kommt es zum Gipfeltreffen mit Salzburg in Graz-Liebenau.

25. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz 0:2 (0:0)

Sonntag, 16. April, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt, Z: 5.391; SR: Josef Spurny

Startelf SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gezos, Mahrer, Wimmer - Bonnah, Demaku, Benatelli, Irving, Moreira - Soto, Binder. Trainer: Peter Pacult.

Startelf SK Sturm Graz (4-3-1-2): Okonkwo - Ingolitsch, Affengruber, Borkovic, Dante - Horvat, Stankovic, Prass - Kiteishvili - Ajeti, Emegha. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Horvat (63., Assist Prass), 0:2 Gazibegovic (90./+3)

Gelbe Karten: Kiteishvili (32.), Ajeti (53.), Stankovic (54.), Emegha (76.), Hierländer (90.).

Wir gewinnen dank einer sehr starken zweiten Halbzeit bei @austria_sk verdient mit 2:0 und nehmen drei immens wichtige Punkte mit zurück nach Graz! 💪 #sturmgraz #AdmiralBL #SKASTU

SKA 0:2 STU |⏱️90+7' pic.twitter.com/OgDmaclOlf — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 16, 2023

