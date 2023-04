"Wir wollen hier was mitnehmen," gab Kämpfer-Typ und LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer vor dem Duell des Tabellen-3. aus Linz bei Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg in der 25. Rd. der ADMIRAL Bundesliga die Parole aus. Beide Teams nach 2 Runden in der Meistergruppe noch unbesiegt (je 1S + U). Vor der Partie 8 Punkte getrennt. Danach auch! Denn nach dem 1:1 im Grunddurchgang im Herbst rangen der starke Kapitän & Keeper Schlager & Co. den Salzburgern wieder ein Remis ab bei der Nullnummer. Der Serienmeister mit dem dritten Heim-Remis in Folge in der Liga, bleibt mit nurmehr 2 Zählern Tabellenführer vor dem SK Sturm.

Was für eine packende Partie zweier formstarker Teams. Allen vorran LASK-Keeper Alexander Schlager, der in seiner Geburtsstadt einmal mehr zur Hochform im Frühjahr auflief und sich hier dem Argentinier Nicolas Capaldo entgegenwarf.

Rote Bullen mit Startelf wie zuletzt - LASK mit 3 Veränderungen

Nach zwei Heim-Remis in Folge ließ RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle im Meistergruppen-Heimspieldoppel binnen 8 Tagen die gleiche Startelf "auf die Wiese" wie beim spät erkämpften 3:3 am Ostersonntag gegen Austria Wien. Beim LASK war Cheftrainer Dietmar Kühbauer notgedrungen zu drei personellen Veränderungen nach dem 2:1-Heim-Triumph über den Tabellenzweiten SK Sturm Graz veranlasst. Rechtsverteidiger Filip Stojkovic fehlte nach der 5. Gelben Karte, Marvin Potzmann rückte rein. Weiters erfuhr Kühbauer nach eigenem Bekunden am Sonntag um 7 Uhr, dass Sascha Horvath erkrankt ist...Winter-Neuzugang Talovierov nahm folglich die "Sechser-Position" neben Peter Michorl ein und als Solo-Spitze erhielt Mustapha den Vorzug vor dem angeschlagenen Ljubicic.

Nachdem sich beide Teams zunächst eine Viertelstunde lang taxierten, lag nach 20 Minuten der Ball das erste Mal im Netz. In jenem der Salzburger. Doch der vermeintliche Torschütze Maksym Talovierov stand im Abseits, die Fahne des Assistenten ging hoch. Dennoch waren die von Beginn an mutig agierenden Oberösterreicher in dieser Phase das bessere Team, wurde ein Schussball in aussichtsreicher Position von Moses Usor (nach Zuspiel von LASK-Topscorer Nakamura) gerade noch von "Jubiliar" Oumar Solet (50. BL-Spiel) ins Toraus geklärt (19.).

Das Top-Spiel Erster vs. Dritter hatte nun längst Fahrt aufgenommen. Auf der Gegenseite scharfer Ball aus dem Halbfeld, Luckeneder konnte nicht klären - Schlager aber vor dem pfeilschnellen Koita am Ball. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit dann die Mega-Möglichkeit für die Roten Bullen, 13-Tore-Stürmer Benjamin Sesko tauchte allein vor Alexander Schlager auf und fand im LASK-Keeper seinen Meister (46.+1).

Kapitän Andreas Ulmer blieb zur Halbzeit in der Kabine.

Turbulente Schlussphase in Top-Spiel mit viel Intensität

Nach dem Seitenwechsel kam Bernardo für den 37-jährigen, gebürtigen Linzer und RBS-Kapitän Andreas Ulmer. Während der LASK gleich den ersten Angriffs-Akzente im 2. Abschnitt setzte: Peter Michorl mit dem beherzten Distanzschuss, knapp vorbei (47.). Im weiteren Spielverlauf weiter ein intensives Duell, wobei im letzten Drittel jeweils die Präzision fehlte, beide Vierer-Abwehrreihen allerdings auch gut organisiert waren und dahinter auch jeweils ein Top-Torhüter war.

Der LASK bot dem Tabellenzweiten einen großen Fight, die "Roten Bullen" bissen sich die Zähne aus, bliesen zur Schlussoffensive. Der eingewechselte Schweizer Stürmer Noah Okafor zog ab, Keeper Schlager ließ prallen, Capaldo rutschte am Ball beim möglichen Nachschuss vorbei (83.). Es war die Power-Playphase der Salzburger, wie so oft hinten heraus im Spiel bekannt. Okafor brachte frischen Wind, im Speed über die rechte Außenbahn unterwegs, scharfe Hereingabe - Ziereis klärte (85.). Die Jaissle-Elf blieb dran: Flanke Seiwald, Kopfball Junior-Adamu aus sieben Metern - Endstation Schlager (86.).

Nächste Runde LASK vs. SK Rapid und Gipfeltreffen in Graz

Welch turbulente Schlußphase und Strafraumszene in der ersten Minute der Nachspielzeit. Okafor & Seiwald mit Ball & Tempo im Linzer 16-er...doch fanden den Abschluss-Moment nicht, sodass die vielbeinige LASK-Abwehr sich noch dazwischen warf. Die Kühbauer-Elf verdiente sich nach der vierminütigen Nachspielzeit ein Remis.

Nächsten Sonntag empfangen die Linzer zum weiteren Top-Spiel den SK Rapid Wien, während der FC Red Bull Salzburg im Gipfeltreffen beim SK Sturm Graz gastiert.

ADMIRAL Bundesliga, 25. Runde, Meistergruppe 3. Runde

Sonntag, 16. April 2023, 14:30 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 15.212, SR: Markus Hameter

FC Red Bull Salzburg - LASK 0:0

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer (K, 46. Bernardo) - Capaldo, Gourna-Douath (78. Forson), Gloukh, N. Seiwald - Koita (66. Junior Adamu), Sesko (66. Okafor 90.+4 Konaté). Trainer: Matthias Jaissle.

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K) - Potzmann (78. Radulovic), Ziereis, Luckeneder, Renner - Talovierov, Michorl - Usor, Zulj, Nakamura (84.) - Mustapha (74. Ljubicic). Trainer: Dietmar Kühbauer.

Gelbe Karten: F. Seiwald (89.) / Ljubicic (75.), R. Zulj (80.)

