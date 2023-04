Der RZ Pellets WAC und der TSV Egger Glas Hartberg trennen sich in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe mit 2:2-Remis. Hartberg geht durch Sangare früh in Führung, nach der Pause legt TSV-Toptorjäger Tadic nach. Holten die Hartberger vor einer Woche noch einen 0:2-Rückstand daheim gegen den SCR Altach auf, gaben sie diesmal einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Denn: Dem WAC gelang durch den starken Deutschen Malone und Boakye noch der Doppelschlag zum 2:2-Endstand.

Was für ein Fight und Abnutzungskampf zwischen dem WAC und TSV Hartberg. Hier in Aktion zwei der besten Akteure am Freitagabend: Maurice Malone (li.) und Gäste-Spieler Jürgen Heil. Das Tor des Abends erzielte allerdings ein anderer Akteur: TSV-Toptorjäger Dario Tadic per Ferserl-Gustostück das "Tor des Abends" zur 2:0-Führung, die Hartberg allerdings "aus der Hand" gab. Im 3. Saisonduell mit dem WAC bleiben die Ost-Steirer zumindest weiter unbesiegt (3:1-Auswärtssieg im Herbst in Wolfsberg, 2:2 daheim und nun wieder 2:2), während die Wölfe in der Tabelle den 3 Punkte-Abstand auf die Schopp-Elf wahrten.

Hartberger Blitzstart

Hartberg startete optimal in die Partie. Nach einem Standard aus dem Halbfeld bringt Tadic den Ball auf Höhe des Elfmeterpunkts, der WAC kann den Ball dort nicht klären. Nutznießer der Aktion ist Sangare, der Bonmann mit seinem Schuss keine Chance lässt - bereits früh steht es 0:1 (6.).

Nur wenig später kommt der WAC erstmals vor's Tor, mit etwas Glück landet der Ball nur knapp neben dem Tor (13.). In dieser Phase der Partie ist es der WAC, der zu den gefährlicheren Aktionen kommt, allerdings nicht die nötige Konsequenz im Abschluss zeigt. Stattdessen legt Hartberg kurz vor der Pause beinahe nach. Avdijaj hat etwas zu viel Platz, sein Schuss geht nur knapp am langen Pfosten vorbei (45.). So geht es mit der knappen Hartberger Halbzeitführung in die Pause.

Doppelschlag WAC: Joker sticht / Aluminium verhindert LuckyPunch für TSV

Die erste Chance nach der Pause gehört dem WAC: Nach einer Kombination schließt Baribo am zweiten Pfosten ab, sein Volley-Schuss wird aber von Sallinger gehalten (48.). Auf der Gegenseite kann sich auch Bonmann auszeichnen, einen harten Schuss von Avidjaj lenkt der Keeper noch zum Eckball ab (51.).

Routinier Tadic besorgt schließlich das Hartberger 0:2. Der Angreifer wird von Avdijaj bedient, mit dem Rücken zum Tor trifft der Routinier mit der Ferse ins Tor - der Ball war aber noch leicht abgefälscht (55.). Doch die komfortable Führung hält nicht lange - der WAC verkürzt rasch auf 1:2. Nach einer Flanke von Jasic ist Malone zur Stelle, dieser scheitert zunächst noch an Sallinger, verwertet aber den Rebound (63.).

Hartberg kann durch Providence zwar fast den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellen - stattdessen gleicht aber der WAC aus - der eingewechselte Boakye schweißt den Ball aus der 2. Reihe zum 2:2 ins Tor (78.).

In weiterer Folge hat der TSV Hartberg die große Gelegenheit auf die erneute Führung - ein Freistoß von Kainz wird ungewollt zur Top-Chance, der Ball landet aber nur auf der Latte (84.).

ADMIRAL Bundesliga, 26. Rd., Qualifikationsgruppe, 4. Rd.

RZ Pellets WAC - TSV Egger Glas Hartberg 2:2 (0:1)

Freitag, 21. April 2023; 20:30 Uhr, Lavanttal-Arena; Z: 2.445; SR: Christopher Jäger/Salzburg

RZ Pellets WAC (5-3-2): Bonmann - Veratschnig (61. Boakye), Oermann, Piesinger, Schifferl (60. Röcher), Scherzer - Kerschbaumer (60. Jasic), Omic, Taferner - Baribo (72. Ballo), Malone. Trainer: Manfred Schmid.

TSV Egger Glas Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil, Rotter, Steinwender, Pfeifer - Kainz (88. Fadinger) - Frieser, Avdijaj, Sangare (60. Diakite), Prokop (60. Providence) - Tadic (72. Horvat). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Sangare (5.), 0:2 Tadic (53.), 1:2 Malone (63.), 2:2 Boakye (76.).

Gelbe Karten: 45./+1 Schifferl, 75. Taferner, 82. Scherzer, 85. Ballo bzw. 11. Prokop, 18. Heil, 41. Sangare, 77. Providence

Fotocredits: GEPA-ADMIRAL