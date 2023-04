Der Cashpoint SCR Altach und die SV Guntamatic Ried trennen sich im Kellerduell der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus dem Innviertel gingen durch den gebürtigen Vorarlberger Seifedin Chabbi in Führung, der Ex-Rieder Adthe Nuhiu kann für Altach ausgleichen. Beide Teams verpassen somit, an der Tabellenkonstellation etwas zu ändern, die SV Ried ist weiterhin Schlusslicht, der SCR Altach Vorletzter. Zu den STATEMENTS!

Nach dem Kellerduell zwischen dem Tabellenvorletzten SCR Altach und Schlusslicht SV Ried bleibt festzuhalten: Für beide Teams ist noch "Luft nach oben". Für Jan Jurcec (r.) und die Rheindörfler leistungsmäßig und für David Ungar und die Wikinger in punkto Chancenverwertung, was sich ohnen bei den Innviertlern wie ein "roter Faden" durch die bisherige Saison zieht.

SV Ried mit fehlender Effizienz

Die Partie startete für Altach mit einem Patzer der Hintermannschaft: Herold bedinet unfreiwillig Chabbi, der ist aber zu überrascht und kann nicht mehr wirklich gefährlich abschließen (5.). In einer nervösen Partie sind es die Rieder, die etwas zielstrebiger wirdken - der erste wirkliche Abschluss der Altacher findet in Minute 23 statt, aus der Distanz hat Sahin-Radlinger aber keine Probleme mit dem Abschluss von Gugganig (19.).

Auf der Gegenseite ist es erneut Seifedin Chabbi, der die nächste Chance auf dem Fuß hat (25.), wie auch Pomer (27.) kann er aber nicht die Führung besorgen - Casali pariert stark gegen Pomer. In weiterer Folge ist es wieder Ried, das am 0:1 kratzt: Chabbi überhebt Casali, Gugganig kann den Ball gerade noch vor der Linie klären (34.). Trotz bester Chancen auf Seiten der Innviertler geht es so mit dem 0:0 in die Pause.

Führung, Ausgleich, Stange

Mit Anpfiff der ersten Hälfte starten plötzlich die Rheindörfler gefährlicher, Adthe Nuhiu findet eine Top-Chance vor - schiebt den Ball aber knapp links am Tor vorbei (48.). Nur Sekunden später prüft Zwischenbrugger, der in der Pause für Thurnwald eingewechselt wurde, den Rieder Keeper, Sahin-Radlinger pariert aber stark (49.).

Stattdessen geht Ried in Führung - der auffällige Chabbi besorgt das 0:1. Pomer schlägt eine Ecke von links, Chabbi ist im Strafraum mit dem Kopf zur Stelle (53.). In der 65. Minute landet der Ball erneut hinter Casali im Tor, erneut trifft Chabbi. Dieses Mal schaltet sich allerdings der VAR ein - der Angreifer stand beim Zuspiel durch Lang etwas zu weit vorne, Abseits.

Altach hingegen trifft regelkonform zum 1:1-Ausgleich. Und auch bei den Vorarlbergern ist es der Torjäger vom Dienst, der zuschlägt. Abdijanovic knallt den Ball erst aus der Distanz an den Pfosten, Adthe Nuhiu staubt anschließend eiskalt ab (72.). Ried hat rasch die Chance, die Führung wieder herzustellen. Jurisic flankt in die Gefahrenzone, dort taucht - schon wieder - Chabbi auf, der den Ball an die Außenstange köpft (77.).

Am Ende gelingt keinem der beiden Teams mehr der Lucky Punch - im Kellerduell teilen sich Altach und Ried die Punkte. Ried ist damit weiterhin Tabellenschlusslicht, zwei Punkte hinter Altach (13 Zähler).

Unentschieden im Ländle - die SV Guntamatic Ried konnte die zahlreichen Chancen leider nicht nutzen ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Ob0fxiiSyN — SV Ried 1912 (@svried1912) April 22, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 26. Runde; Qualigruppe Runde 4

Cashpoint SCR Altach - SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Samstag, 22. April 2023; Cashpoint Arena; SR Sebastian Gishamer

SCR Altach (4-2-3-1): Casali - Strauss, Gugganig, Edokpolor, Herold - Haudum (68. Tartarotti), Jäger - Thurnwald (36. Zwischenbrugger), Bischof (86. Lazetic), Jurcec (68. Abdijanovic) - Nuhiu. Trainer: Klaus Schmidt.

SV Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Ungar, Lackner, Plavotic - Lutovac, Martin, Pomer, Jurisic - Lang (84. Mikic), Chabbi, Beganovic (69. Monschein). Trainer: Maximilian Senft.

Torfolge: 0:1 Seifedin Chabbi (55.), 1:1 Adthe Nuhiu (73.)

Gelbe Karten: 65. Strauss, 79. Nuhiu bzw. 29. Pomer.

