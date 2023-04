In der 26. Rd. der ADMIRAL Bundesliga standen sich die beiden Tabellennachbarn FK Austria Wien und der SK Austria Klagenfurt gegenüber. In einer weitgehend ausgeglichenen Partie ging es zwischen dem Tabellenfünften und -sechsten torlos in die Kabinen. Mit jeweils einem Tor auf beiden Seiten neutralisierte sich das Spiel weiterhin. Es entwickelte sich nach dem 1:1 ein offener Schlagabtausch mit dem Happyend für die Pacult-Elf. Mit einem Doppelpack von Kosmos Gezos darf sich die Klagenfurter Austria über den ersten Sieg im Meisterplayoff freuen, während die Wiener nach 3 Remis die erste Niederlage kassierten.

Querlatte verhindert frühes Führungstor durch Dovedan

Vom Anstoß weg gab es für die Gastgeber nur eine Richtung, nämlich nach vorne. Die erste gefährliche Aktion sollte nach einem Eckball von Jukic folgen. Im Zentrum stand Dovedan goldrichtig, nur die Querlatte verhinderte die frühe Führung für die Wiener Austria. (2.) Die Gäste hatten ihre erste dicke Chance ebenfalls nach einem Eckball. Nach Verlängerung von Wimmer, brachte Gkezos auf der zweiten Stange im Rutschen den Ball knapp nicht im Tor unter. (7.)

Bis auf die Topchancen zu Beginn der Partie waren im weiteren Verlauf keine Hochkaräter dabei. Lediglich Irving mit zwei Abschlüssen, die jedoch keine Gefahr für Keeper Früchtl ausstrahlten. (19.) Dann kamen die Wiener wieder zu Offensivaktionen. Andreas Gruber blieb bei einer Einzelaktion mit Schuss aus der Drehung allerdings glücklos - (25., Menzel sicher) Dann war der Ball im Klagenfurter Tor, der Assistent hob die Fahne aber schnell und Jukic stand sichtlich im Abseits. (27.)

Nun war etwas mehr Schwung im Spiel. Bei einem feinen Steckpass von Mahrer reagierte Früchtl schnell und war vor SK-Stürmer Soto am Ball. (28.) Die Hausherren dominierten dann wieder das Spiel und erspielten sich die eine oder andere Einschussmöglichkeit. Einen Kopfball von Mühl klärte Wernitznig im Fünfmeterraum. (33.) Dann die Riesenchance für Jukic. Nach einem katastrophalen Rückpass von Gkezos auf Menzel, ging der Klärungsversuch per Kopfball vom Klagenfurter Keeper "in die Hose", der Austrianer brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter, Menzel reaktionsschnell (36.)

Die Favoritner zwar mit mehr Ballbesitzphasen, die entscheidende Idee im letzten Drittel fehlte noch, die Klagenfurter in den Zweikämpfen sehr präsent. Torlos endete die 1. Halbzeit.

Eckballtor bringt Klagenfurter Führung

Simultaner Beginn in die 2. Halbzeit nur mit der Ausnahme, dass er auf Seiten der Klagenfurter stattfand. Gut getreten, passiv verteidigt von den Wiener hatte die Führung für die Klagenfurter durch Gkezos zur Folge, der unbedrängt einköpfen konnte (48.).

Die Hausherren hatten wenige Minuten später jedoch gleich die passende Antwort parat. Dovedan mit nach Balleroberung gegen Balotelli mit tollem Zuspiel auf den tiefsprintenden Andreas Gruber, der nahm sich die Kugel optimal mit und tunnelte Keeper Menzel zum 7. Saisontor für den Lienzer. Es stand wieder pari. (53.)

Dann die Klagenfurter wieder im Vorwärtsgang, Wernitznig zirkelte einen Freistoß knapp drüber. (57.) Generell war in der zweiten Halbzeit mehr Spannung drinnen. Mit zwei guten Möglichkeiten hätte die Wiener Austria wieder die Chance auf die Führung gehabt. Eine Gruber-Flanke konnte Abwehrspieler Wimmer über das Tor lenken. (62.) Braunöder hatte nach einem Abschluss von der Sechzehnerkante Stangenpech. (64.)

Luckypunch vom Punkt - Gkezos mit Doppelpack

Für die letzten 25 Minuten wechselten die Mannschaften jeweils durch. Es kam zu einem offenen Schlagabtausch mit keinen entscheidenden Vorteil für eine Mannschaft. Dann ein augenscheinliches Foul von Polster an Bonnah. Die Pfeife von Schiedsrichter Ebner blieb aber stumm. Dann überprüfte der VAR, der Referee begab sich in die Review Arera, schaute sich die Szene auf dem Monitor nochmal an und gab in seinem 50. BL-Spiel als Schiedsrichter den Elfmeter und Manuel Polster die gelbe Karte.

Gkezos zimmerte den Elfmeter unter die Latte. Der Wiener Austria lief dann die Zeit davon und somit muss man nach zuletzt 3 Unentschieden wieder eine Niederlage einstecken. Bitter, denn die Chance wäre aufgrund der Niederlage vom SK Rapid beim LASK da gewesen, am Erzrivalen vorbeizuziehen. Die Klagenfurter schließen damit auf die beiden Wiener Teams auf und sind jetzt im Rennen um EC-Quali-Plätze wieder dabei.

ADMIRAL Bundesliga, 26. Runde, Meistergruppe

FK Austria Wien - SK Austria Klagenfurt 1:2 (0:0)

Sonntag, 23. April, 14:30 Uhr, Generali Arena, Wien-Favoriten, Z: 11.000; SR: Stefan Ebner/Braunau (OÖ).

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Handl, Martins, Mühl - Ranftl, Braunöder (65. Holland), Fischer, Polster - Jukic (65. Vucic) - Gruber (83. Teigl), Dovedan (65. Keles). Trainer: Michael Wimmer.

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Bonnah (90+4. Blauensteiner), Wernitznig, Benatelli, Irving (68. Demaku), Moreira - Soto (68. Jaritz), Binder (82. Miesenböck). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 0:1 Gezos (48., Assist Wernitznig), 1:1 Gruber (53., Assist Dovedan), 1:2 Gezos (90.+2, Foulefmeter)

Gelbe Karte: Benatelli (65.), Gruber (83.), Gezos (84.), Wernitznig (88.), Polster (90.)

Fotocredit: Josef Parak