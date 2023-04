Der SK Puntigamer Sturm Graz darf sich im Spiel gegen den FK Austria Wien in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen. In einer turbulenten Partie bringt Tabakovic die Austria zur Hälfte in Führung, nach der Pause drehen Kiteishvili und Sarkaria die Partie zugunsten der "Schwoazn".

Ereignisreiche erste Hälfte

Die Partie hatte es von Beginn an in sich. Die erste Top-Chance der Partie gehörte den Gastgebern: Affengruber schraubt sich am ersten Pfosten in die Luft, er verpasst die Führung per Kopf nur um Zentimeter (4.). Nur wenig später startet Emegha in die Tiefe, im Eins-gegen-Eins bleibt aber Austria-Keeper Früchtl der Sieger (6.).

Es ist stattdessen die Austria, die nach einem Freistoß das erste Tor der Partie erzielt. Fitz schlägt den Ball in Richtung zweiten Pfosten, dort ist Goalgetter Haris Tabakovic zur Stelle und versenkt den Ball via Unterkante der Latte zum 0:1 (10.). Während des Torjubels stürzte ein Austria-Fan von der Tribüne vier Meter in den Stadiongraben, er musste mit der Rettung abtransportiert werden - das Spiel wurde dennoch zügig fortgesetzt.

Auch nach der Führung zeigte sich die Austria spielfreudig - ein Stellungsfehler von Martins bot den "Schwoazn" aber die große Chance auf den Ausgleich, Emegha vertändelte jedoch den Ball, auch Kiteishvili verpasst knapp (21.). Drei Minuten später ist es aber soweit - erneut nach einem Standard. Manprit Sarkaria tritt einen direkten Freistoß unter der Mauer durch, Früchtl kommt nicht mehr heran, es steht 1:1 (23.).

Noch vor der Pause geht die Austria aber erneut in Führung. Affengruber wehrt den Ball im Strafraum ab, Schiedsrichter Hameter entscheidet auf Handspiel, auch der VAR sieht keine klare Fehlentscheidung. Die Situation ist dabei äußert schwer zu beurteilen, da Affengruber den Ball zwischen Hand und Schulter berührt. Haris Tabakovic ist das herzlich egal, er verlädt Okonwko vom Punkt zum 1:2 (39.). Die Austria trifft zudem noch die Latte nach einem Eckball, Okonwko verschätzt sich dabei ordentlich (45.).

Sturm dreht Partie innert 120 Sekunden

Nach der Pause hatte Tabakovic aus der zweiten Reihe die große Chance auf sein drittes Tor - Okonkwo rettet im Nachfassen (50.). Das Spiel geht in hoher Schlagzahl weiter. Die "Veilchen" in Person von Fischer treffen nur die Querlatte (56.), auf der Gegenseite verzieht Prass knapp (60.).

Otar Kiteishvili ist es, der schließlich den Ausgleich herstellt (62.) - und keine zwei Minuten später drehen die "Schwoazn" die Partie. Affengruber schlägt den Ball weit, Sarkaria setzt sich gegen Martins durch und überhebt Früchtl stark zum 3:2 (64.).

Die Austria steckt nicht auf, Okonkwo muss sich strecken, um einen Gruber-Volley zu entschärfen (71.). Auch Austria-Keeper Früchtl rettet noch entscheidend gegen Teixeira (75.). In der Nachspielzeit verpasst Holland aus der Distanz noch den Ausgleich.

Am Ende erkämpft sich Sturm in einem turbulenten Bundesliga-Spiel einen 3:2-Sieg über Austria Wien und darf sich über eine gelungene Generalprobe vor dem Cup-Finale freuen.

ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe, 27. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - FK Austria Wien 3:2 (1:2)

Mittwoch, 26. April 2023; Merkur Arena, 12.700 Zuschauer, SR Markus Hameter

Torfolge: 0:1 Haris Tabakovic, 1:1 Manprit Sarkaria (23.), 1:2 Haris Tabakovic (39.), 2:2 Otar Kiteishvili (62.), 3:2 Manprit Sarkaria (64.)

Gelbe Karte: 36. Affengruber

Sturm Graz (4-2-3-1): Okonkwo - Ingolitsch (74. Schnegg), Wüthrich (46. Geyrhofer), Affengruber, Dante - Hierländer, Stankovic - Sarkaria, Kiteishvili (74. Horvat), Teixeira (87. Böving) - Emegha (56. Prass)

Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Handl, Martins, Mühl - Ranftl, Holland, Fischer, Baltaksa (68. Polster) - Fitz - Gruber (82. Dovedan), Tabakovic

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL