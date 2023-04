In einer furiosen Partie trennen sich die SV Guntamatic Ried und der SC Austria Lustenau in der 27. Runde in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga mit 4:4. Die Gäste aus dem Ländle, Tabellenführer im Unteren Playoff, sind zur Pause bereits mit 3:1 in Führung, doch der Tabellenletzte aus dem Innviertel beweist viel Moral & Comebacker-Qualität und dreht die Partie in Hälfte 2 zwischenzeitlich. In der letzten Aktion des Spiels sorgt der eingewechselte Cheukoua aber noch für einen Lustenauer Punktgewinn.

Starker Beginn der Gäste

Austria Lustenau erwischt einen Traumstart in die Partie - in der 4. Minute pfeift Schiedsrichter Heiß einen Elfmeter, Beganovic bekommt den Ball unglücklich an die Hand - Fridrikas verwandelt souverän zum 0:1 (5.). Die SV Ried hat durch Seifedin Chabbi die große Chance auf den Ausgleich, SC-Schlussmann Schierl hält aber stark (18.). Nur wenig später ist der Ball dann aber doch drin: Beganovic, "Unglücksrabe" beim 0:1 durch den verschuldeten Handelfmeter, setzt sich gegen zwei Lustenauer durch und trifft zum 1:1 (19.).

Nach dem Ausgleich ist die SV Ried besser im Spiel - doch Lustenau geht erneut in Führung. Surdanovic setzt sich auf der Seite durch, bedient Grujcic, dessen Abschluss bei Fridrikas landet. Lustenaus Stürmer passt den Ball zu Diaby, der den Ball im Tor platziert (35.). Die Rieder Abwehr in dieser Szene ohne Zugriff.

Noch vor der Pause erhöhen die Lustenauer gar auf 3:1. Die Austria kontert eiskalt, Fridrikas vollendet zum Pausenstand (40.).

Ausgleich in letzter Minute

Direkt nach der Pause kommt die SV Ried auf 2:3 heran. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum landet der Ball bei Youngster Madritsch, der den Ball in den Maschen platziert (48.). Nur wenig später hat Madritsch die Möglichkeit auf den Ausgleich, Schierl rettet im Eins-gegen-Eins (50.).

Christoph Lang erzielt in Minute 57 dann den 3:3-Ausgleichstreffer. Er wird von Chabbi bedient, vor dem Tor zeigt sich Lang dann schnörkellos (57.). Die Lustenauer Defensive schwimmt zu diesem Zeitpunkt gewaltig, die SV Ried zeigt sich mit enormem Offensivdrang. Dieser wird schließlich auch belohnt - durch ein Eigentor von Lustenau-Kapitän Maak.

Nach einem Freistoß der Rieder landet der Ball schließlich über dessen Kopf im Tor - die SV Ried dreht das Spiel (73.). Die 3 Punkte bleiben dennoch nicht im Innviertel. Denn in der dritten Minute der Nachspielzeit gelingt Lustenau in einer wilden Partie noch der späte Ausgleichstreffer zum 4:4 - mit der allerletzten Aktion des Spiels profitieren die Lustenauer von einem Rieder Fehler, Cheukoua umkurvt Torhüter Sahin-Radlinger und schiebt zum Endstand ein.

Durch das 4:4 im Heimspiel gegen die Lustenauer Austria verpasst Ried schlussendlich wichtige 2 Punkte im Abstiegskampf. Die Innviertler haben weiter die Rote Laterne inne, stehen einen Punkt hinter Altach (13 Punkte). Nächste Woche kommt es zum Retourmatch in Lustenau

4:4 Endstand gegen den SC Austria Lustenau nach einer mehr als ereignisreichen Partie ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/cz3nmYw96k — SV Ried 1912 (@svried1912) April 29, 2023

27. Runde ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Qualifikationsgruppe

SV Guntamatic Ried - SC Austria Lustenau 4:4 (1:3)

Samstag, 29. April 2023; 17 Uhr; josko Arena; Z: 3.620, SR Andreas Heiß

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Ungar (64. Gragger), Lackner (87. Ziegl), Plavotic, Lutovac, Martin, Madritsch, Jurisic - Lang (87. Kronberger), Chabbi, Beganovic (77. Mikic). Trainer: Maximilian Senft.

SC Austria Lustenau (3-4-1-2): Schierl - Adriel (62. Motika), Maak, Grujcic - Gmeiner, Grabher, Türkmen (62. Tiefenbach), Guenouche (46. Berger) - Surdanovic - Fridrikas (78. Schmid), Diaby (78. Cheukoua). Trainer: Markus Mader.

Torfolge: 0:1 Lukas Fridrikas (5.), 1:1 Belmin Beganovic (20.), 1:2 Yadaly Diaby (36.), 1:3 Lukas Fridrikas (41.), 2:3 Diego Madritsch (49.), 3:3 Christoph Lang (57.), 4:3 Matthias Maak (74./Eigentor), 4:4 Michael Cheukoua (90./+3)

Gelbe Karten: 31. Martin, 55. Ungar bzw. 11. Maak, 16. Adriel, 76. Tiefenbach

Fotocredits: Harald Dostal/www.sport-bilder.at