Das letzte Spiel der 27. Rd der ADMIRAL Bundesliga bestritten der LASK und der SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena in Linz. Die Kärntner bereiteten den Linzern vor allem im ersten Akt Probleme. Nach dem Führungstreffer hatte die Pacult-Elf Chancen auf den Ausgleichstreffer. Das 2:0 entpuppte sich als Dosenöffner für den LASK, mit zwei weiteren Treffern, wurde das Ergebnis dann deutlich. Wie schon beim letzten Heimspiel gegen Rapid trug Robert Zulj mit einem erneuten Doppelpack einen wesentlichen Anteil am 4:0 Erfolg bei.

Klagenfurt mit engagiertem Beginn

Die Gäste erwischten den besseren Gang zu Beginn. Ein Kopfball von Schumacher (4.) war aber für Lawal, der heute wieder Alex Schlager ersetzte, keine Gefahr. Der LASK kam erst nach gut zehn Minuten auf Betriebstemperatur. Ein schneller Konter über Nakamura wurde aber nicht gut ausgespielt. (11.) In weiterer Folge blieb die Pfeife von Schiedsrichter Harkam im Klagenfurter Strafraum zurecht stumm. Wimmer hatte den Arm angelegt, kein sträfliches Handspiel geahndet. (14.)

Das Spiel entwickelte sich zu einem Geduldsspiel für die Linzer. Das Spielgerät fand sich zumeist in den Reihen des LASK wieder, der SK Austria Klagenfurt bereitete der Kühbauer - Elf jedoch mit dem praktisch identen Spielsystem Schwierigkeiten, Chancen herauszuspielen. So blieb es bei wenigen Tormöglichkeiten, Ljubicic scheiterte einmal aus spitzem Winkel (25.), kurz vor der Halbzeit rutschte der „Neuner" des LASK knapp am Stanglpass von Zulj vorbei. (43.)

Premierentreffer von Ziereis besorgt die Führung

Unverändert ging es für beide Mannschaften in die zweite Halbzeit. Spielerisch schien der LASK in der ersten Halbzeit zu wenig Chancen zu kreieren. Dann musste eben ein ruhender Ball zum Torerfolg führen. Michorl brachte eine Ecke von der linken Seite optimal zur Mitte. Ziereis stieg am höchsten und darf seinen Debüttreffer im schwarz-weißen Dress bejubeln. (52.)

Dann wurden die Gäste aber immer präsenter. Der Ausgleich lag in der Luft, zuerst scheiterte Demaku an Lawal (65.), danach eine hundertprozentige Möglichkeit für Klagenfurt. Der LASK entschärfte die Kugel nicht entscheidend. Wernitznig zog an der Sechzehnerkante ab, der Ball landete beim eingewechselten Soto, der aus fünf Metern das Bein hinhält, Lawal war irgendwie noch zur Stelle. (68.)

Zulj-Doppelpack innerhalb von sechs Minuten

In der besten Klagenfurter Spielphase, besorgte Zulj per Kopf das 2:0 für den LASK. Horvath wurde auf der Flanke zuviel Platz gelassen. Der Linzer-Akteur legte sich die Kugel auf den rechten Fuß und bediente Zulj in der Mitte optimal, der sich im Luftduell mit Moreira durchsetzte. (71.) Ein Nackenschlag für den aufstrebenden Spielfluss der Klagenfurter. Somit fanden die „Athletiker" mehr Räume vor.

Nach einer starken Aktion über halblinks assistierte Flecker optimal in den Rückraum für Zulj, der unbedrängt den Ball im Tor einschob. (77.) Damit war die Messe gelesen in der Raiffeisen Arena. Flecker erhöhte nach Vorlage von Goiginger sogar auf 4:0, nachdem er Menzel umkurvte. (86.) Moreira gelang in der Nachspielzeit dann fast noch der Ehrentreffer, Lawal fischte den Ball aber sehenswert und hielt die Null.

Am Ende steht ein klarer 4:0 Heimerfolg für den LASK, wobei Klagenfurt Chancen auf das 1:1 hatte. Mit dem 2:0 war die Gegenwehr dann aber durchbrochen. Im Summe fiel der Sieg etwas zu hoch aus. Der LASK hat damit den dritten Platz so gut wie fix in der Tasche, der Blick kann auf jeden Fall in Richtung Sturm und Salzburg gerichtet werden. Klagenfurt hat trotz der Niederlage die Chance die beiden Wiener Mannschaften einzuholen.

27. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde Meistergruppe

LASK Linz - SK Austria Klagenfurt 4:0 (0:0)

Sonntag, 30. April, 17 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 10.200, SR Alexander Harkam

LASK Linz (4-2-3-1): Lawal - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Michorl, Horvath (83. Talovierov) - Usor (67. Flecker), Zulj (82. Jovicic), Nakamura (83. Goiginger) - Ljubicic (67. Mustapha). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Austria Klagenfurt (4-2-3-1): Menzel - Gkezos (62. Demaku), Mahrer, Wimmer, Moreira - Benatelli, Irving - Bonnah (55. Soto), Cvetko (62. Wernitznig), Schumacher (84. Miesenböck) - Jaritz (84. Blauensteiner). Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: Ziereis (52.), Zulj (71., 77.), Flecker (86.)

Gelbe Karten: Nakamura (15.)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA/ADMIRAL

