Am heutigen Freitag kam es in Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und SCR Altach. Der WAC befand sich seit Ende des Grunddurchgangs in toller Verfassung und holte aus den letzten fünf Spielen 3 Siege und 1 Remis. Die Gäste aus Altach wollten sich mit einem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen, warten die Vorarlberger doch bereits seit vier Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Am Ende wurde es ein torloses Unentschieden!

Duell zwischen dem SCR Altacher Edokpolor (li.) und WAC-Mittelfeldspieler Taferner, der gegen die Vorarlberger Freitagabend die 5. Gelbe Karte erhielt und somit in der kommenden Runde und im nächsten Heimspiel gegen Quali-Gruppen-Spitzenreiter SC Austria Lustenau gesperrt ist.

Intensive und spannende Anfangsphase - die Tore fehlten

Die Partie war geprägt von einer intensiven Anfangsphase, wo doch das Abtasten im Vordergrund stand. Die Altacher gingen es relativ bissig an, während die Lavanttaler doch sehr abwartend reagierten, doch die erste Großchance zu notieren hatten. In der 23. Minute ließ Baribo einen echten Sitzer liegen.

Erst nach gut einer halben Stunde und wieder vielen intensiven Zweikämpfen konnten die Gäste aus Altach die erste große Möglichkeit für sich notieren. Angetrieben vom sehr auffällig agierenden Balic, konnte Bischof eine scharfe Hereingeba aus aussichtsreicher Position nicht verwerten. Baribo scheiterte wenig später zudem aus spitzem Winkel.

Kurz vor der Pause dann noch einnal eine sehr gute Phase gür die Gastgeber. Aus der Drangphase sollte aber kein Treffer mehr gelingen und so ging die Partie auch wenig später in die Kabinen.

Aberkannter Treffer zu Beginn der 2. Halbzeit

Kurz nach Wiederanpfiff dann die vermeintliche Führung für den WAC, doch nach einer Überprüfung durch den VAR musste Scherzer weiter auf sein zweites Bundesligator warten. Es war aber die Initialzündung für eine sehr intensve zweite Halbzeit. Beide Mannschaften stellten die Weichen auf drei Punkte und das brachte immer wieder Torszenenl.

Nach Vorarbeit von Gugganig scheiterte Taferner in der 58. Minute nur ganz knapp an der Führung. Auch im weiteren Verlauf verschafften sich die Gäste immer wieder gute Abschlusspositionen, doch die letzte Konsequenz fehlte.

Spannende Schlussphase mit Möglichkeiten auf beiden Seiten

In den letzten 20 Minuten bog die Partie in die entscheidende Phase ein. Beide Mannschaften spielten auf drei Punkte und in der 71. Minute scheiterte Nosa nur ganz knapp an seinem ersten Ligatreffer.

Elfmeteralarm in der 82. Minute, als Jurcec im eigenen Strafraum angeblich die Hand zur Hilfe nam – Schiri Ebner entschied aber auf Weiterspielen.

Der WAC ließ in den letzten Minuten nichts unversucht, wollte unbedingt die drei Punkte, hatte durch Ballo in der Nachspielzeit noch den Matchball. doch am Ende blieb es beim 0:0! Die SV Ried hat damit morgen mit einem Sieg in Lustenau die Möglichkeit die rote Laterna an die Vorarlberger abzugeben.

Jonny meldet sich mit dem ersten Fazit vom Feld!

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach 0:0

Freitag, 05.05.2023, 19:30 Uhr, Lavanttal-Arena, Zuschauer: 2.800, Schiedsrichter: Stefan ebner

WAC: Bonnmann; Baumgartner, Peisinger, Gugganig; Veratschnig, Leitgeb (K), Omic, Scherzer; Taferner (Röcher, 67.), Baribo (Boakye, 76.), Malone (Ballo 84.) Trainer: Manfred Schmid.

SCR Altach: Casali; Herold, Nosa, Gugganig, Strauss, Jurcec; Balic (Bukta, 81.), Haudum, Jäger (K), Bischof (Abdijanovic (92.); Nuhiu (Zwischenbrugger, 59.) Trainer: Klaus Schmidt.

Gelbe Karten: Taferner (25.), Jäger (32.), Haudum (35.)

