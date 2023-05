Im Kampf um den 10. Meistertitel in Serie wartete auf den FC Red Bull Salzburg auswärts auf in der Raiffeisen Arena beim LASK Linz in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein schwieriges Unterfangen. Das Spielgeschehen bestätigte dies auch. Die Roten Bullen erspielten sich zwar die besseren Tormöglichkeiten, die spielerische Dominanz hatten allerdings die Athletiker inne. Dennoch reichte es um den LASK in einem spannenden Bundesligaspiel niederzuringen. Als Matchwinner avancierte einmal mehr Benjamin Šeško, der mit seinem 15. Saisontreffer auch noch die Torjägerkrone im Visier hat.

LASK mit mehr Spielanteilen - Salzburg mit den Topchancen

Trotz des anfänglichen Stimmungsboykotts der Linzer Fans (siehe auch Ligaportal Beitrag) präsentierte sich der LASK von Beginn der Partie an auf Augenhöhe mit den Mozartstädtern. Die erste Chance sollte auch der Heimmannschaft gehören. Stojkovic mit der super Hereingabe auf Nakamura, der sich im Luftduell durchsetzte, den Ball aber neben das Tor setzte.

Auf der Gegenseite meldeten sich die Salzburger in Personalie von Benjamin Šeško gefährlich vor dem Gehäuse von LASK-Goalie Tobias Lawal, der überraschend den Vorzug vor Einser-Goalie Alexander Schlager erhielt. Nach feinem Zuspiel von Sekou Koita waren alle Verteidiger geschlagen, Tobias Lawal konnte den Abschluss vom jungen Slowenen an die rechte Stange lenken. Durchatmen bei den Athletikern!

Der LASK ließ dadurch aber keine Unruhe aufkommen und hatte in Folge mehrere Eckbälle zu verzeichnen, welche allerdings nichts Gefährliches zustande brachten. Die Salzburger wurden in dieser Spielphase etwas in ihrer Hälfte eingeschnürt. Das Spielzepter war auf Seiten der Linzer.

Nach genau 19:08 Minuten meldeten sich die Anhänger der Athletiker lautstark zurück. Trotz der spielerischen Dominanz des LASK kamen die Roten Bullen zu den besseren Tormöglichkeiten. Junio Adamu verfehlte nach einer Flanke aus dem rechten Halbfeld nur knapp das Gehäuse. Dann die nächste Chance, diesmal war ein Eckball Ausgangsituation. Ein Doppelabschluss von Bernardo und Samson Baidoo sprang erneut an die Stange. Schiedsrichter Weinberger ahndete aber sowieso ein Offensivfoul.

Linksbeiner Peter Michorl traf mit rechts in dieser Szene vor der Pause die rechte Stange und verpasste damit nur knapp das Führungstor für den LASK.

Köhn pariert gegen Flecker

Nach zweimal Aluminium auf Seiten der Salzburger, vibrierte auch auf der Gegenseite der Außenpfosten, nachdem Michorl einen Zuspiel per Volley übernahm. Chancenwucher auf beiden Seiten in dieser Spielphase. Köhn mit einem hervorragenden Reflex nach einem Abschluss von Flecker.

Dann eine Flanke von Renner, Nakamura haute das Leder aber per Direktabhnahme über den Kasten. Vor dem Halbzeitpfiff lässt Junior Adamu ebenfalls per Direktabnahme einen Hunderter aus.

Nach Wiederanpiff gleich die Chance auf den Führungstreffer. Seiwalds wuchtiger Abschluss touchierte aber nur die Latte. Danach zeichnete sich das selbe Bild wie in Halbzeit 1 ab, der LASK zumeist im Ballbesitz, Salzburg lauerte.

Šeško per Innenstange zum 15. Saisontreffer

Kaum zu glauben, in Anbetracht des Chancenwuchers noch immer kein Treffer fiel. Dann war es aber soweit. Einen geklärten Eckball brachte Koita per Heber zu Šeško, auf den die Linzer Hintermannschaft komplett vergessen hatte.

Der künftige Leipzig-Stürmer blieb cool und verwandelte per Innenstange zur Führung für die Roten Bullen.

Ausgleichstreffer blieb verwehrt - Salzburg holt 13. Auswärtssieg

Der LASK probierte es dann vermehrt mit Flanken, Standards und hohen Bällen. RB-Schlussmann Köhn lieferte einen bärenstarken Auftritt und behielt im eigenen Fünfer die Oberhand. Die beste Möglichkeit fand der eingewechselte Goiginger vor, er ließ sich aber zu lange Zeit, sodass Seiwald entschärfen konnte. In der Nachspielzeit verpasste Luckeneder eine Flanke von der rechten Seite. In der zweiten Halbzeit generell weniger Torchancen auf beiden Seiten, Salzburg brillierte durch die Effizienz im zweiten Durchgang und heimst auf der Linzer Gugl einen weiteren wichtigen Auswärtssieg ein.

Ein weiterer Auswärtserfolg für die Mozartstädter, insgesamt der 13. im 15. Spiel in der Fremde in dieser Saison, eine höchsterfolgreiche Ausbeute. In der kommenden Woche gilt es auch im Gipfeltreffen in Wals-Siezenheim als Sieger vom Platz zu gehen, um den nächsten Meistertitel einzufahren.

Die „Blackies" aus Graz haben da allerdings einiges dagegen, präsentierten sich am heutigen Spieltag beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt einmal mehr bärenstark und siegten souverän mit 4:1.

SIIEEEGGG!!! 🔥 Jetzt ist alles bereit für den großen Showdown nächsten Sonntag. 👊 #ASKRBS — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 14, 2023

29. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde Meistergruppe

LASK - FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Sonntag, 14. Mai, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 15.500, SR Julian Weinberger

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojkovic, Ziereis (46. Talovierov), Luckeneder, Renner - Jovicic, Michorl (83. Ljubicic)- Flecker (83. Goiginger), Horvath, Nakamura (70. Usor) - Mustapha. Trainer: Dietmar Kühbauer.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedic, Baidoo, Solet, Bernardo - Seiwald, Gourna-Douath (90. Amankwah), Koita (77. Konaté), Kameri (61. Kjaergaard) - Šeško, Junior Adamu (61. Gloukh). Trainer: Matthias Jaissle.

Tor: 0:1 Šeško (64., Assist Koita)

Gelbe Karten: Ziereis (22.), Kameri (50.)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty