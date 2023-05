Der SK Puntigamer Sturm Graz fährt gegen den SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga den nächsten Sieg ein. In der 29. Runde holen sich die "Schwoazn" einen ungefährdeten 4:1-Heimerfolg. Schnegg und Sarkaria bringen die Grazer schon früh in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Blauensteiner machen Sarkaria und Affengruber aber alles klar.

Traumstart für die "Schwoazn" - doch Schnegg-Schulterverletzung

Sturm startete optimal in die Partie. Bereits nach sechs Minuten zappelt der Ball erstmals im Netz, David Schnegg jagt den Ball herrlich volley von halblinks ins lange Eck (6.). Und Sturm legte sofort nach. Nur zwei Minuten später erhöhen die Grazer auf 2:0, Pras bedient Sarkaria in der Tiefe, dieser umkurvt Menzel und schiebt ein (8.).

In weiterer Folge verliert das Spiel der Grazer etwas an Dynamik - und die Klagenfurter Austria gelingt der Anschlusstreffer. Wüthrich verliert den Ball am eigenen Sechzehner, Irving schaltet schnell und legt für Blauensteiner auf - aus der Distanz erzielt er das 2:1 (14.).

Vor der Pause kommen beide Teams nicht mehr zu brauchbaren Möglichkeiten, Sturm verliert aber den Torschützen zum 1:0 - Schnegg - mit einer Schulterverletzung.

Zwei Elfer zur Entscheidung

Die erste gute Möglichkeit nach der Pause gehört wieder dem SK Sturm, Horvat scheitert am Fünfer aber aus kurzer Distanz an Menzel (55.). Auch in der 58. Minute ist Menzel zur Stelle, einen Versuch von Gazibegovic entschärft er stark. Nur wenig später erhöht Sturm aber nach einem Elfmeter, Benatelli kriegte den Ball zuvor an die Hand, Sarkaria verwandelt den Strafstoß (60.).

Durch einen zweiten Elfmeter macht Sturm in der 69. Spielminute den Deckel drauf. Menzel bringt Teixeira im Strafraum zu Fall, der Gefoulte trat selbst an. Und scheiterte an Menzel - den Nachschuss bringt Affengruber aber zum 4:1 unter. Sturm hat sogar noch die Möglichkeit, den Sieg höher zu gestalten, Sarkaria scheitert aber noch an Menzel (80.). Jantscher trifft zudem aus Abseitsposition (90./+1).

Durch den 4:1-Heimsieg gelingt Sturm die Generalprobe vor dem Showdown am kommenden Wochenende gegen Salzburg. Der Rückstand auf die "Bullen" beträgt weiter drei Punkte.

ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe, 29. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 4:1 (2:1)

Sonntag, 14. Mai 2023; Merkur Arena, 15.400 Zuschauer; SR Manuel Schüttengruber

SK Sturm Graz (4-4-2 Raute): Okonkwo - Gazibegovic, Affengruber (83. Geyrhofer), Wüthrich, Schnegg (29. Dante) - Horvat (70. Böving), Stankovic, Kiteishvili (84. Ljubic), Prass - Sarkaria, Teixeira (83. Jantscher). Trainer: Christian Ilzer.

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Blauensteiner (73. Wernitznig), Demaku (56. Moreira), Benatelli, Cvetko (83. Miesenböck), Schumacher - Irving (73. Jaritz), Soto. Trainer: Peter Pacult.

Torfolge: 1:0 David Schnegg (6.), 2:0 Manprit Sarkaria (8.), 2:1 Michael Blauensteiner (14.), 3:1 Manprit Sarkaria (60./Strafstoß), 4:1 David Affengruber (69.)

Gelbe Karten: 59. Benatelli, 63. Gkezos

Zum Live-Ticker: SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL