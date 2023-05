Im 340. Wiener Derby kann der FK Austria Wien in Favoriten den SK Rapid Wien in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit 3:1 besiegen. Für die Austria trifft Torjäger Haris Tabakovic gleich dreifach, Rapids Guido Burgstaller netzt für die Hütteldorfer. Die Favoritner ziehen damit in der Tabelle auf Rang vier.

Die Torjäger treffen

Den ersten Aufreger lieferte das Derby bereits früh: In der zweiten Spielminute wurde Strunz am Arm angeschossen, Schiedsrichter Harkam und der VAR ließen aber weiterspielen. Beide Teams begegneten sich in hohem Tempo - die erste Chance der Partie gehört den Grün-Weißen. Kühn prüft Früchtl mit einem abgefälschten Schuss (5.), Burgstaller scheitert ebenfalls am Keeper (16.).

In Führung geht aber die Austria - und das durch den Goalgetter. Haris Tabakovic setzte sich nach einem Fitz-Eckball durch und köpfte trocken zum 1:0 ein (23.). Und aus dauerte nicht lange, da legte Tabakovic direkt nach. In Minute 27 wird der Schweizer abermals von Fitz bedient, der von der Grundlinie zurücklegt. Tabakovic vollendet ins lange Eck.

Noch vor der Pause gelingt Rapid aber der Anschlusstreffer. Greil erobert den Ball, über Burgstaller geht es weiter zu Kasius, der im Doppelpass auf Burgstaller zurücklegt - auch Rapids Goalgetter trifft ins lange Eck, es steht 2:1 (36.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat Tabakovic noch die große Chance auf den dritten Treffer - das kurze Eck verfehlt er nach einem Freistoß aber knapp (45./+2). Auch für Fischer ist bei Hedl Endstation (45./+5).

Austria verpasst Vorentscheidung

Auch nach der Pause geht es in hohem Tempo weiter. Die Austria hat durch Gruber die nächste Möglichkeit, Hedl ist am Posten (51.). Auf der Gegenseite ist auch Früchtl hellwach, hält erst gegen Greil und dann gegen Kühn die Führung fest (58.).

Und auch trotz der Führung schaltet die Austria nicht in den Verwaltungsmodus. Tabakovic haut den Ball über's Tor (62.), Holland schießt Moormann an, Tabakovic scheitert erneut an Hedl (67.). Und auch Martins kann die Führung nicht herbeiführen, abermals ist Hedl zur Stelle (74.), wie auch in Minute 76, als Gruber vom Sechzehner abzieht (76.).

In der Schlussphase kommt Rapid dann noch einmal auf, Burgstaller setzt sich gegen Meisl durch, schiebt dann aber den Ball am Tor vorbei (87.). Mit dem Schlusspfiff trägt sich stattdessen Tabakovic nach einem Chip-Ball von Dovedan zum dritten Mal in die Torschützenliste ein und krönt eine starke Leistung.

Durch den 3:1-Sieg zieht die Austria in der Tabelle an Rapid vorbei und steht bei 22 Punkten. Die Hütteldorfer können erneut kein Derby gewinnen und sind mit 21 Zählern auf Rang fünf.

ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe, 29. Runde

FK Austria Wien - SK Rapid Wien 3:1 (2:1)

Sonntag, 14. Mai 2023; Generali Arena; 15.000 Zuschauer; SR Alexander Harkam

Torfolge: 1:0 Haris Tabakovic (23.), 2:0 Haris Tabakovic (27.), 2:1 Guido Burgstaller (36.), 3:1 Haris Tabakovic (90./+6)

Gelbe Karten: 21. Holland, 40. Fitz, 90./+4 Tabakovic bzw. 45./+1 Greil, 52. Kühn, 74. Kerschbaum

Austria (3-4-1-2): Früchtl - Mühl, Martins, Meisl - Ranftl, Fischer, Holland (81. Braunöder), Leidner - Fitz (85. Dovedan) - Gruber (77. Jukic), Tabakovic

Rapid (4-1-4-1): Hedl - Kasius, Sollbauer, Wimmer, Moormann (85. Bajic) - Kerschbaum - Strunz (33.), Druijf (58. Zimmermann), Greil, Kühn - Burgstaller

