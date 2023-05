"Kracher-Duell" um den Klassenerhalt zum Auftakt der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, der 8. in der Playoff-Phase, zwischen dem wochenlangen Schlusslicht SV Guntamatic Ried und dem Vorletzten Cashpoint SCR Altach in der Freitagabend-Flutlichtpartie in der josko Arena. Es ging um viel, dementsprechend auch die Aktionen... viel Hektik, Nervosität, Anspannung, weitestgehend zerfahrene Partie - Abstiegskampf pur. Geduld- und Nervenspiel. Mit dem Happyend für die Vorarlberger, die dank einem unglücklichen Ungar-Eigentor mit einem 1:0-Sieg im Gepäck ins Ländle zurückreisen.

Für Dauerbrenner und Abwehrstütze Tin Plavotić war seine 29. BL-Partie in dieser Saison bereits nach 9 Minuten beendet.

Pechvogel Plavotić - erst Retter, dann früh runter

Nach verhaltenen Anfangsminuten sorgten die Altacher für den ersten Aufreger im gegnerischen Sechzehner. LASK-Leihspieler Husein Balic mischte mit beherztem Antritt aus zentraler Position die Rieder Abwehr richtig auf, zog mehrere Spieler auf sich, sodass die Kugel letztendlich zum freistehenden Csaba Bukta kam, dessen strammer Flachschuss mit rechts gerade noch von Tin Plavotić auf der Torlinie abgeblockt wurde (7.).

Doch für den "Rieder Retter" war die Partie dann auch kurz darauf zu Ende, der kroatische, torgefährliche Innenverteidiger (4 Treffer) hielt sich den Oberschenkel und wurde verletzungsbedingt früh gegen Matthias Gragger ausgetauscht (9.).

Während der SCRA die 2. Top-Torchance vorfand und Gugganig nach einem Cornerball völlig frei zum Kopfball kam - zentral auf SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger (13.). Ansonsten die Rieder zwar in der Anfangsviertelstunde mit etwas mehr Ballbesitz, doch oft zu hektisch und überhastet, nervös wirkend.

Dann allerdings diagonale Maßflanke von Rückkehrer Philipp Pomer aus dem linken Halbfeld auf Seifedin Chabbi, der auf Höhe der rechten Stange seinen Kopfball jedoch am langen Pfosten vorbeisetzte (18.). Auf der Gegenseite brachte David Ungar mit einem unsauberen Querpass vor dem eigenen Sechzehner Kapitän Marcel Ziegl in arge Schwierigkeiten und die Gäste zu einer plötzlichen Torchance. Doch der agile Noah Bischof scheiterte mit seinem Schussball am gut postierten Sahin-Radlinger (21.). Bis zur Halbzeit dann zerfahrene Partie. Viel Kampf & Hektik, wenig Fußball - beide bemüht, doch im Spiel nach Vorne gelang wenig. Angespanntheit allenthalben.

Mega-Möglichkeit kurz nach Wiederbeginn für Seifedin Chabbi, der beim Hinspiel in Altach am 22. April zum ähnlichen Spielzeitpunkt die Rieder noch mit 1:0 in Führung gebracht hatte (Endstand: 1:1).

Chabbi fand in Casali seinen Meister

Die erste Riesenchance nach Wiederbeginn gehörte der SV Ried. Im Anschluß an einen weiten Einwurf von David Ungar landete ein abgefälschter Schussball von Philipp Pomer aus dem Rückraum vor Seifedin Chabbi. Der 29-jährige, gebürtige Vorarlberger mit tunesischen Wurzeln wirkte wohl etwas überrascht und scheiterte allein vor Tino Casali am SCRA-Goalie (49.). Ansonsten neutralisierten sich beide Teams auch im 2. Abschnitt weitestgehend, blieben bei ihren Offensivbemühungen zu unpräzise.

Christoph Lang probierte es mal mit einem 18-Meterschuss aus zentraler Position - zu zentral, Keeper Casali auf dem Psten (70.). Wenig später zog Philipp Pomer von halblinks im 16-er ab, der gebürtige Oberösterreicher Stefan Haudum warf sich in den Schussball und rettete (72.). Der Wille war da, doch es fehlte die letzte Durchschlagskraft und Effizienz. Die Senft-Schützlinge blieben dran, waren in Anbetracht der Tabellenkonstellation auch mehr in Zugzwang. Doch es fehlte der letzte Punch gegen eine zudem gut gestaffelte Gäste-Abwehr.

Nach Haudum-Kopfball an Torlatte sprang Spielgerät von Ungar ins Netz

Doch auch die Altacher wollten sich nicht mit einem Remis begnügen und gingen durch ein unglückliches Eigentor von David Ungar (84.) in Führung. Nach einem Cornerball von rechts stieg Stefan Haudum am höchsten, sein Kopfball landete an der Torlatte und von dort sprang das Spielgerät über Ungar ins Netz. Auch das noch...Eigentor zur Altacher Führung (84.).

Die Rieder packten jetzt die Brechstange aus, Schlussmann Sahin-Radlinger beim Cornerball von rechts mit im gegnerischen Sechzehner, verfehlten die Hereingabe, doch dahinter kam Ungar zum Abschluss, um freistehend aus wenigen Metern links das Gäste-Gehäuse zu verfehlen (90.).

30. Runde ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde Qualigruppe

Freitag, 19. Mai 2023, 19:30 Uhr, josko Arena, Z: 7300 (ausverkauft), SR: Harald Lechner/Wien

SV Guntamatic Ried - Cashpoint SCR Altach 0:1 (0:0)

SV Ried (3-4-2-1): Sahin-Radlinger - Ziegl (K), Plavotić (9. Gragger), Ungar - Lutovac (86. Diamondé), Madritsch (61. Stosic), Martin, Pomer - C. Lang, Beganovic - Chabbi (61. Monschein). Trainer: Maximilian Senft.

SCR Altach (4-3-3): Casali - Strauss, L. Gugganig, Ndiaye, Herold - L. Jäger (K), Haudum, Abdijanovic (88. S. Aigner) - Bukta (76. Jurcec), Bischof (89. Nuhiu), Balic (88. Zwischenbrugger). Trainer: Klaus Schmidt.

Tor: 0:1 Eigentor Ungar (84., Haudum).

Gelbe Karten: Sahin-Radlinger (57., 2. GK der Saison) / Balic (38., Elferschinden; 1. GK), Abdijanovic (76., Foulspiel, 2. GK).

Spielfilm im LIGAPORTAL-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at