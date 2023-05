Mit Selbstvertrauen im Tank nach dem Derbysieg reiste der FK Austria Wien zum Auswärtsspiel zum SK Austria Klagenfurt in der drittletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga. Lange Zeit wurde den Zuschauern ein Spiel mit wenig Tempo und wenig Spielfluss geboten. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel etwas Fahrt auf, der eingewechselte Joker Alexsandar Jukić erlöste die Austria in einem zerfahrenen Bundesligaspiel, doch damit war der Sieg für die Wiener noch nicht eingemeistelt. In der Nachspielzeit rettete der Klagenfurter Joker Florian Jaritz einen Punkt für die Kärntner.

Im Zweikampf: Kosmas Gkezos und Dominik Fitz kämpfen beide mit „ihrer Austria" um den vierten Tabellenrang. Die Austria war zwar im Ballbesitz dominant, die Klagenfurt standen kompakt, das Resultat war wenig Torchancen auf beiden Seiten.

Torchancen Mangelware - wenig Spielfluss

Die Gäste aus Wien nahmen schnell das Zepter in die Hand und versuchten über kontrolliertem Passpiel Lücken in der Klagenfurter Abwehr zu finden. Die erste Halbchance fand Manfred Fischer vor, sein Abschluss wurde allerdings geblockt, für den zweiten Versuch waren zu viele Klagenfurter im Weg um abzuschließen. (10.)

Dann kam die Heimmannschaft einmal im gegnerischen Drittel zu guten Ansätzen. Die Präzision war bei einem Distanzschuss von Irving und einem Stanglpass von Blauensteiner aber noch nicht vorhanden. (13., 15.) Die Wiener Austria mit einem Eckball von links, den die Klagenfurter Abwehr nicht entscheidend klären konnte, Andreas Gruber wurde jedoch gut gestört und ein Abschluss aufs Tor verhindert. (33.) Klare Torchancen waren in der ersten Halbzeit im Duell der beiden Austrias nicht zu vernehmen, so ging es torlos in die Pause.

Unverändertes Bild in Halbzeit 2

Die zweite Halbzeit spiegelte das selbe Spielgeschehen wie in im ersten Durchgang wider. Wenig Aggressivität, wenig Tempo, kein Spielfluss auf beiden Seiten und somit auch wenig Zählbares was die Torchancen anbelangt. Eine Hereingabe von Ranftl setzte Tabakovic per Kopf über das Tor, richtig Gefahr war aber auch da nicht vorhanden. (53.) Ein Distanzschuss von Cvetko ging neben das Tor. (56.)

Es dauerte bis in die letzten 20 Minuten, dass in Klagenfurt einmal Torchancen herausgespielt werden. Zuerst die Gastgeber nach einem tollen Steilpass von Irving auf den eingewechselten Florian Jaritz, der beim Abschluss zu sehr zögerte, sodass ein Austrianer eingreifen konnte. Auf der anderen Seite wurde Tabakovic im Strafraum mit einem Chip freigespielt. Er versuchte Menzel zu überheben, der machte sich aber ganz lang und konnte den Rückstand vereiteln. (73.)

Jukić erlöst die Wiener Austria ... Mitnichten Ausgleich durch Jaritz

Die Wiener wurden aber immer konkreter in ihren Aktionen. Zuerst die Chance nach einem ruhenden Ball, den Fischer im Nachschuss drüberhaute. (76.) Dann der eingewechselte Braunöder mit einem tollen Pass auf die rechte Seite zu Jukić, der den Ball ins kurze Eck jagte. Der VAR checkte zwar noch ein mögliches Vergehen von Tabakovic an Moreira. Der Treffer wurde aber gegeben. (79.)

Die Führung für die Wiener Austria blieb jedoch noch nicht in sicheren Gewässern und der Ausgleichstreffer sollte den Klagenfurter dann überraschenderweise noch gelingen. Nach einem schnellen Einwurf kam der Ball über Mahrer zu Jaritz, der den Ball sehenswert im langen Eck versenkte.

Im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden, weil die Partie lange zerfahren war und keiner richtig viel für den Sieg investierte. Nachdem Rapid sich beim Heimspiel spät den Ausgleich fing, bleiben die Chancen auch für die Klagenfurter noch realistisch den vierten Tabellenplatz zu erringen.

SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien 1:1 (0:0)

30. Spieltag, ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde Meistergruppe

Sonntag, 21. Mai, 14:30 Uhr, 28 Black Arena - Klagenfurt, Z.: 4.021, SR Christopher Jäger

SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Blauensteiner (74. Straudi), Demaku (46. Wernitznig), Moreira (84. Bonnah), Cvetko, Schumacher - Irving (84. Miesenböck), Soto (65. Jaritz). Trainer: Peter Pacult.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Mühl, Martins, Meisl - Ranftl, Fischer, Holland, Leidner - Fitz (74. Braunöder) - Gruber (65. Jukic), Tabakovic. Trainer: Michael Schmid.

Torfolge: Jukić (79., Assist Braunöder), Jaritz (90+3., Assist Mahrer)

Gelbe Karten: Gruber (45., Foul), Pacult (85.), Leidner (90+4.)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL

