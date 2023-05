Um nach 2003 & 2017 den 3. Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga zu verhindern, galt es für Schlusslicht SV Guntamatic Ried nach einem "dünnen Strohhalm" zu greifen und in der 31. und vorletzten Runde beim TSV Egger-Glas Hartberg unbedingt zu gewinnen, um auf den Vorletzten SCR Altach 4 Punkte aufzuholen. Doch es war nahezu eine "Mission Impossible", am Ende unterlagen die Innviertler mit 2:0 und stehen damit bereits vor der letzten Runde (Freitag) und nach 3 Jahren BL-Zugehörigkeit als Absteiger fest (siehe auch HIER). Während die Ost-Steirer noch Chancen für "Europa" haben und vor einem "Finale" in Lustenau stehen.

Mario Sonnleitner, heute in seinem 237. Bundesliga-Einsatz (!), und der TSV Hartberg gewannen auch das 4. Saison-Duell gegen Turi, Lackner und die SV Ried. Der 36-jährige Abwehrspieler hat sogar nunmehr mit den Ost-Steirern noch die Chance für den Europacup und nächsten Freitag in Lustenau ein "Finale".

SV Ried schon wieder vorzeitig von Verletzungspech befallen

Im Fernduell um den Klassenerhalt mit dem SCR Altach (im Vorarlberg-Derby zeitgleich gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau) nahm SV Ried-Cheftrainer Maximilian Senft gegenüber der 0:1-Heimniederlage vor einer Woche gegen die Rheindörfler gleich fünf Veränderungen in der Startelf vor. Wieder mal auch notgedrungen, da nach dem Langzeitverletzten "Kreativ-Kopf" Stefan Nutz auch Abwehrchef Tin Plavotic in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Hinzu kamen noch Michael Martin (Sprunggelenkverletzung) und Youngster Belmin Beganovic (muskuläre Probleme).

Und - ein Unglück kommt selten allein... - verletzte sich Mitte der 1. Halbzeit auch noch Marcel Ziegl, der nach seiner Knieverletzung und langer Leidenszeit erst in diesen Wochen wieder zum Startelf-Comeback kam. Der SVR-Kapitän ging bei der zu "sinken" drohenden "Wikinger-Kogge" von Bord, für den 30-jährigen Abwehrspieler kam der 20-jährige Grieskirchener Nico Wiesinger. Für den 1,92 Meter großen Innenverteidiger von Kooperationspartner SK BMD Vorwärts Steyr die Bundesliga-Premiere.

Bis zu diesem Zeitpunkt bekamen die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein eine höhepunktarme Partie geboten. Die Hartberger zwar mit etwas mehr Spielanteilen, doch brachten bis zur Pause keinen ihrer vier Abschlüsse auf Gäste-Gehäuse. Somit stand es nach einer eher wilden und zerfahrenen 1. Halbzeit leistungsgerecht 0:0 zur Halbzeit.

"Joker" Donis Avdijaj sorgte mit seinem 6. Saisontor für die Entscheidung zu Gunsten des TSV Hartberg. Links SV Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger, der wie so oft in dieser Saison bester Spieler der Innviertler war und eine höhere Niederlage verhinderte.

3-fach-Tausch beim TSV und je 1 Mega-Möglichkeit beiderseits nach Wiederbeginn

Mit Wiederbeginn nahm TSV-Trainer Markus Schopp einen Dreifach-Tausch vor, brachte für den angeschlagenen Innenverteidiger Sonnleitner als neuen Abwehrspieler Gollner und wollte mit dem Offensiv-Duo Avdijaj & Routinier Tadic neue Impulse im Spiel nach Vorne setzen. Doch die erste Top-Torchance besaßen die Rieder. Leo Mikic steuerte nach feinem Zuspiel von Ungar allein auf Raffael Sallinger zu, um im "Eins-gegen-Eins" am TSV-Torhüter zu scheitern. Symptomatisch für diese Saison bei den Innviertlern: die Effizienz beim Torabschluss.

Was sich obendrein beinahe noch "rächte", denn auf der Gegenseite bediente der aufgerückte Linksverteidiger Pfeifer mit einer feinen Linksflanke am Fünfmeter-Raum Stürmer Providence, der in Samuel Sahin-Radlinger seinen Meister fand. Der 30-jährige SVR-Keeper bewahrte mit einem Mega-Reflex sein Team vor einem Rückstand. Die Partie nahm nun Fahrt auf.

Letzters galt auch in Person von Ruben Providence der nach einem schnellen Hartberger Konter Tempo und ein Zuspiel vom eingewechselten Donis Avdijaj aufnahm, halbrechts im 16-er Matthias Gragger stehen ließ und ins kurze Eck vollendete - 1:0 (66.). SVR-Schlussmann Samuel Radlinger zwar noch dran, vermochte den 6. Saisontreffer des Hartberger AS Roma-Leihstürmers jedoch nicht mehr zu verhindern.

Weiterer Hartberger Konter im eigenen Stadion brachte Entscheidung

Das Schlusslicht sichtlich geschockt, wieder mal ein Rieder Rückschlag...die Körpersprache sah alles andere als nach Aufbäumen aus. Während der TSV Hartberg nunmehr die Partie kontrollierte und "den Sack zumachte". Wieder nach einem schnellen Umschaltmoment. Nach einem Einwurf der Gäste auf Höhe des gegnerischen Sechzehners kamen die Hartberger zum Konterangriff, schwärmten aus und Donis Avidjaj kam letztendlich allein vor Keeper Samuel Sahin-Radlinger zum Abschluss und ließ sich diese Chance zu seinem - wie Providence zuvor ebenfalls -6. Saisontor nicht entgehen (76.).

Die Entscheidung. Ried resignierte, Auflösungserscheinungen in der Defensive. Allein Samuel Sahin-Radlinger verhinderte weitere Gegentore und warf sich tollkühn in den Ball des allein vor ihm auftauchenden Tadic (79.).

Aufgrund der 2. Halbzeit feiert der TSV Hartberg einen verdienten 2:0-Heimsieg und den 4. Dreier im 4. Duell dieser Saison gegen die SV Ried. Dazu noch 1 Sieg und 1 Remis gegen den LASK: die beiden OÖ-Klubs zählten in dieser Spielzeit zu den Lieblingsgegnern der Ost-Steirer. Die nun wieder im "Geschäft" sind bzgl. Bl-Europacup-Playoff. Bei nur 2 Punkten Rückstand auf Austria Lustenau hat der Tabellendritte der Quali-Gruppe nun nächste Woche ein "Finale" vor der Brust. Im Reichshofstadion am Freitagabend ab 19:30 Uhr.

Gebührender Abschied für Langzeit-Hartberger Ing. Faist

Zu diesem Zeitpunkt kommt es in Ried zum BL-Abschiedsspiel der Innviertler (4 Saisonsiege in 31 Runden sind nunmal viel zu wenig, nur einer im Frühjahr!) vor dem Gang in die 2. Liga. In der josko-Arena gastiert der Quali-Gruppen-Spitzenreiter WAC, der nach dem heutigen 2:0-Heimsieg über die WSG Tirol definitiv bereits als eine der beiden Mannschaften für das BL-Europacup-Playoff feststeht und womöglich in einer Woche ein paar Spieler schonen wird.

Final noch eine feine Geste von TSV-Trainer Markus Schopp, der in den Schlussminuten den 34-jährigen Torhüter Florian Faist einwechselte, der nach 9 Jahren (!) beim TSV Hartberg seine "Handschuhe an den Nagel hängt" mit dieser Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 31. Runde

TSV Egger-Glas Hartberg - SV Guntamatic Ried 2:0 (0:0)

Samstag, 27. Mai 2023, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 2.390; SR: Ing. Sebastian Gishamer.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger (88. Ing. Faist) - Heil (K) Steinwender (46. Gollner), Sonnleitner, Pfeifer (67. Diakité) - T. Kainz - Schantl (46. Tadic), Frieser (46. Avdijaj), Sangare, Fadinger - Providence. Trainer: Markus Schopp.

SV Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Turi, Lackner, Ziegl (K, 35. Wiesinger) - Gragger, Ungar (56. Lutovac), Madritsch, Pomer - C. Lang, Mikic (68. Chabbi), Diomandé (68. Monschein). Trainer: Maximilian Senft.

Torfolge: 1:0 Providence (66., Avidjaj), 2:0 Avdijaj (76., Providence).

Gelbe Karten: Sangare (45.+2) / Madritsch (62., Foulspiel), C. Lang (87. Foulspiel).

