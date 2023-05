Der 2:0-Heimsieg des RZ Pellets WAC in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol stand nie wirklich in Gefahr. Mit einem Doppelpack von Matchwinner Thierno Ballo in Halbzeit 1 kamen die Wolfsberger auf die Siegerstraße. Im 2. Durchgang hatte die Schmid-Elf viele Möglichkeiten auf 3:0 zu stellen, ließ aber die nötige Abschlussstärke vermissen. Diese war bei den Gästen aus Tirol jedoch auch nicht gegeben und somit darf sich der WAC im letzten Heimspiel der Saison über einen ungefährdeten Heimerfolg freuen und sicherte einen der ersten beiden oberen Plätze in der Qualigruppe.

Augustine Boakye (l.i. Bild) und seine Wolfsberger konnten sich im Duell mit der WSG Tirol souverän mit 2:0 durchsetzen und damit ist unabhängig vom Ausgang der letzten Runde bei Absteiger Ried jetzt schon fixiert, dass der WAC im Bundesliga-Playoff um den europäischen Startplatz in der Conference League mitringen wird. Der Gegner im Halbfinale wird entweder Austria Lustenau oder TSV Hartberg lauten.

Ballo-Doppelpack bringt Wölfe auf Siegerstraße

Bereits einen Tag vor dem letzten Heimspiel der Saison durfte der Wolfsberger AC positive Schlagzeilen vermelden. Mit Dominik Baumgartner, der intensiv mit Sturm Graz und LASK Linz in Verbindung gebracht wurde und Thorsten Röcher verlängerten zwei wichtige Akteure im Lavanttal. (siehe Ligaportal Beitrag)

Das schien die Kärntner sichtlich zu beflügeln. Die erste brauchbare Möglichkeit fand Maurice Malone nach Vorarbeit von Jonathan Scherzer vor, der Kopfball konnte abgefälscht werden. Viele Aktionen beider Mannschaften blieben im Mittelfeld stecken. So kam auf Seiten der Wattener Forst zu zwei Annäherungsversuchen, ein Abschluss von Ertlthaler wurde geblockt. Auf Seiten der Lavanttaler hatten Malone und Omic die gefährlichsten Chancen zu verbuchen.

Das Führungstor des WAC's soll aus einem katastrophalen Patzer von WSG-Ersatztorhüter Ozegovic entspringen. Einen bereits gesicherten Ball unterschätzt der Schlussmann, das Leder rutschte ihm durch die Beine und Ballo brauchte nur mehr einzuschieben. Nicht einmal zehn Minuten später, legte der WAC nach, diesmal schauen die Abwehrreihen der Wattener nicht gut aus. Malone wurde nicht gut genug gestört, kam quasi ohne Probleme zum Abschluss, den Abstauber verwerte Thierno Ballo zum Doppelpack. Das war dann auch der Halbzeitstand.

Mit dem Zwei-Tore Vorsprung im Rücken kam der WAC energisch aus der Pause, wollte gleich den Deckel drauflegen. Ein Leitgeb-Freistoß ging knapp am Kasten vorbei. Eine feine Flanke auf Malone, vergab der WAC-Stürmer leichtfertig. Dann wollte der letzte Pass nicht gelingen, oder das Abseits machte den dritten Treffer des WAC's einen Strich durch die Rechnung. Boakye hatte ebenfalls eine gute Möglichkeit, der Torabschluss landete aber lediglich im Außennetz.

Damit blieb die Partie noch offen, wenngleich die Wattener offensiv wenig zustande brachten. Nach der Druckphase der Heimischen beruhigte sich das Spiel wieder etwas, dann aber Baribo mit der Riesenchance auf das 3:0, alleine auf Ozegovic zulaufend, behielt letztgenannter die Oberhand.

WAC kann für BL-Europacup-Playoff-Halbfinale planen

Danach die WSG mit der Chance zum Anschlusstreffer, einen super Freistoß von Bror Blume konnte WAC-Keeper Bonmann an den Querbalken lenken. Die Gäste zwar bemüht um den Anschlusstreffer und in der Schlussphase drückend in der Hälfte der Lavanttaler, jedoch konnte sie in der Schlussphase nicht mehr richtig zwingend werden. So hatte der WAC durch Veratschnig die Entscheidung auf dem Fuß, schoss aber daneben.

Der Spielstand blieb beim 2:0 für den WAC, der damit die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe einzementiert und für das BL-Europacup-Playoff-Halbfinale planen kann.

31. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde Qualigruppe

RZ Pellets WAC - WSG Tirol 2:0 (2:0)

Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, Lavanttal Arena - Wolfsberg, SR: Alexander Harkam

RZ Pellets WAC (3-4-3): Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Oermann - Novak (65. Veratschnig), Leitgeb, Omic, Scherzer (75. Jasic) - Ballo (80. Kerschbaumer), Boakye (65. Röcher), Malone (65. Baribo). Trainer: Manfred Schmid.

WSG Tirol (4-2-3-1): Ozegovic - Ranacher (67. Jaunegg), Bacher, Behounek, Stumberger (58. Geris) - Müller, Üstündag - Naschberger (46. Okungbowa), Blume, Ertlthaler (46. Tomic)- Forst (46. Prica). Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 0:1 Ballo (33.), 0:2 Ballo (42..)

Gelbe Karten: Okungbowa (47.), Üstündag (73.)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL

Liveticker im SPIELFILM