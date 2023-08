Seit 33 Partien war der FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga vor dem sonntäglichen Auswärtsspiel beim TSV Hartberg unbesiegt. In der neuen Jubiläums-Saison 2023/24 eilten die Roten Bullen außerdem bisher von Sieg zu Sieg, erzielten mit 9 Punkten das Maximum, bei 7:0 Toren. Gegen die Blau-Weißen (bis dato 1S, 2U) kam es in der Profertil Arena zum Duell der Unbesiegten. Wobei die Serie der Ost-Steirer riss. Eine Halbzeit mutig & engagiert gegenhaltend und mit 1:1 in die Kabine gehend, warf ein Salzburger Doppelschlag nach Wiederbeginn Hartberg "aus der Bahn". Am Ende gar 1:5! Salzburger Statement!

Das Salzburger Führungstor durch Oscar Gloukh nach Zuspiel vom überragenden Amar Dedić, der selbst hernach noch einen Doppelpack praktzierte.

Salzburger mit jüngster Startelf in der Bundesliga-Geschichte

FC Red Bull Salzburg-Neo-Cheftrainer Gerhard Struber schickte bei seinem Auswärtsdebüt mit den Roten Bullen die jüngste Startelf in der 50-jährigen Bundesliga-Historie (21 Jahre und 40 Tage) auf das Feld.

Das Salzburger Lazarett mit 11 Akteuren immer noch sehr groß. Kapitän Andreas Ulmer kehrte zwar wieder zurück, doch noch nicht in die Anfangsformation, in der sich auf seiner angestammten Linksverteidiger-Position überraschend der dänische Mittelfeldspieler Maurits Kjaergaard fand. Der sogleich mit seinen Nebenleuten defensiv zu tun bekam.

Hartberger Offensivdrang durch effiziente Salzburger ausgebremst

Die Hartberger, die ebenfalls die jüngste "Starting-Eleven" in ihrer eigenen BL-Klubhistorie aufboten, nahmen den Schwung aus den bisherigen Spielen mit und legten mutig los. Der agile Prokop steckte durch auf Entrup, der im reaktionsschnellen Schlussmann Schlager seinen Meister fand (4.). Doch die Hartberger weiter im "Überfallkommando" und Schüssen von Providence & Prokop, die jeweils abgeblockt wurden.

Doch typisch diese Salzburger! Ließen die Ost-Steirer erstmal "austoben", um dann mit der ersten ambitionierten Angriffs-Aktion zuzuschlagen. Rechtsverteidiger Amar Dedić bewies mal wieder seine Offensivqualitäten, kam unaufhaltsam und dynamisch über die rechte Seite und legte auf Höhe des 16-ers quer auf Oscar Gloukh. Der 19-jährige Israeli nahm Maß - 0:1 (16.).

Die Hartberger unbeeindruckt vom jähen Rückstand. Kapitän Jürgen Heil ging vorran, sein Schussball allerdings über das Gäste-Gehäuse (21.). Nach der ersten Trinkpause die Schopp-Schützlinge weiter unverdrossen im Offensiv-Modus, doch der Salzburger Defensivverbund bestätigt, warum man bisher noch ohne Gegentor blieb. Selbst mit der neuformierten Vierer-Abwehrkette griffen die Mechanismen.

Bis auf ein Mal in der Nachspielzeit in Halbzeit 1! Nachdem bei RB Salzburg ein Rechtsverteidiger & Kapitän (Amar Dedić) als Assistgeber zum Führungstor fungierte, war es beim 1:1-Ausgleich sein Pendant beim TSV Hartberg: Jürgen Heil. Und was war das für ein spektakulärer, sehr langer Flugball von rechts aus der eigenen Hälfte an den gegnerischen 16-er, wo Maximilian Entrup das Spielgerät gekonnt aufnahm, der Gäste-Abwehr enteilte und cool allein vor Schlussmann Schlager zu seinem bereits 3. Saisontor vollendete (45.+2). Zugleich das erste Gegentor für ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager. Mit 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Nach 315 Spielminuten (ohne Nachspielzeit) in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kassiert RB Salzburg-Sommer-Neuzugang und ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager das erste Gegentor, wurde dabei allerdings von seinen Vorderleuten - allen vorran Baidoo (kam für den verletzten Solet) - im Stich gelassen.

Roten Bullen nach Wiederbeginn überfallartig und per Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel folgten sogleich wütende Attacken von den Roten Bullen, die schnell zündeten und per Doppelschlag auf 3:1 davonzogen. Begünstigt von einem folgenschweren Fauxpas von TSV-Torhüter Sallinger, der von Karim Konaté angelaufen wurde und den Ball regelrecht aufgelegt bekam, um sich mühelos zu seinem bereits 4. Saisontor und der erneuten Gäste-Führung zu bedanken (47.).

Wenig später krönte Amar Dedić seine starke Leistung mit dem 1:3 (50.) Der Salzburger Kapitän in sehenswerter Manier, zwang die Hartberger am eigenen Strafraum zum Ballverlust, schnappte die Kugel, ging noch ein paar Schritte, um dann das Spielgerät in die Maschen zu zimmern (50.). Der Außenverteidiger richtig auf den Torgeschmacke gekommen...sollte nach dem Doppelschlag der Roten Bullen eigens einen Doppelpack schnüren. Unaufhaltsam zog Amar Dedić längs am 16-er entlang, um dann im richtigen Moment abzuziehen - 1:4 (64.).

Die Roten Bullen mittlerweile wie entfesselt und weiter im Torrausch und mit dem 4. Gäste-Tor in Halbzeit 2 bzw. binnen einer halben Stunde. Torschütze: Sekou Koita. Der wiedergenesene Stürmer aus Mali stach als Joker und feierte ein traumhaftes Comeback mit seinem Tor zum 1:5-Endstand (76.).

Auswärtsfahrten wie diese... ✨ Genießt den Sonnenuntergang noch ein wenig und kommt dann wieder gut nachhause, ihr Roten Bullen. 🌇 #TSVRBS pic.twitter.com/fGkQuLruMI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 20, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 3.426, SR: Harald Lechner

TSV Egger Glas Hartberg - FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:1)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité - Providence (53. Frieser), C. Lang (90.+1 Urdl), Sangaré (86. T. Kainz), Prokop - Entrup (86. Fillafer). Trainer: Markus Schopp.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Schlager - Dedić (K), Baidoo, Pavlović, Kjaergaard (87. Ulmer) - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh (73. Koita), Forson (62. Kameri) - Šimić (62. Nene), Konaté (73. Fernando). Trainer: Gerhard Struber.

Torfolge: 0:1 Gloukh (16.), 1:1 Entrup (45.+2), 1:2 Konaté (47.), 1:3 Dedić (50.), 1:4 Dedić (64.), 1:5 Koita (76.).

Gelbe Karten: Sangaré (12.), Entrup (52.), C. Lang (74.), Diakité (85.).

