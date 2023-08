Der FC Blau-Weiß Linz als "Sandwich" zwischen internationaler Kost mit ungarisch-italienischer Woche für den SK Rapid Wien. Der im neuen, ausverkauften Personal-Hofmann-Stadion in Rd. 4 der ADMIRAL Bundesliga den Schwung aus dem 5:0-Husarenstreich im ungarischen Debrecen vor 3 Tagen mitnehmen wollte, um zugleich für das bevorstehende Highlight kommenden Donnerstag im Conference League-Playoff-Hinspiel gegen Conference League-Vorjahresfinalist AC Florenz, alias Fiorentina, Selbstvertrauen zu tanken. Und das taten Burgstaller & Co. eindrucksvoll, feierten einen ungefährdeten 5:0-Sieg beim Aufsteiger.

Machten nach dem fünffachen Torjubel in Debrecen vom Donnerstag am Sonntag in Linz gleich weiter, allen vorran Guido Burgstaller, der im Personal-Hofmann-Stadion vor der Pause den Doppelpack binnen 11 Minuten schnürte.

Seidl & Mayulu maßgeblich am Blau-Weiß-Aufstieg beteiligt

Beide Teams bei strahlendem Sonnenschein an diesem August-Sommersonntag mit den gleichen "Starting-Eleven" wie in den jeweiligen, jüngsten Pflichtpartien. Die Blau-Weißen wie vor einer Woche beim Linzer Stadtderby beginnend. Und auch die Eurofighter aus der Bundeshauptstadt ohne Rotation und jener Startelf, die drei Tage zuvor Debresen in deren Stadion im UEFA-Conference-League-Quali-Rückspiel in Ungarn mit 5:0 wegfegte.

Für einen davon sicher ein spezielles Spiel: Matthias Seidl. Der 22-jährige Salzburger ja maßgeblich mitbeteiligt, dass Gegner FC Blau-Weiß Linz in die Bundesliga aufstieg und auf Anhieb ein Aktivposten beim neuen Klub.

Und Matthias Seidl leitete auch das frühe Führungstor für die Hütteldorfer ein. Schnelles Umschaltspiel, Doppelpass inklusive, Seidl rechts raus auf Oswald, dessen Flanke im Angriffszentrum Guido Burgstaller per wuchtigem Kopfball verwertete und sich dabei gegen den überforderten Danilo Mitrovic durchsetzte - 0:1 (12.). 3. Saisontor bereits für den letztjährigen BL-Torschützenkönig, sein 52. Treffer im 175. Einsatz im österreichischen Oberhaus.

Matthias Seidl (r.) hielt sich gegen seinen Ex-Klub zwar als Torschütze zurück, war allerdings wieder ein belebender Faktor im SK Rapid-Spiel. Während Torhüter Nicolas Schmid und der FC Blau-Weiß Linz bereits 12 Treffer und damit die meisten in der Liga kassierten und weiter sieglos bleiben (1U, 3N).

Burgstaller & Co. gallig, griffig und gnadenlos

Der 34-jährige Kärntner legte sogleich im ausverkauften Hofmann-Personal-Stadion nach. Die Gäste gallig, griffig und gnadenlos. Die Linzer geraten nach einem langen Flugball von Oswald wieder hinten in Verlegenheit, lassen Guido Burgstaller gewähren, der sich mit eleganter Ballannahme an der gegnerischen Abwehr im Slalom-Stil durchschlängelte und cool allein vor Schmid die Kugel am BW-Schlussmann vorbeischob - 0:2

Ein langer Ball von Oswald in die Tiefe sorgt für Überforderung in der Hintermannschaft des Heim-Teams, Burgstaller tankt sich nach der eleganten Ballmitnahme gegenwehrlos durchs Zentrum, marschiert an den Gegenspieler wie an "Slalomstangen" vorbei, lässt Maranda am 16er-Rand ins Leere grätschen und schiebt im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Schmid in gewohnt souveräner Manier zum 0:2 ein (22.). Die Eurofighter machten da weiter, wo sie am Donnerstag in Debrecen aufhörten. Blieben im Spiel- und Torrausch. Nachdem Oswald seinem Kapitän Burgstaller bei dessen Doppelpack servierte, machte es der ÖFB-U21-Teamspieler hernach selbst.

Gute Besserung an Nenad Cvetković, der sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdrehte und verletzt vom Feld gebracht wurde.

Fallrückzieher-Tor von Oswald aberkannt - Verletzungspech bei Cvetković

Und wie: artistischer Fallrückzieher vom 21-Jährigen, der Ball im Netz, die Hand von Referee Walter Altmann "am Ohr". Nach VAR-Torcheck wurde diesem vermeintlichen "Tor des Tages" die Anerkennung verwehrt. Grund: Matthias Seidl, der einen folgenschweren Rückpass von Mitrovic erlief und als Assistgeber für Oswald fungierte, hatte zuvor die Hand am Ball (29.). Durchatmen beim bis dato überforderten Aufsteiger gegen die "Wiener Wirbelwinde" in der Sommer-Hitze.

Engagierte Leistung der forsch auftretenden Grün-Weißen. Deren Freude über das überzeugende Spiel dann jedoch jäh getrübt wurde. Im Anschluss an einen Cornerball der Linzer und eine Kombination über Ronivaldo & Noß, verdrehte sich SK Rapid-Innenverteidiger Nenad Cvetković bei seiner Abwehraktion vor dem eigenen 16-er unglücklich das Knie und blieb liegen (43.). Doch es ging beim 27-jährigen Serben nicht mehr weiter - Maximilian Hofmann, vor wenigen Tagen 30 Jahre jung geworden, kam in die Partie.

Leopold Querfeld & Joker Ante Bajic bauen Vorsprung aus.

Die dann praktisch nach einer Spielstunde endgültig gelaufen war. Nach dem ersten Cornerball für den SK Rapid in Halbzeit 2. Einstudierte Variante: Kerschbaum von links mit der Hereingabe auf Moormann, der an der ersten Stange per Kopfball verlängerte auf Leopold Querfeld, der am 2. Pfosten mühleos aus Nahdistanz ins leere Tor vollendete (63.). Der 2. BL-Treffer im 40. Spiel im Oberhaus für den 19-jährigen Innenverteidiger. Dank im übrigen über den Treffer von Zoran Barišić in Richtung Ränge an Co-Trainer Hickersberger, der ja zuletzt gegen den TSV Hartberg einen Ausschluss kassierte und gesperrt war.

Während der Torhunger beim Rekordmeister noch nicht gestillt war. Der eingewechselte Ante Bajic, bereits vor 3 Tagen in Debrecen in der Torschützenliste auftauchend, scorte bei seinem BL-Saisondebüt und stach als Joker zum 4:0 für die Gäste (80.). 2 Tage vor seinem 27. Wiegenfest ein vorweggenommenes Geburtstagsgeschenk für den gebürtigen Oberösterreicher.

Ein weiterer Ex-Blau-Weißer durfte dann auch noch ran vom Elfmeterpunkt. Nach Foulspiel an Ante Bajic traf Fally Mayulu zum 5:0 Endstand per Foulelfmeter (90.+2). Erstes BL-Saisontor für den 21-jährigen Franzosen im Grün-Weiß-Dress. Schon wieder also "give me five" bei der Barišić-Elf. Zwei Mal binnen 3 Tagen stand die 5 vorne und die Null hinten.

SK Rapid bereit für Highlight-Match gegen AC Florenz

Dagegen im 2. Bundesliga-Heimspiel die erste Niederlage für den FC Blau-Weiß Linz im neuen Stadion am Donaupark. Klares Statement vom SK Rapid, das für den Aufsteiger eine Nr. zu groß war und der nächste Woche vor der nächsten Challenge steht - bei Vizemeister SK Sturm Graz in der Merkur-Arena (Samstag, 26. August, 17 Uhr).

Die Hütteldorfer stehen in ihrer "englischen Woche" nunmehr vor einem Heimspiel-Doppel. Erst der "Kracher" im Conference League-Playoff gegen die Fiorentina, ehe am Sonntag in der Liga die WSG Tirol ins Allianz Stadion kommt.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Personal-Hofmann-Stadion Linz, Z: 5.600 (ausverkauft); SR: Walter Altmann/Tirol

FC Blau-Weiß Linz - SK Rapid Wien 0:5 (0:2)

FC Blau-Weiß Linz (4-3-3): Schmid - Mitrovic (46. Haudum), Maranda, Strauss (K), Pirkl (82. Schantl)- Koch, Krainz, Hofer (46. Gölles) - Feiertag (62. Dobras, Ronivaldo, Noß (56. Mensah). Trainer: Gerald Scheiblehner.

SK Rapid Wien (4-2-3-1): Hedl - Schick, Querfeld, Cvetković (45. M. Hofmann), Auer (61. Moormann) - Sattlberger, Kerschbaum - Oswald, M. Seidl (73. Strunz), Grüll (61. Bajic)- Burgstaller (K, 73. Mayulu). Trainer: Zoran Barišić.

Torfolge: 0:1 Burgstaller (12., Oswald), 0:2 Burgstaller (22., Oswald), 0:3 Querfeld (63., Moormann), 0:4 Bajic (80.), 0:5 Mayulu (90.+2, Elfmeter nach Foul an Bajic).

Gelbe Karte: Pirkl (53.).

