Erstmals im Kalenderjahr kam es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Austria Wien und dem WAC. Damit auch zum Wiedersehen vom Wolfsberger Cheftrainer Manfred Schmid an alter Wirkungsstätte am Verteilerkreis, wo der 52-jährige Wiener im vergangenen November noch als FAK-Coach mit 0:1 gegen die Kärntner unterlag. Um nun mit seinem neuen Klub mit der Empfehlung in dieser Saison noch unbesiegt zu sein (1S, 2U) weiter punkten zu wollen. Die Austria, nach dem dramatischen Aus in der Conference League-Quali gegen Legia Warschau, hatte was dagegen. Am Ende trennten sich beide schiedlich friedlich 0:0.

Nullnummer zwischen Dominik Fitz mit Austria Wien gegen Simon Piesinger und dem WAC.

Erstes Duell beider Klubs im Kalenderjahr

Nach den kräfteraubenden Wochen ging es für Austria Wien wettbewerbsübergreifend bereits in die 9. Pflichtpartie. Nach dem Auswärtsdoppel in Salzburg und Lustenau stand dabei das 2. Heimspiel in der neuen ADMIRAL BL-Saison auf dem Programm. Nach der 0:3-Niederlage in Runde 1 gegen Vizemeister SK Sturm Graz wollte das Team vom deutschen Cheftrainer Michael Wimmer endlich den ersten Bundesliga-Heimtreffer, und natürlich punkten. Zumal der letzte Erfolg in der Generali Arena gegen den WAC über eineinhalb Jahre zurückliegt (13. März 2022, 2:1).

Doch angespannte Austria-Ausgangslage. Neben dem emotional zehrenden Last-Minute-Ausscheiden auf europäischer Bühne, kam jetzt auch noch Verletzungspech zurück. So fehlten die beiden Ex-LASKler und Routiniers James Holland (Zehenbruch) und Marvin Potzmann (Muskelfaserriss), wurde Innenverteidiger Galvao angeschlagen ins Geschehen gegen die Wölfe geworfen.

Guenouche und Ballo mit jeweils erstem Abschluss

Um nach 10 Minuten die erste vielversprechende Offensiv-Aktion der Veilchen zu sehen. Dominik Fitz mit viel Zeit, Raum und Übersicht, setzte Hakim Guenouche in Szene. Der Neuzugang von Austria Lustenau mit dem Volleyschuss - drüber. Das Visier eher suboptimal eingestellt hatte auf der Gegenseite auch Thierno Ballo, im letzten Duell im vergangenen November noch 1:0-Siegtorschütze des WAC am Verteilerkreis. Der Schuss aus 17 Metern klar drüber (10.). Im Anschluss an einen Cornerball folgte dann eine Großchance für Ervin Omić, der aus Nahdistanz am prächtig parierenden Christian Früchtl scheiterte (20.).

Dann war in einer abwechslungsreichen, ausgeglichenen Partie wieder die Austria dran. Gepflegtes Kombinationsspiel mit Matthias Braunöder, der rechts nahe der Grundlinie Dominik Fitz bediente, der aus 11 Metern abzog, Keeper Bonmann bereits geschlagen, doch ein Gäste-Abwehrspieler klärte noch gerade vor Überschreiten der Torlinie (37.). Damit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Im deutschen Torhüter-Duell blieb Kasten beiderseits sauber

Nach Wiederbeginn verpasste der aufgerückte Innenverteidiger Handl die Austria-Führung und verzog aus 11 Metern deutlich (48.). Ansonsten bot sich den Zuschauern bei hochsommerlichen Temperaturen in der 2. Halbzeit eher eine zerfahrene, höhepunktarme Partie. Doch dann mal Mohamed Bamba mit dem gelungenen Antritt und Querpass auf Nikolas Veratschnig, dessen satter Schussball von der Strafraumgrenze nur knapp das Gastgeber-Gehäuse verfehlte (65.).

Wenig später ist der zuverlässige WAC-Rückhalt Hendrik Bonmann auf dem Posten bei einem verdeckten Distanzschuss von FAK-Kapitän Manfred Fischer (73.). Dann unrühmlicher Höhepunkt dieses Sonntag-Spiels: Austria-Akteur Ayi Kangani traf Scott Kennedy mit ausgestreckten Fuß genau auf Kniehöhe und hatte keine Chance, um an den Ball zu kommen (76.). Der Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger begab sich raus in die Review-Area an den Monitor und beließ es dann bei einer gelben Karte. Humaner Strafvollzug - Glück für den 20-jährigen Außenspieler aus Togo.

In der Schlussphase mobilisierten die Violetten nach den wiederholten "englischen Wochen" nochmal letzte Kräfte, wollten unbedingt das erste Liga-Heimtor in der neuen Saison und damit per Luckypunch den ersten Heimsieg. Die Wimmer-Mannen gingen "all-in" und wollten das "Goldtor" erzwingen.

In der Nachspielzeit wurde es dann noch dramatisch. Erst kam der zur Halbzeit für Dominik Fitz eingewechselte Mittelstürmer Muharem Huskovic gleich zwei Mal zum Abschluss, um in Keeper Bonmann seinen Meister zu finden (90.+2). Auf der Gegenseite dann die Lavanttaler - wie vor einer Woche gegen Austria Lustenau (1:1) - fast noch mit dem späten Torerfolg. Nach einem schnellen Umschaltspiel landete ein fulminanter Schussball aus ca. 10 Metern von Adis Jasic an der Querlatte (90.+3).

Somit blieb es bei Nullnummer im Duell der deutschen Torhüter, die sich für ihr jeweiliges Teams als starker Rückhalt erwiesen. Der WAC bleibt auch nach vier Runden weiter ungeschlagen., Austria Wien wartet weiter auf den ersten BL-Heimsieg in der noch jungen Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 4. Runde

Sonntag, 20.08.2023, 17 Uhr, Generali Arena Wien-Favoriten, SR: Christopher Jäger/Salzburg

FK Austria Wien - RZ Pellets WAC 0:0

FK Austria Wien (3-4-3): Früchtl - Handl (83. Baltaxa), Galvao, Meisl - Ranftl, Fischer (K), Braunöder, Guenouche (63. Polster) - A. Gruber (67. Kangani), Fitz (46. Huskovic), Jukic (83. A. Schmidt). Trainer: Michael Wimmer.

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann - Baumgartner (K), Piesinger, Kennedy - Veratschnig, Ballo (58. M. Leitgeb), Omic (69. Jasic), Altunashvili, Scherzer - Boakye (58. Bamba), B. Zimmermann (58. T. Sabitzer). Trainer: Manfred Schmid.

Gelbe Karten: Kangani (74.) / Piesinger (47.), Veratschnig (90.+1).

Fotocredit: Josef Parak