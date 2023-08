Duell der vor der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 noch Unbesiegten RZ Pellets WAC (1S, 3U) und FC Red Bull Salzburg. Der Spitzenreiter sogar makellos mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Und mit RBS-Neo-Chefcoach Gerhard Struber bei der Rückkehr nach 4 Jahren an dessen ehemalige Wolfsberger Wirkungsstätte. Wo der 46-jährige Kuchler auf weiter 10 verletzte Rote Bullen zu verzichten hatte und die Wölfe zur Pause 1:0 vorn lagen. Dann kam Kapitän Ulmer und bei seinem Comeback die Wende dank Baidoo & Joker Koïta. 5. Spiel = 5. Sieg für den Serienmeister - erste Niederlage für den WAC.

Wütende Angriffsattacken nach dem 0:1-Pausenrückstand von den Roten Bullen, die sich sukzessive im Wolfsrudel-Revier festsetzten. Für WAC-Keeper Bonmann gab es viel zu tun.

WAC überrascht mit Führung

Die 1. Halbzeit begann mit viel Tempo auf beiden Seiten, wobei der WAC mutig auftrat und aktives Spiel zeigte. In der 40. Minute gelang Mohamed Bamba nach einem langen Einwurf und hernach "Ping-Pong-Aktion" im Luftduell zwischen dem aufgerückten WAC-Abwehrspieler Dominik Baumgartner und dem Ex-Wolfsberger Amar Dedic, Kapitän der Gäste, das 1:0 als dem Stürmer bei seinem 1. Bundesliga-Tor die Kugel regelrecht am Fünfmeterraum "vor die Füße" fiel. Der Rest war Formsache beim 21-jährigen Ivorer.

Obwohl der WAC in Führung lag, hatten der Spitzenreiter durchaus seine Chancen und wirkte gewohnt offensivfreudig. Dijon Kameri traf in der 30. Minute nur die linke Stange, und Tormann Bonmann verhinderte in der 34. Minute die Salzburger Führung.

Drehten wie vor einer Woche in Hartberg wieder nach der Halbzeitpaus auf und in Wolfsberg das Spiel: RBS-Abwehrchef Strahinja Pavlović und die Roten Bullen.

Salzburger Aufholjagd mit Wende belohnt

Die 2. Halbzeit begann mit einem druckvollen FC Red-Bull-Salzburg-Team, das auf den Ausgleich drängte. In der 60. Minute war es dann auch so weit - gelang Samson Baidoo nach einem Eckball von rechts durch Maurits Kjaergaard das 1:1 per Kopfball. Der Serienmeister wollte mehr und den 5. Sieg im 5. Spiel in dieser noch jungen Saison.

Die Schlussphase des Spiels wurde hitzig, da der oberösterreichische Schiedsrichter Stefan Ebner einige umstrittene Entscheidungen traf. Dennoch änderte dies nichts am verdienten 2:1-Führungstor der Salzburger, das einer Co-Produktion zweier Joker entsprang. Der Brasilianer Fernando bediente bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause präzise per Lochpass den Malier Sekou Koita und der ehemalige Wolfsberger vollendete souverän (72.).

Schlussphase mit gelb-roter Karte

In der Schlussphase erhielt Augustine Boakye eine gelb-rote Karte aufgrund von Kritik am Schiedsrichter, nachdem der WAC-Stürmer kurz zuvor bereits ein Foulspiel begangen hatte. Die Nachspielzeit betrug 5 Minuten, aber der dezimierte WAC konnte den Ausgleich nicht mehr erzielen. Zumal die Salzburger nach dem 2:1-Führungstreffer in der Schlussviertelstunde geschickt verteidigten und keine gefährlichen Chancen mehr zuließfen.

Wolfsberg versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, konnte aber nicht mehr durch die kompakte Abwehr der Salzburger dringen.

Fazit und Ausblick

In einem intensiven Spiel behielt der FC Red Bull Salzburg die Oberhand und gewann verdient mit 2:1 gegen den Wolfsberger AC. Diese Partie zeigt erneut die starke Leistung der Roten Bullen in der Bundesliga. Der WAC bot eine solide Leistung, konnte jedoch die Führung nicht über die Zeit bringen und kassierte nach zuvor 1 Sieg und 3 Unentschieden seine erste Saisonniederlage.

Seit 35 BL-Spielen ungeschlagen – Rekord ausgebaut ☑️ #WACRBS pic.twitter.com/uai5i5KQWp — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 26, 2023

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

Samstag, 26.08.2023, 17 Uhr Lavanttal-Arena Wolfsberg, Z: 3.879; Schiedsrichter: Stefan Ebner/Oberösterreich

RZ Pellets WAC - FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:0)

Wolfsberger AC (4-3-3): Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Kennedy, Scherzer - Jasic (39. Tijani), M. Leitgeb (K, 76. Omic), Altunashvili - Rieder (61. Boakye) , Bamba (46. T. Sabitzer) Ballo (61. B. Zimmermann). Trainer: Manfred Schmid.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): A. Schlager - Dedić (K), Baidoo, Pavlović, Kjaergaard (85. Forson) - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh (62. Fernando), Kameri (46. Ulmer) - Nené (46. Šimić), Konaté (62. Koïta). Trainer: Gerhard Struber.

Torfolge: 1:0 Bamba (40., Baumgartner), 1:1 Baidoo (61., Kjaergaard), 1:2 Koïta (72., Fernando).

Gelbe Karten: Bamba (45.+3, Unsportlichkeit), Veratschnig (57., Foulspiel), Baumgartner (64., Foulspiel), M. Leitgeb (68., Foulspiel), Omic (89., Foulspiel), Trainer Schmid (90.+2, SR-Kritik), Altunashvili (90.+5, Foulspiel)/ Pavlović (32., Foulspiel), Konaté (45.+3, Foulspiel), Ulmer (80., Foulspiel).

Gelb-Rote Karte: Boakye (90.+1, Foulspiel + SR-Kritik).

SPIELFILM im Ligaportal-Liveticker